Colombia

Avanza proceso contra el presidente Abelardo de la Espriella en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por adhesión de Colombia al Escudo de las Américas

El documento radicado ante la célula legislativa por el abogado Wálter Aguirre Mazo plantearía dudas sobre las autorizaciones constitucionales que habrían sido requeridas y pide recaudar información del Gobierno, el Senado y el Consejo de Estado

En la Comisión de Acusaciones de la Cámara se han radicado quejas contra el presidente Abelardo de la Espriella por su alianzas con el Gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad - crédito Luisa González/REUTERS
En la Comisión de Acusaciones de la Cámara se han radicado quejas contra el presidente Abelardo de la Espriella por su alianzas con el Gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad - crédito Luisa González/REUTERS
Guardar

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes confirmó que incorporará al Expediente 7686 las quejas radicadas contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por presunta presencia y actividad de personal militar estadounidense en el país, como parte de la adhesión de Colombia a la coalición del Escudo de las Américas.

En la respuesta al abogado Wálter Aguirre Mazo, la célula legislativa encargada de investigar al jefe de Estado precisó que los documentos y anexos serán agregados a las actuaciones. “Una vez se efectúe el respectivo reparto, se asigne un Representante-Investigador y este avoque conocimiento del asunto, se le informará lo pertinente”, indicó.

PUBLICIDAD

De esta manera, se pretende establecer si se cumplieron los requisitos constitucionales que implican una determinación de esta naturaleza en materia de seguridad. A juicio del quejoso, en su radicación del 15 de agosto, el ingreso de tropas, aeronaves y mandos militares de Estados Unidos a Colombia requería autorización de órganos a nivel local.

Comisión de Acusaciones de la Cámara agrupó denuncias contra Abelardo de la Espriella
Mediante esta comunicación, la Comisión de Acusaciones de la Cámara agrupó denuncias contra Abelardo de la Espriella en relación con la adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles, adscrita al Escudo de las Américas (suministrada a Infobae Colombia)

Son ellos la plenaria del Senado de la República y el Consejo de Estado. Aunque el reclamo del jurista, que se sumó a otros ya radicados ante la citada comisión, no atribuye responsabilidades anticipadas ni afirma que hubiera combates en territorio colombiano, sí busca que se precisen las competencias del primer mandatario.

PUBLICIDAD

El expediente se centra, además, en registros oficiales del 27 de agosto en Tumaco, en donde según el abogado se documentó la presencia de helicópteros UH-1Y Venom, integrantes del U.S. Marine Corps y altos mandos estadounidenses durante un operational site survey, una inspección operativa de un lugar que evalúa condiciones y capacidades.

Los registros militares estadounidenses en Tumaco que sustentan la queja

En su argumentación, Aguirre Mazo indicó que las fichas publicadas por Dvids, plataforma oficial de difusión audiovisual de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, identificaron un helicóptero UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines durante la actividad en Tumaco, municipio del sur de Nariño considerado clave para la seguridad nacional.

La visita del general Francis L. Donovan a Colombia abrió una nueva ronda de coordinación bilateral en seguridad entre Colombia y Estados Unidos - crédito X
La visita del general Francis L. Donovan a Colombia abrió una nueva ronda de coordinación bilateral en seguridad entre Colombia y Estados Unidos - crédito X

Otro registro mostró a un jefe de tripulación estadounidense junto al mayor general Kevin Jarrard, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental; mientras que una tercera imagen ubicó al general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de EE. UU. mientras observaba un mapa en esa ciudad de la Costa Pacífica.

La documentación aportada en la queja contra De la Espriella también incluyó dos helicópteros UH-1Y Venom que sobrevolaban Tumaco durante la misma jornada. En su reclamo, la queja sostiene que esos registros transformaron el sustento de la denuncia, pues se trataría de evidencia oficial sobre la presencia de fuerzas estadounidenses.

En consecuencia, según el abogado, ya no se trataría solo de anuncios sobre una futura cooperación bilateral; aunque el escrito aclara que las imágenes no prueban por sí mismas que hubiera operaciones de combate, sino solamente la llegada al país de efectivos de unidades norteamericanas en una zona sensible del territorio.

