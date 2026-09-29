María José Pizarro se refirió a su aparición en el fallo que determinó la muerte política de Iván Name por haberlo reemplazado en 14 ocasiones en la plenaria: “Un tribunal llamativo para criminalizar”

María José Pizarro fue primera vicepresidenta del Senado justo cuando el titular de la corporación fue el congresista Iván Name Vásquez, involucrado en el escándalo de la Ungrd - crédito Infobae Colombia

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La excongresista del Pacto Histórico María José Pizarro rechazó en la mañana del martes 29 de septiembre las interpretaciones sobre las referencias a su nombre en la sentencia del Consejo de Estado que decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura del exsenador Iván Name: involucrado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La excongresista bogotana, que compartió el comunicado del Pacto Histórico sobre el trámite de la referida reforma, una de las tres grandes banderas de la administración de Gustavo Petro, sostuvo que las menciones corresponden a sus funciones como primera vicepresidenta de la corporación; en cargo que ocupó entre el 20 de julio de 2023 y el 20 de junio de 2024.

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Con este mensaje en sus redes sociales, la excongresista María José Pizarro se pronunció sobre el fallo del Consejo de Estado a Iván Name, en el que aparece mencionada - crédito @PizarroMariaJo/X

En ese sentido, Pizarro afirmó que su nombre aparece 85 veces en la providencia, aunque señaló que esas referencias no implican una acusación en su contra. “¿Acaso los periodistas leyeron el fallo donde me mencionan 85 veces y se percataron que dichas menciones están en el marco legal y constitucional de mis funciones como vicepresidenta del Senado?”, escribió la política del Pacto.

Asimismo, la también exprecandidata presidencial cuestionó la cobertura que relacionó las referencias del fallo con eventuales responsabilidades en el caso. “Ya vemos que no. Y que otros se limitaron simplemente a replicar la misma narrativa incriminatoria sin revisar el contenido de la decisión”, añadió Pizarro en su publicación, en la que salió en defensa de su gestión legislativa.

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Según la mujer, hubo una estrategia para afectar la reforma. “Un titular llamativo desde un medio para criminalizar, que luego replican bodegas de derecha y supuestos ‘periodistas’ para reforzar la narrativa”, destacó la excongresista, que aseguró que esas acusaciones carecen de pruebas y las calificó como falsas, en relación con un supuesto trato para favorecer la reforma pensional.

María José Pizarro reemplazó a Iván Name en 14 de las 16 sesiones plenarias del Senado en las que se discutió la reforma pensional - crédito John Paz/Colprensa

Sesiones presididas por Pizarro ante las ausencias de Name: el origen de la polémica

La sentencia contra Name está vinculada con el escándalo de corrupción de la Ungrd. El Consejo de Estado determinó, en primera instancia, que el entonces presidente del Senado incurrió en tráfico de influencias al favorecer el avance de reformas del Gobierno a cambio de beneficios económicos; en específico, la recepción de un multimillonario soborno por el orden de los 3.000 millones.

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En ese documento, el nombre de Pizarro apareció en el recuento de al menos 14 sesiones que presidió como primera vicepresidenta de la corporación cuando Name se ausentaba de la conducción del Senado. Una parte de esas referencias está relacionada con el trámite de la reforma pensional, uno de los proyectos del Gobierno Petro, en estudio por parte de la Corte Constitucional.

Pizarro sostuvo que su papel se limitó al cumplimiento de los deberes institucionales que asumió por su cargo. “Mi respuesta es a Colombia: altura en el debate, rigor y rectitud en mi actuación”, afirmó la excongresista. “Quienes quieran criminalizar, están buscando en el lugar equivocado”, agregó en su defensa, frente a los señalamientos que recibió por estas denuncias.

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La reforma pensional ha sido objeto de una serie de controles legales por parte de la Corte Constitucional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El pronunciamiento de Pizarro se conoció a la par del respaldo del Gabinete por la Vida a la reforma pensional tramitada en el Congreso. En el pronunciamiento emitido señalaron que el proyecto fue debatido en 15 sesiones plenarias y que, durante ese proceso, se presentaron dos ponencias de archivo, una ponencia alternativa, cuatro sesiones de impedimentos y una audiencia pública.

En efecto, el Pacto Histórico señaló que la actuación de Pizarro como primera vicepresidenta estuvo respaldada por las actas y los registros oficiales del Senado, y esbozó que la defensa política de una iniciativa impulsada por el Gobierno del que hacía parte su bancada no constituye, por sí misma, una irregularidad. “Pretenden judicializar el debate político”, advirtió el Pacto.

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