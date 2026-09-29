Colombia

María José Pizarro aparece 85 veces en el fallo contra Iván Name: una veeduría la denunció ante la Fiscalía y esto pide

Ver-control citó el fallo que decretó en primera instancia la pérdida de investidura del expresidente del Senado y pidió esclarecer si las menciones a la excongresista del Pacto Histórico guardan relación con actuaciones o posibles beneficios ligados a la reforma pensional

María José Pizarro fijó posición frente a señalamientos sobre presuntas presiones al voto en medio de la campaña presidencial - crédito María José Pizarro/Facebook
La veeduría sostiene que el nombre de Pizarro aparece 85 veces en la providencia del Consejo de Estado que estudió el caso de Iván Name - crédito María José Pizarro/Facebook
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La exsenadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, quedó en el centro de una nueva actuación relacionada con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), después de que la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (Ver-control) presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, según conoció Caracol Radio.

La organización busca que se determine si existió alguna participación de Pizarro en hechos vinculados con el trámite de la reforma pensional y con las actuaciones por las que el Consejo de Estado sancionó, en primera instancia, al entonces presidente del Senado Iván Name, frente a caso de corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro.

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La denuncia fue radicada por Juan Carlos Calderón España y toma como referencia la decisión judicial que decretó la pérdida de investidura de Name. Según la veeduría, el nombre de Pizarro aparece 85 veces en ese despacho, principalmente por las sesiones plenarias que presidió cuando ejercía como primera vicepresidenta del Senado (2023 - 2024).

Juan Carlos Calderón, presidente de Ver-control. La veeduría que representa pidió investigar los posibles vínculos de Pizarro con el caso Ungrd -crédito Juan Carlos Calderón España/Facebook
Juan Carlos Calderón, presidente de Ver-control. La veeduría que representa pidió investigar los posibles vínculos de Pizarro con el caso Ungrd -crédito Juan Carlos Calderón España/Facebook

Denuncia contra María José Pizarro pide esclarecer su relación con el caso Ungrd

El organismo ciudadano pidió a la Fiscalía establecer si hubo comunicaciones o acuerdos entre Pizarro, Name y funcionarios de la Ungrd relacionados con la reforma pensional. También solicitó determinar si la exsenadora recibió dinero, contratos, cargos u otro beneficio, y si su nombre aparece en testimonios entregados por personas procesadas o colaboradores dentro del caso de corrupción.

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“Como veeduría, nuestro deber es poner en conocimiento de las autoridades los hechos que merecen ser esclarecidos. No estamos emitiendo una condena. Pedimos que sea la justicia la que determine si hubo o no responsabilidad”, agregó el presidente de la veeduría, Juan Carlos Calderón, citó el medio anteriormente mencionado.

Como parte de la solicitud, la organización pidió incorporar al proceso el fallo del Consejo de Estado, además de las actas y grabaciones oficiales de las plenarias. Entre las conductas cuya posible comisión solicitó revisar están el concierto para delinquir agravado y el cohecho propio.

Un informe de Transparencia por Colombia detalla cómo los escándalos han empañado las acciones anticorrupción del gobierno. El caso Ungrd ha captado la atención pública desde su revelación en 2024 - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae
Caso Ungrd: la denuncia busca establecer si existieron vínculos entre la exsenadora y funcionarios relacionados con el escándalo de corrupción - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae

Las referencias a Pizarro tienen origen en su paso por la Mesa Directiva del Senado. Fue elegida primera vicepresidenta el 20 de julio de 2023 y, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 5ª de 1992, quienes ocupen este cargo deben sustituir al presidente cuando se presente una ausencia o imposibilidad. En esa condición, la entonces legisladora condujo varias sesiones plenarias, incluidas algunas relacionadas con el trámite de la reforma pensional.

La decisión judicial contra Name examinó precisamente sus ausencias de varias plenarias y las sesiones que fueron presididas por Pizarro. El hecho de que la exsenadora aparezca mencionada no implica, de acuerdo con su propia explicación, que el fallo le atribuya participación en las conductas por las que el líder perdió su investidura.; la decisión fue adoptada en primera instancia y puede ser apelada.

María José Pizarro niega participación en los hechos investigados

Pizarro se pronunció sobre el asunto mediante un comunicado fechado el 28 de septiembre. En el documento aseguró que no tuvo participación ni conocimiento de las actuaciones por las que fue sancionado Name y rechazó los intentos de relacionarla con esos hechos: “No permitiré que se me pretenda vincular impunemente con hechos en los que no tuve participación ni conocimiento alguno”.

Se conocieron unos chats de WhatsApp relacionados con el escándalo de la Ungrd e Iván Name, uno de los mencionados, respondió mediante un comunicado en el que negó actos de corrupción y criticó el uso de filtraciones para, según él, influir indebidamente en las investigaciones - crédito @SenadoGovCo/X
Iván Name perdió su investidura al ser decretada en primera instancia por el Consejo de Estado, decisión que sirve de base para la denuncia presentada ante la Fiscalía - crédito @SenadoGovCo/X

Su posición se centra en el carácter institucional de las funciones que desempeñó en la Mesa Directiva. Pizarro sostuvo que su actuación está respaldada por las actas y los registros audiovisuales oficiales del Senado y señaló que cualquier cuestionamiento sobre su conducta debe sustentarse en esas pruebas y no en interpretaciones que excedan lo establecido por la decisión judicial.

En su comunicado, además, explicó que durante las sesiones relacionadas con la reforma pensional se presentaron dificultades para garantizar el quórum, retrasos y discusiones sobre la inclusión del proyecto en el orden del día. Según su versión, asumir la conducción de las plenarias correspondía a las funciones del cargo que ejercía cuando el presidente de la corporación no estaba presente.

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