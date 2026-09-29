Iván Cepeda denunció que Antonio Guerra de la Espriella, presunto familiar del presidente, había sido trasladado a una guarnición militar: Ministerio de Justicia aclaró la situación

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Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, alertó una nueva denuncia por presuntas irregularidades efectuadas en el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

En su cuenta de X, el congresista se refirió a la situación judicial del exsenador Antonio del Cristo Guerra de la Espriella, condenado a once años y cinco meses en prisión por el caso de corrupción de Odebrecht.

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Según señaló el parlamentario, el exlegislador había sido trasladado desde la cárcel de máxima seguridad La Picota de Bogotá a una guarnición militar de Corozal, en el departamento de Sucre. El legislador cuestionó la decisión porque, a su juicio, contradice la promesa del mandatario colombiano de eliminar los privilegios penitenciarios para políticos sentenciados por corrupción.

“Me informan que el señor Antonio del Cristo Guerra de la Espriella ha sido trasladado de la cárcel La Picota a una guarnición militar en Corozal, Sucre. Hace unos días, el país pudo escuchar y ver una locución en la que Abelardo de la Espriella dijo que sería implacable con los políticos que están en reclusión domiciliaria o en guarniciones militares”, escribió.

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Así mismo, el congresista del Pacto Histórico interrogó al jefe de Estado sobre la posibilidad de que haya una cercanía familiar con el hoy procesado, por lo que le sugirió aclarar dicha información de manera oportuna. “En el tono vehemente que se le conoce, De la Espriella aseguró que no le temblaría el pulso para trasladarlos de cárcel (...) Las preguntas que cabe hacerse: ¿Existe un parentesco con este prisionero trasladado? ¿Y de ser así, De la Espriella está favoreciendo a sus familiares en las cárceles?”, preguntó.

Respuesta del Ministerio de Justicia

Ante los cuestionamientos de Iván Cepeda, desde el Gobierno nacional dieron claridad del asunto. A través del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo desmintió la versión del congresista y sostuvieron que Guerra De la Espriella actualmente se encuentra cumpliendo su condena en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Sincelejo, conocida como Cárcel La Vega.

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“El Ministerio de Justicia y del Derecho informa a la opinión pública que el señor Antonio Guerra de la Espriella se encuentra actualmente recluido en el establecimiento penitenciario y carcelario de Sincelejo, bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)”, detalló la cartera en un comunicado.

Además, enfatizaron en que el procesado no será llevado a una instalación militar de la capital colombiana. “En ese sentido, es importante precisar que no es cierto que el señor Guerra de la Espriella se encuentre privado de la libertad en una guarnición militar ni en una estación de policía”, complementaron.

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Pese a ello, se conoció que el exsenador si tenía previsto ser llevado a una guarnición militar del departamento de Sucre. De acuerdo con información publicada por el periodista Jorge Espinoza en X, Antonio Guerra de la Espriella estaba previsto a que fuera recluido en la Brigada de Infantería de Marina No. 1 de Corozal (Sucre), adscritos a la cárcel de Sincelejo.

Este batallón castrense se encuentra ubicado en la Troncal de Occidente, kilómetro 2 de la vía Corozal-Sincelejo, según una resolución firmada el 10 de septiembre de 2026 revelada por el comunicador colombiano. El documento fue rubricado por el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, actual director del Inpec.

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