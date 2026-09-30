Aparece nuevo video que muestra el momento exacto del ataque sicarial contra el exalcalde de Yopal, ‘Jhon Calzones’

Cámara de seguridad captó los segundos previos al homicidio de Jhon Calzones - crédito @ColombiaOscura/X

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Un nuevo video de una cámara de seguridad muestra el momento del ataque armado contra Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal conocido como “Jhon Calzones”, ocurrido el martes 29 de septiembre de 2026 en un predio rural de la capital de Casanare.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, ofrecen una vista más amplia de los segundos previos a la agresión. En el registro se observa la llegada de dos hombres al lugar donde se encontraba el exmandatario local.

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Uno de los sujetos se acerca a Torres y, de acuerdo con la secuencia difundida, saca un arma de fuego. Después se escuchan varias detonaciones y las personas presentes buscan resguardo. El exalcalde recibe varios disparos.

El material audiovisual será un elemento que deberán analizar los investigadores para establecer la ruta de los atacantes, el número de personas que participaron y las circunstancias previas al homicidio.

Un video de seguridad registró el ataque contra Jhon Jairo Torres en Yopal - crédito @ColombiaOscura/X

Las imágenes deberán ser verificadas por las autoridades

La grabación fue compartida con mensajes que aseguran que uno de los responsables fue aprehendido tras una reacción de la Policía. Sin embargo, esa versión requiere precisión frente a la información conocida hasta ahora sobre el caso.

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Las autoridades reportaron inicialmente la aprehensión de un adolescente de 17 años, oriundo de Armenia, Quindío, señalado de forma preliminar por su posible relación con el crimen. El otro hombre que habría intervenido en el hecho escapó y continúa siendo buscado.

La investigación deberá definir si las personas que aparecen en la grabación corresponden a los sospechosos identificados en las primeras horas posteriores al ataque.

Torres murió después de recibir tres disparos

Jhon Jairo Torres fue trasladado al Hospital Regional de la Orinoquía luego de la agresión. El gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz Zorro, informó que el exalcalde murió a las 12:23 p. m.

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Los reportes preliminares indicaron que la víctima sufrió heridas en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo. Las primeras hipótesis apuntan a que los agresores llegaron al predio en motocicleta y que uno de ellos descendió con el supuesto propósito de comprar carne.

Difunden otro video del ataque armado contra el exalcalde de Yopal Jhon Calzones - crédito @ColombiaOscura/X - Alcaldía de Yopal

El Comité de Orden Público de Casanare ofreció hasta $50 millones por información que facilite la ubicación y judicialización de los involucrados. Esa cifra se suma a los $30 millones anunciados por la Alcaldía de Yopal, por lo que la recompensa puede llegar a $80 millones.

Las autoridades no han divulgado el móvil del asesinato y avanzan en la revisión de videos, testimonios y otras pruebas.

Tras lo anterior, la exsenadora María Fernanda Cabal se refirió al asesinato de Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal conocido como “Jhon Calzones”, y cuestionó la presunta participación de un adolescente de 17 años en el ataque ocurrido el 29 de septiembre de 2026 en zona rural de la capital de Casanare.

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A través de una publicación en X, la exdirigente del Centro Democrático afirmó que el caso expone el uso de menores de edad por parte de estructuras criminales. “Otra vez un menor con un revólver y un encargo”, escribió al aludir a la aprehensión de un joven señalado de forma preliminar de estar vinculado con el homicidio.

María Fernanda Cabal pidió investigar a quienes habrían ordenado el crimen de 'Jhon Calzones' - crédito @MariaFdaCabal/X

Cabal sostuvo que los adolescentes son reclutados porque los delincuentes consideran que el sistema judicial presenta debilidades frente a estos casos. En ese sentido, reclamó que las pesquisas no se limiten a la persona que ejecutó los disparos.

“Hay que llegar hasta quien recluta, paga y da la orden”, señaló la excongresista. También advirtió que los niños y adolescentes no deben convertirse en “instrumentos de la delincuencia”.

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El origen del apodo de Jhon Calzones y su llegada a la Alcaldía de Yopal

Jhon Jairo Torres Torres fue conocido como “Jhon Calzones” por su actividad comercial en Yopal. El exalcalde construyó su reconocimiento local con “Caricias Íntimas”, una cadena de almacenes dedicada a la venta de ropa interior femenina.

Su salto a la política ocurrió en 2014, cuando participó en el proyecto Ciudadela La Bendición. Según los antecedentes del caso, allí se ofrecieron cerca de 10.000 lotes sin licencias urbanísticas ni servicios básicos, en terrenos que habían sido incautados al narcotráfico.

La trayectoria judicial y política de Jhon Jairo Torres, conocido como Jhon Calzones - crédito X

La iniciativa le dio visibilidad y derivó en la creación del movimiento político La Bendición. Un año después, Torres ganó la Alcaldía de Yopal con 24.515 votos, equivalentes al 34,3% del total, pese a que estaba privado de la libertad.

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Su mandato estuvo atravesado por procesos judiciales

Torres asumió el cargo en enero de 2016, tras obtener libertad condicional. Durante su administración fue suspendido en dos oportunidades y finalmente destituido.

En 2017, la Corte Suprema dejó firme una condena por urbanización ilegal. Además, enfrentó investigaciones por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su salida definitiva del cargo obligó a convocar elecciones atípicas en Yopal para completar el periodo hasta 2019.