Bogotá completa la avenida Mutis: Distrito habilitó seis carriles continuos tras años de retrasos; así luce el corredor vial

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, realiza un recorrido por la avenida Calle 63, también conocida como José Celestino Mutis. El mandatario destacó que el nuevo tramo de la avenida Mutis elimina la reducción de tres carriles a uno en la carrera 114 con calle 63 - crédito IDU

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La Alcaldía de Bogotá entregó el tramo faltante de la avenida Mutis, entre la carrera 114 y la calle 63, con el que se eliminó el estrechamiento de tres carriles a uno por sentido que afectaba la movilidad en el occidente de la ciudad.

La intervención completa la continuidad de tres carriles por calzada hasta la carrera 122 y busca mejorar la circulación de cerca de 5.000 vehículos durante la hora de mayor demanda.

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El punto crítico estaba ubicado en la carrera 114 con calle 63, donde los vehículos que transitaban por la avenida Mutis debían reducirse a un único carril antes de recuperar nuevamente tres calzadas. La situación se mantuvo incluso después de que el Distrito entregara, en septiembre de 2025, la ampliación de 1,35 kilómetros entre las carreras 112 B Bis y 122.

La ampliación busca mejorar el tránsito de cerca de 5.000 vehículos en las horas de mayor demanda - crédito IDU

La nueva obra cubre cerca de 400 metros y requirió la compra de siete predios, además de un proceso de licitación adicional. Con la conexión, los tres carriles por sentido quedan habilitados desde la avenida Rojas hasta la calle 122, donde termina el corredor.

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El proyecto original acumulaba seis años de retraso

Durante la entrega, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que el proyecto inicial tenía retrasos cuando su administración asumió el cargo. “Cuando llegamos a la Alcaldía, esta obra tenía cerca de seis años de retraso”, afirmó al referirse a la ampliación de la avenida Mutis.

Según el mandatario, la intervención principal fue terminada y entregada en 2025, pero dejó pendiente el empalme vial que generaba el cuello de botella: “Compramos los predios, adjudicamos un nuevo contrato y hoy entregamos la solución para que la calle 63 tenga tres carriles a cada lado”.

La obra habilita seis carriles continuos, tres por sentido, entre la avenida Rojas y la calle 122 - crédito IDU

La ampliación de la avenida Mutis debía comenzar en 2018 y concluir en 2019 (durante el segundo mandato de Enrique Peñalosa), pero las obras arrancaron hasta 2022, en la alcaldía de Claudia López. En enero de 2024, cuando Galán recibió el contrato, el avance era del 53,5%, de acuerdo con los datos de la administración distrital.

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El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, explicó que la obra entregada previamente permitió habilitar 1,3 kilómetros entre las calles 112 y 122, aunque permanecía el tramo inconcluso: “Faltaban cerca de 400 metros de vía, que creaban un embudo: de tres carriles se devolvía a uno y luego, de nuevo, a tres”.

La intervención incluye ciclorruta, espacio público y gimnasio

El contrato para completar el empalme contempló la construcción de seis carriles, tres en cada sentido, así como 3.208 metros cuadrados de espacio público. También incluyó 308 metros de ciclorruta para prolongar la infraestructura existente en el corredor.

La intervención urbana no solo optimizó el tránsito pesado fuera de zonas residenciales en Engativá, sino que añadió tres mil metros cuadrados de espacio público con gimnasio al aire libre y vistosos murales - crédito IDU

En el área intervenida se instaló un gimnasio al aire libre con ocho máquinas de fuerza y un módulo de calistenia con capacidad para 12 usuarios. La administración reportó además la elaboración de 847 metros cuadrados de murales, con imágenes de especies asociadas al ecosistema andino.

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La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, afirmó que el nuevo segmento tiene impacto en Engativá y en sectores como Mirador, Sabanas del Dorado, Laureles y Villa Glady: “Nos permite sacar el transporte de carga de los barrios que estaba generando conflictos y riesgos en la seguridad vial”.

La inversión del nuevo tramo superó los $22.000 millones y el Distrito estimó que la obra beneficia a más de 612.000 habitantes de Engativá, al reducir las interrupciones en uno de los accesos viales del occidente bogotano.

La Secretaría de Movilidad destacó la retirada del tránsito de carga de las zonas residenciales de la localidad de Engativá - crédito IDU

La ampliación previa sumó 1,35 kilómetros de trayecto vial

La extensión entregada en septiembre de 2025 entre las carreras 114 y 122 incluyó 1,35 kilómetros de vía, con dos calzadas y seis carriles mixtos. El proyecto también construyó 1,82 kilómetros de ciclorruta, 16.250 metros cuadrados de espacio público y sembró 91 árboles.

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Para ejecutar esa fase, el Distrito adquirió 281 predios. La obra incorporó, además, la reparación de 136 segmentos viales cercanos, que sumaron 28.200 metros cuadrados de intervención por parte del IDU y la Unidad de Mantenimiento Vial.

La administración distrital informó que desde enero de 2024 hasta la fecha ya finalizó 26 proyectos completos de movilidad vial, 14 intervenciones especiales de conservación y 11 hitos de proyectos en ejecución. También reportó más de 6,9 millones de metros cuadrados intervenidos para reparar vías, andenes y zonas asociadas a la seguridad vial.