Colombia hace parte de la Coalición de las Américas contra los Carteles
El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, formalizó en agosto el ingreso de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (ACCC), como parte de la iniciativa Escudo de las Américas - crédito @mindefensa/X

Colombia formalizó su adhesión a estrategia de seguridad de Estados Unidos

Ministerio de Defensa informó el 12 de agosto el ingreso de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C) y que se suscribió un acuerdo bilateral con Estados Unidos para fortalecer, como eventual miembro del Escudo de las Américas, el trabajo conjunto, el intercambio de información y la coordinación de esfuerzos.

Al día siguiente, el Departamento de Guerra de Estados Unidos comunicó que la reunión bilateral marcó la incorporación colombiana a A3C y la firma de un instrumento denominado Access, Basing and Overflight, que se refiere al acceso, establecimiento de bases y sobrevuelo del territorio colombiano; aunque no se conocen mayores detalles.

Entre el 26 y el 28 de agosto, Donovan cumplió una visita oficial a Colombia. El Comando Sur informó que el 27 de agosto autoridades estadounidenses y colombianas se reunieron con fuerzas de élite para “refinar una estrategia operacional conjunta” dirigida a desmantelar redes y carteles que tienen centro de operaciones en Colombia.

La Comisión de Acusación enfatiza que esta fase no implica una acusación formal ni la violación de derechos fundamentales - crédito Cámara de Representantes
La Comisión de Acusación de la Cámara deberá definir el caso por reparto a un representante-investigador, según corresponde ante las denuncias en este caso - crédito Cámara de Representantes

De hecho, el 28 de agosto, el alto mando estadounidense visitó el Centro Nacional de Entrenamiento en el Fuerte Militar de Tolemaida. La documentación aportada por Aguirre Mazó relacionó esas reuniones con la actividad de reconocimiento efectuada un día antes en Tumaco, por lo que pidió que se establezca el alcance jurídico y operativo.

La autorización del Senado y el papel del Consejo de Estado

La controversia se basa en el artículo 173 de la Constitución Política, que atribuye al Senado de la República la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. La Carta Magna establece una excepción durante el receso legislativo: el Presidente puede autorizarlo, con dictamen previo del Consejo de Estado.

Durante el 27 de agosto el Congreso se encontraba en período ordinario de sesiones, por lo que la queja del abogado plantea que la excepción presidencial no parecería aplicable de manera preliminar. La conclusión jurídica definitiva, aclaró el denunciante, debe ser determinada por la Comisión de Acusaciones tras evaluar la evidencia.

- crédito Joel González/Presidencia - AFP
El presidente Abelardo de la Espriella tomó, como una de sus principales decisiones en materia de seguridad, la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas - crédito Joel González/Presidencia - AFP

En este sentido, el Consejo de Estado ha informado que tiene competencia para emitir concepto previo en los casos constitucionales de tránsito de tropas extranjeras y de tránsito o estación de aeronaves extranjeras de guerra. El jurista indicó que no existió una solicitud del Ejecutivo colombiano al alto tribunal relacionada con la coalición A3C.

También señaló que, entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre, no se hicieron solicitudes ante este órgano de justicia sobre el ingreso, tránsito, permanencia o participación de tropas extranjeras. La ampliación pide que esa información sea verificada directamente ante la corporación judicial, con el fin de establecer el alcance de esta denuncia.

El expediente solicita, además, una certificación de la Secretaría General del Senado sobre eventuales solicitudes, debates o autorizaciones relacionados con A3C, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, los helicópteros y los hechos ocurridos en Tumaco, entre otros sucesos que, a juicio del abogado, merecen explicación oficial.

Consejo de Estado mantiene en firme la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente tras demanda admitida por tribunal - crédito Colprensa
Según la queja, el presidente Abelardo de la Espriella debió pedir concepto jurídico al Consejo de Estado, antes de formalizar estas adhesiones - crédito Colprensa

Estas son las pruebas solicitadas para la investigación que adelantaría la Comisión de Acusaciones

La denuncia pide requerir a la Presidencia, al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Militares, a la Cancillería y a otras entidades los acuerdos, órdenes, memorandos, notas diplomáticas y reglas de operación que sustentaron la actividad estadounidense; y los registros digitales, aeronáuticos, militares y diplomáticos vinculados con el caso.

