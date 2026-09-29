Colombia

Una persona puede recibir más de una pensión en Colombia, según la ley: estas son las condiciones y las excepciones

La norma de 1993 impide percibir al mismo tiempo las prestaciones de jubilación e incapacidad cuando proceden de un solo régimen y cubren una causa idéntica, aunque existan aportes ante entidades diferentes

Durante años, la noción de pensión se ha asociado con una expectativa clara: después de una vida laboral activa y de aportar al sistema, acceder a un ingreso en la etapa de retiro. En Colombia, esa expectativa resulta inalcanzable para una gran parte de la población - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La legislación de Colombia permite acumular más de una pensión hasta un tope habitual de 20 salarios mínimos mensuales - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
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En Colombia, una persona puede recibir más de una pensión si cada prestación protege un riesgo diferente, proviene de fuentes de financiación distintas o pertenece a regímenes separados; la Ley 100 de 1993 impide, en cambio, cobrar simultáneamente pensiones de vejez e invalidez por la misma causa dentro del mismo sistema.

No existe una cantidad única de mesadas aplicable a todos los ciudadanos. La posibilidad de acumularlas depende del tipo de derecho reconocido, el hecho que lo originó, el régimen público, privado o especial involucrado y la entidad responsable del pago.

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El límite general para las mesadas acumuladas se sitúa habitualmente en 20 salarios mínimos mensuales ($35.018.100), de acuerdo con los topes fijados por la legislación. La coexistencia de dos o incluso tres fuentes de ingresos pensionales puede ser legal cuando no se superponen las contingencias cubiertas.

Vejez y sobrevivientes, la combinación más frecuente

La pensión de sobrevivientes constituye un mecanismo de apoyo financiero destinado a ciertos familiares de personas afiliadas o pensionadas que fallecen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El cobro de una mesada propia no anula automáticamente el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes del cónyuge fallecido - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La pensión de vejez y la pensión de sobrevivientes pueden cobrarse al mismo tiempo si el beneficiario reúne los requisitos de ambas. La primera nace de los aportes realizados durante la vida laboral, mientras que la segunda surge tras la muerte de un afiliado o pensionado.

Una persona jubilada por vejez puede convertirse en beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de su cónyuge o compañero permanente fallecido. Para acceder a esta prestación debe acreditar la convivencia y las demás condiciones exigidas para cada beneficiario.

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La dependencia económica puede incidir en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Tener una pensión propia no elimina automáticamente el derecho, pero puede afectar el análisis de las circunstancias particulares y de las reglas aplicables.

La incompatibilidad aparece cuando dos pagos buscan cubrir una misma contingencia y se financian desde la misma fuente. La Ley 100 de 1993 establece que “ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez”.

Esta restricción alcanza a la invalidez de origen común, no profesional, y a las dos pensiones de vejez reconocidas dentro del Sistema General de Pensiones. Haber cotizado ante entidades diferentes no crea por sí solo el derecho a recibir dos mesadas de vejez independientes.

Los aportes efectuados dentro del mismo régimen pueden utilizarse para calcular la prestación correspondiente, pero no se convierten en dos jubilaciones separadas. Las pensiones de vejez e invalidez de una misma caja o fondo, bajo condiciones idénticas, tampoco pueden acumularse.

Riesgos laborales y regímenes con financiación separada

Un hombre mayor con barba y gafas, sentado en una silla de ruedas, escribe en un teclado frente a un monitor de ordenador en una oficina moderna. Colegas trabajan de fondo.
La Ley 100 de 1993 prohíbe la acumulación de pensiones de vejez e invalidez originadas por la misma causa dentro del mismo sistema - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Una pensión de vejez puede coexistir con una prestación por invalidez causada por un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. En ese caso, el pago procede del Sistema de Riesgos Laborales y de una administradora de riesgos laborales, mientras la jubilación responde a las cotizaciones del régimen común.

La coexistencia exige que ambas prestaciones se originen en contingencias diferentes y cuenten con recursos independientes. No procede, por ejemplo, si un mismo hecho se usa para obtener una pensión de la administradora de riesgos laborales y una pensión especial anticipada de vejez por deficiencia.

También pueden coexistir algunas pensiones de sobrevivientes derivadas de riesgos laborales con prestaciones del sistema general. La jurisprudencia de la Corte Suprema y la Corte Constitucional ha delimitado estas posibilidades a partir de la naturaleza del riesgo y de la fuente que asume la financiación.

La asignación de retiro de la Fuerza Pública puede ser compatible con una pensión de vejez del sistema general. Las prestaciones procedentes de cajas especiales del sector público, entidades territoriales antiguas u otros regímenes con naturaleza jurídica distinta también pueden tener reglas particulares.

La pensión familiar es incompatible con cualquier otra prestación, salvo las excepciones fijadas para el sistema de riesgos laborales - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
La pensión familiar es incompatible con cualquier otra prestación, salvo las excepciones fijadas para el sistema de riesgos laborales - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La pensión familiar tiene un tratamiento diferente: es incompatible con cualquier otra pensión, salvo la excepción prevista para prestaciones otorgadas por el sistema de riesgos laborales. Los regímenes especiales pueden contemplar condiciones adicionales que deben revisarse antes de autorizar pagos simultáneos.

La compatibilidad permite cobrar dos prestaciones al mismo tiempo porque la ley reconoce que protegen derechos distintos. La compartibilidad, en cambio, regula la articulación entre una pensión reconocida por un empleador o un régimen especial y la pensión de vejez del sistema general, para evitar duplicidades o complementar el pago.

La evaluación de cada caso requiere identificar el origen de la prestación, el riesgo cubierto, el régimen de afiliación, la fuente de financiación, la existencia de otros beneficiarios y las decisiones judiciales aplicables. Una persona puede tener derecho a dos mesadas, pero no cuando ambas reemplazan el mismo ingreso laboral por la misma causa.

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