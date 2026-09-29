Colombia

Iván Cepeda denunció que Antonio Guerra de la Espriella, presunto familiar del presidente, había sido trasladado a una guarnición militar: Ministerio de Justicia aclaró la situación

El senador del Pacto Histórico denunció la reubicación del excongresista condenado por corrupción a un batallón en Sucre, señalando que esta medida contradice las promesas del gobierno sobre eliminar beneficios penitenciarios especiales

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa
Guardar

Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, alertó una nueva denuncia por presuntas irregularidades efectuadas en el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

En su cuenta de X, el congresista se refirió a la situación judicial del exsenador Antonio del Cristo Guerra de la Espriella, condenado a once años y cinco meses en prisión por el caso de corrupción de Odebrecht.

PUBLICIDAD

Según señaló el parlamentario, el exlegislador había sido trasladado desde la cárcel de máxima seguridad La Picota de Bogotá a una guarnición militar de Corozal, en el departamento de Sucre. El legislador cuestionó la decisión porque, a su juicio, contradice la promesa del mandatario colombiano de eliminar los privilegios penitenciarios para políticos sentenciados por corrupción.

“Me informan que el señor Antonio del Cristo Guerra de la Espriella ha sido trasladado de la cárcel La Picota a una guarnición militar en Corozal, Sucre. Hace unos días, el país pudo escuchar y ver una locución en la que Abelardo de la Espriella dijo que sería implacable con los políticos que están en reclusión domiciliaria o en guarniciones militares”, escribió.

PUBLICIDAD

Así mismo, el congresista del Pacto Histórico interrogó al jefe de Estado sobre la posibilidad de que haya una cercanía familiar con el hoy procesado, por lo que le sugirió aclarar dicha información de manera oportuna. “En el tono vehemente que se le conoce, De la Espriella aseguró que no le temblaría el pulso para trasladarlos de cárcel (...) Las preguntas que cabe hacerse: ¿Existe un parentesco con este prisionero trasladado? ¿Y de ser así, De la Espriella está favoreciendo a sus familiares en las cárceles?”, preguntó.

Respuesta del Ministerio de Justicia

Ante los cuestionamientos de Iván Cepeda, desde el Gobierno nacional dieron claridad del asunto. A través del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo desmintió la versión del congresista y sostuvieron que Guerra De la Espriella actualmente se encuentra cumpliendo su condena en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Sincelejo, conocida como Cárcel La Vega.

“El Ministerio de Justicia y del Derecho informa a la opinión pública que el señor Antonio Guerra de la Espriella se encuentra actualmente recluido en el establecimiento penitenciario y carcelario de Sincelejo, bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)”, detalló la cartera en un comunicado.

Además, enfatizaron en que el procesado no será llevado a una instalación militar de la capital colombiana. “En ese sentido, es importante precisar que no es cierto que el señor Guerra de la Espriella se encuentre privado de la libertad en una guarnición militar ni en una estación de policía”, complementaron.

Pese a ello, se conoció que el exsenador si tenía previsto ser llevado a una guarnición militar del departamento de Sucre. De acuerdo con información publicada por el periodista Jorge Espinoza en X, Antonio Guerra de la Espriella estaba previsto a que fuera recluido en la Brigada de Infantería de Marina No. 1 de Corozal (Sucre), adscritos a la cárcel de Sincelejo.

Este batallón castrense se encuentra ubicado en la Troncal de Occidente, kilómetro 2 de la vía Corozal-Sincelejo, según una resolución firmada el 10 de septiembre de 2026 revelada por el comunicador colombiano. El documento fue rubricado por el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, actual director del Inpec.

Temas Relacionados

Iván CepedaAntonio Guerra de la EspriellaAbelardo de la EspriellaMinisterio de JusticiaGuarnición militarColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

El “Panita”, como es reconocido a nivel popular en el mundo del fútbol, regresará al estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde comenzó su carrera con el equipo al cual enfrentará

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Precio del dólar hoy en Colombia: El dólar abrió el 29 de septiembre en $3.365 tras las tensiones entre Irán y Estados Unidos

La divisa estadounidense subió $15,37 frente a la TRM oficial y osciló entre $3.360 y $3.365 durante las primeras operaciones del martes en el mercado local

Precio del dólar hoy en Colombia: El dólar abrió el 29 de septiembre en $3.365 tras las tensiones entre Irán y Estados Unidos

En video quedó el violento asalto a una pareja a la que le quitaron el perrito en Bogotá porque no les pudieron robar los celulares

Después del hurto, los propietarios habrían recibido llamadas en las que les pidieron dinero a cambio de devolver a la mascota

En video quedó el violento asalto a una pareja a la que le quitaron el perrito en Bogotá porque no les pudieron robar los celulares

Estos son los 35 municipios de Cundinamarca y Boyacá que estarían en peligro de sequia debido al fenómeno de El niño, según la CAR

Las condiciones más complejas se registran en Puerto Salgar y Viotá, municipios que adoptaron la declaratoria de calamidad pública ante las dificultades para asegurar el suministro para sus habitantes

Estos son los 35 municipios de Cundinamarca y Boyacá que estarían en peligro de sequia debido al fenómeno de El niño, según la CAR

La hija de alias Fito, capturada en Colombia, lamentó la muerte de ‘Bendito Menor’ en sus redes sociales: “Eterno mi amigo”

Un emotivo mensaje publicado en redes sociales reveló la cercanía entre el entorno del capo ecuatoriano y el abatido jefe criminal de Los Pachenca

La hija de alias Fito, capturada en Colombia, lamentó la muerte de ‘Bendito Menor’ en sus redes sociales: “Eterno mi amigo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Murió Náfer Durán, Rey Vallenato de 1976 y hermano de Alejo Durán

Murió Náfer Durán, Rey Vallenato de 1976 y hermano de Alejo Durán

Víctor Tarazona fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: esta fue su falla con un plato dulce

Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron cuál es el hábito que sostiene su matrimonio: “A veces no es tan fácil”

Aura Cristina Geithner recordó su polémica relación con Miguel Varoni y reconoció que hubo errores: “Yo fui infiel”

Bruno Mars se mostró ‘celoso’ por el baile entre Karol G y Drake en pleno concierto en Estados Unidos: “Tengo que recuperarla”

Deportes

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

El delantero Jackson Martínez regresó a Independiente Medellín y así fue su primer día: tuvo emotivo abrazo con Juan Fernando Quintero

Juana Ortegón reveló intimidades del camerino de la selección Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial de Polonia: “Fue emotiva”

Hernán Darío Herrera se despidió del Once Caldas con emotiva carta: “Me voy con el orgullo de haber dado lo mejor”

El fútbol colombiano aparece entre las cinco ligas con más distancia recorrida a baja velocidad: también está la competición donde juega Cristiano