Entre los puntos a esclarecer figura el instrumento jurídico que autorizó el ingreso del personal y las aeronaves estadounidenses a Tumaco, y la identidad de los que impartieron las directrices. A su vez, establecer si la inspección fue una visita técnica, una asesoría, un tránsito o un reconocimiento operacional o un despliegue de fuerzas.

Según Aguirre Mazo, existe una contradicción, pues mientras el Ministerio de Defensa indicó a la ONG Temblores que no hubo de militares extranjeros en Colombia, las publicaciones de Dvids que individualizan personal y aeronaves militares estadounidenses en Tumaco, según la ampliación de su denuncia ante la Comisión de Acusaciones.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaComisión de AcusacionesEscudo de las AméricasEstados Unidos y ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

El “Verdolaga” jugará ante el “Tiburón”, vigente campeón del fútbol colombiano, en el duelo que también contará con la presencia de Luis Fernando Muriel como gran figura

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios y la hinchada del Independiente Medellín le envió un fuerte mensaje con un trapo en la tribuna del Atanasio Girardot: “Hoy nos visita Judas, el traidor”

El “Panita” regresó tras más de 16 años de ausencia del fútbol colombiano a disputar minutos en la Liga BetPlay, y lo hizo ante el equipo que lo vio nacer a nivel profesional

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios y la hinchada del Independiente Medellín le envió un fuerte mensaje con un trapo en la tribuna del Atanasio Girardot: “Hoy nos visita Judas, el traidor”

Tractocamión cargado con gasolina se estrelló contra un taxi en Bello, Antioquia: dos personas habrían salido heridas

Las autoridades iniciaron la revisión del estado del vehículo de carga para descartar una emergencia provocada por el hidrocarburo

Tractocamión cargado con gasolina se estrelló contra un taxi en Bello, Antioquia: dos personas habrían salido heridas

Niño de cinco años habría sido amarrado a una silla por cometer una travesura: “Rompí el platico y regué la comida”

Según la psicóloga Katerine Trujillo Herrera, en el centro infantil serían recurrentes las prácticas de contención a menores considerados neurodivergentes, además de denunciar un presunto apoyo a los maltratos por parte de familiares

Niño de cinco años habría sido amarrado a una silla por cometer una travesura: “Rompí el platico y regué la comida”

Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona hablaron sobre la relación en ‘MasterChef Celebrity’ que desató rumores de un romance: “Cinco años y tres meses”

Los actores se refirieron a la cercanía que mostraron en el programa de cocina y respondieron a las preguntas que surgieron entre los seguidores del ‘reality’

Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona hablaron sobre la relación en ‘MasterChef Celebrity’ que desató rumores de un romance: “Cinco años y tres meses”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona hablaron sobre la relación en ‘MasterChef Celebrity’ que desató rumores de un romance: “Cinco años y tres meses”

Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona hablaron sobre la relación en ‘MasterChef Celebrity’ que desató rumores de un romance: “Cinco años y tres meses”

Las tiernas fotos que publicó Gustavo Puerta, jugador de la selección Colombia, tras el nacimiento de su hija Oriana

Una colombiana competirá por el título mundial de animación infantil en Cannes: esta es su historia

BTS, Iron Maiden, Rock al Parque, Aterciopelados y Ryan Castro: los protagonistas de los conciertos en Colombia de octubre

Murió Náfer Durán y así despidió el mundo del vallenato al famoso acordeonero de 93 años: “Se nos va uno de los pilares de nuestro folclor”

Deportes

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios y la hinchada del Independiente Medellín le envió un fuerte mensaje con un trapo en la tribuna del Atanasio Girardot: “Hoy nos visita Judas, el traidor”

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios y la hinchada del Independiente Medellín le envió un fuerte mensaje con un trapo en la tribuna del Atanasio Girardot: “Hoy nos visita Judas, el traidor”

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

Juan Guillermo Cuadrado salió con sangre en el rostro y la camiseta en su debut con Millonarios en el Atanasio Girardot

Jackson Martínez, al borde de las lágrimas, saludó a los hinchas de Independiente Medellín y abrazó a Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios: empate 2-2 contra el Medellín por la Liga BetPlay