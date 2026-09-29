Tras el asesinato del exalcalde ‘Jhon Calzones’, autoridades ofrecieron hasta $80 millones de recompensa por información sobre los responsables

El Comité de Orden Público de Casanare ofreció hasta $50 millones de recompensa por el asesinato del exfuncionario - ccrédito Gobernacion de Casanare

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El exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres Torres, conocido como “Jhon Calzones”, murió el martes 29 de septiembre de 2026 luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego ocurrido en zona rural de la capital de Casanare.

El exmandatario recibió tres impactos de bala y fue trasladado al Hospital Regional de la Orinoquía, donde falleció a las 12:23 p. m., según informó el gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz Zorro.

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Tras el atentado, las autoridades desplegaron un operativo que permitió la aprehensión de un adolescente de 17 años, oriundo de Armenia, Quindío, señalado preliminarmente de participar en el homicidio. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el menor habría llegado al sitio en una motocicleta acompañado por otro hombre.

Las primeras versiones indican que uno de los ocupantes descendió del vehículo con el argumento de comprar carne y, posteriormente, habría sacado un revólver y disparado contra Torres. El exalcalde recibió impactos en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo.

El segundo hombre que habría participado en el ataque logró escapar y es buscado por las autoridades.

Recompensa de hasta $80 millones

'Jhon Calzones' murió a las 12:23 p. m. del 29 de septiembre de 2026 luego de sufrir un ataque sicarial en Yopal, Casanare - crédito Alcaldía de Yopal

Tras el homicidio, el Comité de Orden Público de Casanare estableció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita capturar y judicializar a los responsables, suma que se adiciona a los $30 millones ofrecidos por la Alcaldía de Yopal. De esta manera, la recompensa puede alcanzar los $80 millones.

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El secretario de Gbierno de Casanare confirmó que “Jhon Calzones” tenía un esquema de protección propio más no asignado por el Estado; y que, además de la aprehensión del menor, durante el procedimiento fue incautado un revólver y recuperada la motocicleta que habría sido utilizada por los atacantes.

“Una vez ocurrieron estos lamentables hechos, nuestra fuerza pública, en cabeza de nuestra Policía Nacional, nuestra Fuerza Aérea, el Ejército, en una unión y en un trabajo en conjunto, se logró también la captura de uno de los homicidas. Este joven está a disposición de las autoridades. También se incautó un revólver y se incautó la motocicleta en que se transportaban estos delincuentes”, afirmó.

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El funcionario departamental señaló que los elementos recopilados serán utilizados para avanzar en la identificación de los responsables del crimen. “Con estos medios probatorios queremos llegar rápidamente a no solo establecer quiénes son los autores materiales, sino también los autores intelectuales de este hecho”, sostuvo.

La investigación cuenta además con información suministrada por el Sistema Integrado Inteligente de Emergencia y Seguridad de Yopal (SIIES), cuyos registros de videovigilancia y reconocimiento de placas están siendo revisados por los investigadores.

Investigan origen de la motocicleta y posibles móviles

Entre las líneas de investigación se encuentra la posibilidad de que una persona recluida en la cárcel de Cómbita pudiera estar relacionada con la planeación del ataque, aunque esta hipótesis aún es materia de investigación y no existe una conclusión oficial sobre el móvil - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Uno de los elementos que está siendo analizado es la motocicleta utilizada en el ataque. Según la información preliminar, el vehículo figuraba a nombre de Bernabé Jiménez, residente de Paz de Ariporo, quien fue asesinado el 28 de septiembre, un día antes del homicidio de Torres.

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Los investigadores analizan si el asesinato de Jiménez, el hurto de la motocicleta y el posterior ataque contra el exalcalde tienen alguna relación. La Sijín de Casanare adelanta el cruce de información para establecer las circunstancias de estos hechos.

Otra de las líneas investigativas busca determinar si detrás del atentado estaría una persona recluida en la cárcel de Cómbita. Según información atribuida a fuentes cercanas al caso, también se revisan posibles disputas relacionadas con bienes que habrían pertenecido a personas vinculadas con actividades de narcotráfico.

Las autoridades recopilan igualmente información sobre negocios de tierras y venta de lotes relacionados con proyectos de urbanismo ilegal en los que, de acuerdo con las fuentes consultadas, Torres habría tenido participación.

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También se revisan sus movimientos recientes en escenarios políticos. Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente el móvil del homicidio.

Los antecedentes de ‘Jhon Calzones’

Desde la cárcel La Modelo de Bogotá, Torres impulsó su candidatura a la Alcaldía de Yopal y ganó las elecciones de 2015 con más de 24.000 votos - crédito X

Jhon Jairo Torres Torres tenía 49 años y desarrolló actividades en los sectores comercial e inmobiliario antes de incursionar en la política. El apodo de “Jhon Calzones” surgió de un negocio de ropa interior femenina. Uno de los proyectos que marcó su trayectoria fue la Ciudadela La Bendición, urbanización creada en 2014 sobre un terreno de 140 hectáreas en Yopal. Torres comercializó cerca de 10.000 lotes dirigidos principalmente a familias de escasos recursos.

Posteriormente, la Fiscalía lo procesó debido a que el predio había sido incautado a personas vinculadas con el narcotráfico y los lotes habrían sido comercializados sin las respectivas licencias de construcción, ambientales y de servicios públicos.

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Desde la cárcel La Modelo de Bogotá impulsó su candidatura a la Alcaldía de Yopal y ganó las elecciones de octubre de 2015 con más de 24.000 votos. Tras recuperar la libertad condicional, asumió el cargo en 2016, aunque posteriormente la Corte Suprema ratificó su condena penal y fue destituido.

Torres también fue mencionado en investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos relacionados con la comercialización de predios. Parte de esos bienes quedó vinculada a procesos de extinción de dominio.

Mientras avanza la investigación, las autoridades mantienen la búsqueda del segundo hombre que habría participado en el ataque y trabajan para establecer quién ordenó el homicidio y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a su ejecución.

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