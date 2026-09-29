Cristina Lombana fue designada como secretaria de Transparencia de la Presidencia, confirmó Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella designó a Cristina Lombana Velásquez como nueva secretaria de Transparencia de la Presidencia - crédito Corte Suprema de Justicia

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció este martes 29 de septiembre de 2026 la designación de la magistrada Cristina Lombana Velásquez como nueva secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República.

La funcionaria asumirá el cargo el próximo 8 de octubre, una vez concluya su período en la Corte Suprema de Justicia.

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El anuncio se dio a conocer a través de un comunicado publicado por De la Espriella en su cuenta de la red social X. En el texto, el mandatario explicó que, junto a Lombana, se estructurará “un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos”.

De La Espriella sumó a Lombana en sus ploanes de estructurar un bloque de búsqueda contra la corrupción para perseguir el saqueo de los fondos públicos - @ABDELAESPRIELLA/X

La trayectoria de Cristina Lombana en la Corte Suprema de Justicia

Egresada de la Universidad Javeriana, antes de integrarse a la magistratura, la funcionaria dedicó 14 años al Ejército Nacional, donde alcanzó el grado de mayor y ejerció como juez de Instrucción Penal Militar. En 2018 se convirtió en la primera oficial proveniente de las Fuerzas Armadas en ascender a la Corte Suprema de Justicia, un hecho que le valió el reconocimiento de la Medalla Militar Fe en la Causa de las Fuerzas Militares.

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Durante sus ocho años en la Sala de Instrucción, Lombana asumió algunos de los procesos penales de mayor perfil político del país.

Cristina Lombana se convirtió en 2018 en la primera oficial proveniente de las Fuerzas Armadas en ingresar a la Corte Suprema de Justicia. Este vínculo le generó conflictos cuando le asignaron la investigación contra Álvaro Uribe Vélez - crédito Colprensa

En sus inicios en el cargo, le fue asignada la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, expediente del que fue apartada en 2019 por sus propios colegas de Sala, quienes consideraron que su condición simultánea de oficial en comisión administrativa comprometía su imparcialidad, dado que Uribe había sido su comandante supremo. Esta controversia llevó a la magistrada a renunciar de manera definitiva al Ejército.

En 2021, Lombana también se apartó de la decisión mayoritaria de la Sala en el denominado caso del “petrovideo”, una grabación de 2005 en la que aparecía el entonces candidato presidencial Gustavo Petro recibiendo dinero en efectivo.

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Mientras sus colegas decidieron archivar el expediente, la magistrada emitió un salvamento de voto en el que insistió en la necesidad de esclarecer el origen y destino de los fondos. Durante las indagaciones conexas, viajó a España para tomar declaración al exjefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal, por una presunta financiación ilegal del chavismo a campañas políticas en Colombia.

La magistrada Cristina Lombana ordenó y dirigió el allanamiento de la casa de Armando Benedetti en 2025 - crédito Corte Suprema de Justicia y @petrogustavo/X

Uno de los expedientes de mayor repercusión pública fue el que instruyó contra el entonces ministro del Interior Armando Benedetti, a quien abrió cuatro procesos por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.

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La magistrada detectó inconsistencias patrimoniales de aproximadamente $3.000 millones de pesos en el patrimonio del entonces congresista. En noviembre de 2025, ordenó el allanamiento de la residencia de Benedetti en Puerto Colombia, procedimiento que derivó en un cruce público entre ambos. En abril de 2026, la Sala de Instrucción decidió apartar a Lombana de esos expedientes, tras una solicitud presentada por la defensa del exfuncionario.

Ya en el tramo final de su período, en 2026, la magistrada asumió también la instrucción contra la senadora Martha Peralta por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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Adicionalmente, en agosto pasado, Lombana denunció lo que describió como un patrón reiterado en su contra dentro de la Sala Especial de Instrucción. Según sus declaraciones, cuatro de los cinco magistrados hombres que integran la sala votaron de manera conjunta en múltiples ocasiones para apartarla de expedientes de alto impacto. “De los cinco magistrados hombres que integran esta sala han sido cuatro quienes, de manera reiterada y votando en bloque, han promovido mi apartamiento de procesos que yo venía instruyendo”, afirmó la magistrada.

El mensaje del presidente sobre la lucha anticorrupción

El Ejecutivo entregó a los entes de control el denominado Libro de la Verdad con información de la administración anterior de Gustavo Petro - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En su publicación, el presidente Abelardo de la Espriella advirtió que su gobierno perseguirá a “todos los que se hayan atrevido a tocar la plata del pueblo colombiano” y afirmó que la corrupción “no tendrá escondite, privilegios ni impunidad”. El mandatario remató el comunicado con la frase “los recursos públicos son sagrados y se respetan”.

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La designación se suma a una serie de medidas que siguen la premisa de lucha contra la corrupción impulsadas por el actual Gobierno desde su llegada al poder, en agosto pasado. Entre ellas figura el llamado Libro de la Verdad, un documento entregado en agosto pasado a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría con información sobre la gestión de su antecesor, Gustavo Petro.

De acuerdo con declaraciones previas del propio De la Espriella, la revisión de informes y actas de gestión de las entidades del Gobierno nacional continuará bajo la coordinación de la Presidencia, con la participación del vicepresidente, José Manuel Restrepo, el secretario general de la Presidencia y, ahora, la Secretaría de Transparencia bajo la conducción de Lombana.

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La magistrada dejará su cargo en la Corte Suprema una vez culmine su período constitucional, previsto para el 7 de octubre, y asumirá sus nuevas funciones al día siguiente en la Presidencia de la República.