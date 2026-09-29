Colombia

Mujer reportada como desaparecida fue hallada sin vida en la sala de su casa en Bogotá

Las autoridades intentan ubicar a la pareja de María Carolina García para que entregue su versión sobre lo ocurrido antes del hallazgo

Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)
Investigan la muerte de María Carolina García tras ser encontrada en su casa de Bogotá - crédito Colprensa
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Una mujer identificada como María Carolina García fue hallada sin vida en su vivienda del barrio Aures I, en la localidad de Suba, en Bogotá, luego de que su hermana alertara sobre la falta de contacto con ella.

Las autoridades judiciales investigan las circunstancias de la muerte y buscan establecer si el caso corresponde a un presunto feminicidio. El cuerpo fue localizado en la sala del inmueble.

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De acuerdo con información difundida por Noticias Caracol, García había sido vista por última vez el sábado 26 de septiembre de 2026, un dato que será contrastado dentro de la investigación para precisar la cronología de sus últimas horas.

En el segmento Ojo de la Noche afirmaron que la víctima apareció “en la mitad de la sala”. La familia había iniciado su búsqueda tras perder comunicación con ella.

CTI de la Fiscalía General de la Nación asumió el caso del crimen de una mujer de 64 años en el barrio Fátima, sur de Bogotá - crédito CTI
Autoridades indagan un presunto feminicidio luego de hallar a una mujer sin vida en Suba - crédito CTI

Entre los elementos que analizan los investigadores figura una versión sobre una posible lesión causada con un objeto cortopunzante. Según los datos conocidos, dentro de la casa también habría sido encontrado un elemento de esas características.

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Ese indicio deberá ser verificado mediante los procedimientos forenses y las diligencias de policía judicial. Por ahora, no se ha divulgado un informe oficial que establezca la causa de la muerte ni la secuencia de los hechos.

La investigación busca determinar cuándo falleció María Carolina García, cuánto tiempo permaneció su cuerpo dentro de la vivienda y quiénes estuvieron con ella antes del hallazgo. Los investigadores también revisarán sus desplazamientos previos y los contactos que tuvo antes de regresar al inmueble de Aures I.

Esto dijeron las autoridades sobre la muerte de la mujer

El comandante de la Estación de Policía de Suba, Julio César Botero, informó que un familiar de la víctima acudió durante la noche del lunes 28 de septiembre de 2026 al CAI de Aures para alertar sobre el hallazgo. Tras el aviso, la Policía activó los procedimientos previstos para este tipo de situaciones y notificó a la Fiscalía.

“Se activa el protocolo y el reporte a la Fiscalía General de la Nación”, explicó el oficial. La entidad designó a la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bogotá para adelantar las diligencias.

Las autoridades de Malambo ya buscan a las personas responsables del crimen del exfutbolista Germán Pérez Albuquerque - crédito Policía Nacional
Las autoridades no han confirmado que se trate de un feminicidio - crédito Policía Nacional

Los investigadores inspeccionaron la residencia donde ocurrió el hecho y comenzaron la recopilación de elementos materiales probatorios. El trabajo incluye la toma de testimonios, el análisis de la escena y la revisión de registros de videovigilancia disponibles en el sector.

Botero señaló que la Policía Judicial también buscará imágenes captadas por el sistema de cámaras de la ciudad. “Se hará la recolección de cámaras sobre el sector”, indicó el comandante, quien agregó que el material del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá podría aportar datos para reconstruir lo ocurrido.

La versión inicial conocida por las autoridades da cuenta de que la víctima estaba en su propia vivienda cuando fue encontrada. No obstante, el comandante evitó precisar detalles sobre la identidad de la persona fallecida, el momento exacto del ataque o la posible presencia de otras personas en el inmueble.

Durante la declaración, Botero habló sobre la versión de un sujeto que habría acompañado a la víctima e ingresado al apartamento. El oficial respondió que ese aspecto hace parte de las verificaciones que adelanta la Sijín y que cualquier conclusión dependerá de las pruebas recogidas.

Así es el nuevo código QR que porta el uniforma de la Policía Nacional de Colombia. Foto: PONAL
La Sijín recolecta pruebas en el lugar donde fue encontrado el cuerpo - crédito PONAL

El comandante también habló sobre la posibilidad de que el caso corresponda a un feminicidio. Frente a esa hipótesis, afirmó que aún no existe una determinación oficial. “Hay que analizarlo bien”, respondió.

La Fiscalía deberá establecer las circunstancias del hecho, definir si hubo participación de una o más personas y determinar quién sería el responsable.

Las diligencias continuarán con entrevistas a residentes de Aures I de la localidad de Suba, la revisión de grabaciones y los procedimientos forenses sobre el cuerpo. Los resultados de esas actuaciones permitirán a los investigadores precisar la línea de investigación y definir la tipificación penal del caso.

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