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Dorado Mañana resultados de hoy martes 29 de septiembre: ganadores del último sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Conoce los resultados del sorteo matutino de una de las loterías más populares de Colombia (Jesús Avilés/Infobae)
Conoce los resultados del sorteo matutino de una de las loterías más populares de Colombia (Jesús Avilés/Infobae)
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La lotería El Dorado Mañana es una de las favoritas en Colombia. Día tras día, cientos de personas participan buscando ganar grandes premios en efectivo. El sorteo de la mañana se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 horas y es una tradición que muchos esperan con ansias.

El sorteo se transmite en vivo por las redes sociales oficiales de la lotería y también por el Canal 1. Una de las características más atractivas de esta lotería es la gran variedad de premios, que dependen de las cifras acertadas y la modalidad de apuesta que elijas al jugar.

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Guarda tu boleto en un lugar seguro, ya que es el único comprobante válido para reclamar tu premio si eres uno de los ganadores. A continuación, te mostramos los números ganadores del sorteo matutino de hoy.

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 29 Septiembre 2026.

Resultados: 1431 - 1.

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugar a la Lotería El Dorado es una experiencia emocionante que puedes disfrutar todos los días. A diferencia de otras loterías con números preestablecidos, aquí tienes la libertad de seleccionar un número de hasta cuatro dígitos, lo que te brinda una forma personalizada de participar y apostar.

El juego cuenta con dos modalidades:

Apuesta directa: Ganas si el número elegido coincide exactamente con el número ganador.Apuesta combinada: Aquí no importa el orden del número que selecciones, lo que hace esta modalidad más flexible y accesible.

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La Lotería El Dorado Mañana ofrece seis diferentes premios según la cantidad de cifras que aciertes:

Por acertar 4 cifras (directa): 4.500 veces tu apuesta.Por acertar 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.Por acertar las 3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor de tu apuesta.Por acertar las 3 últimas cifras (combinada): 83 veces tu apuesta.Por acertar 2 cifras: 50 veces lo apostado.Por acertar la última cifra: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar tu boleto

Jugar en esta lotería es muy sencillo y accesible. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, además de la opción de comprarlos en línea a través de la página web oficial, una alternativa implementada en los últimos años.

Para participar, solo necesitas elegir tu modalidad de apuesta: directa (donde el orden del número debe coincidir exactamente) o combinada (el orden no importa). Luego, seleccionas cuántas cifras deseas jugar, de una a cuatro y defines el monto que quieres apostar, desde pequeñas cantidades hasta sumas más significativas.

La Lotería El Dorado se juega todos los días, lo que te brinda la posibilidad de adquirir un boleto diariamente y disfrutar de la emoción de participar con frecuencia. Los resultados del sorteo se publican poco después de realizarse, facilitando el acceso a la información de los números ganadores.

Si ganas, puedes reclamar tu premio en cualquier punto autorizado de venta. Solo necesitas presentar tu boleto en buen estado, ya que es el documento oficial requerido para el cobro. En el lugar te proporcionarán las instrucciones necesarias para recibir tu dinero de forma segura y rápida. ¡Buena suerte!

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

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