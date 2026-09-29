Video | Comunidad enardecida sometió a dos presuntos ladrones motorizados en plena calle 100 con Novena: “Ya aprendí”

Los presuntos delincuentes fueron golpeados por ciudadanos, tras ser detenidos por la comunidad - crédito @PasaenBogota/X

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Dos presuntos ladrones fueron vistos, al parecer, apropiándose de lo ajeno en las cercanías de la calle 100 con carrera Novena, en Bogotá, durante la tarde de este martes 29 de septiembre de 2026.

Según la plataforma informativa digital Pasa en Bogotá, los hombres fueron retenidos y golpeados por ciudadanos antes de ser entregados a las autoridades.

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De acuerdo con el reporte, “los individuos estaban rebajando en motocicleta en el sector, la comunidad junto con unos escoltas se percatan y los agarran, pero se salvaron de la aconsejada comunitaria”.

Los hechos fueron divulgados en redes sociales. Según los videos, los presuntos delincuentes fueron “capturados” por la ciudadanía, retenidos durante algunos minutos, golpeados y entregados a las autoridades.

Los asaltantes fueron detenidos por la comunidad, mientras esperaban a las autoridades - crédito captura @PasaenBogota/X

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