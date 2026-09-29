Irregularidades en las audiencias por la muerte de periodista lanzada desde un edificio en Bogotá denunció la madre de la víctima: fueron aplazadas cinco veces

Laura Camila Blanco, periodista cuya familia denuncia que sufría violencia de género y celos en su relación, antes de su trágica muerte el 27 de julio - crédito red social Facebook

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La madre de la periodista Laura Camila Blanco denunció dilaciones en el proceso penal contra Óscar Santiago Gómez Leal, señalado por su feminicidio. La audiencia preparatoria prevista para el lunes 28 de septiembre volvió a aplazarse y quedó programada para el 11 de noviembre.

Según relató Cecilia Osorio, madre de la comunicadora, esta fue la quinta postergación de la diligencia desde febrero de 2026. La familia esperaba que la etapa preparatoria permitiera encaminar el caso hacia un juicio.

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La audiencia corresponde al proceso abierto tras la muerte de Blanco, comunicadora social y periodista de 28 años, que cayó desde el noveno piso de un apartaestudio en el noroccidente de Bogotá el 27 de julio de 2025. La Fiscalía sostiene que antes de la caída hubo una discusión y que el señalado la habría asfixiado.

Cecilia Osorio cuestionó las solicitudes presentadas por la defensa

En una entrevista con El Tiempo, Osorio afirmó que la acusación fue legalizada a finales de 2025 y que la familia esperaba celebrar la audiencia preparatoria durante los primeros días de febrero.

“Se le legalizó la acusación a finales del año pasado, esperamos tener la audiencia preparatoria en febrero, los primeros días de febrero, para pensar en llegar al juicio, ya como al final del proceso. Pero desde febrero la defensa de este señor ha estado interponiendo otros recursos, haciendo solicitudes”.

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Laura Camila Blanco, periodista de 26 años, cuya familia insiste en que su muerte no fue un suicidio y exige que se investigue como feminicidio - crédito red social Facebook

La madre de la periodista sostuvo que las peticiones incluyeron solicitudes para que Gómez Leal pudiera salir del centro carcelario a realizar gestiones relacionadas con su teléfono celular.

“Ellos han solicitado, por ejemplo, en varias ocasiones que a este señor le sea permitido salir de la cárcel. Inicialmente habían dicho que iba hasta la casa a activar el celular de él, cuando hay otras formas de que él active el celular, obviamente pues le negaron esto”, afirmó Osorio.

También mencionó requerimientos de la defensa para acceder a la historia laboral y clínica de Laura Camila. La mujer indicó que algunas peticiones fueron negadas, apeladas y, tras obtener autorización en una diligencia, no se habrían presentado a tiempo.

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“Han solicitado tener acceso a la historia laboral y a la historia clínica de Laura. Le habían negado esto e igual ellos volvieron a apelar”, sostuvo la madre de la víctima ante la publicación.

La familia atribuye los aplazamientos a una estrategia de demora

Osorio aseguró que tanto ella como el abogado de víctimas han expuesto ante la jueza su inconformidad por la sucesión de solicitudes. Para la familia, esas actuaciones han frenado el avance del expediente.

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Redes Sociales

“Es una serie de acciones y acciones que lo que han hecho es dilatar el proceso. Tanto nosotros como nuestros abogados hemos evidenciado y le hemos expuesto a la jueza que se evidencia que son malintencionadas las acciones para dilatar este proceso”, manifestó Cecilia Osorio.

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La nueva suspensión ocurrió porque el abogado titular de Gómez Leal no asistió a la diligencia. En su lugar acudió otro representante que, según el relato de Osorio, no conocía el caso.

La mujer describió que esa persona “no tenía absolutamente conocimiento de nada, simplemente se presentó como por cumplir el requisito de que hubiese un representante de la defensa”. Por esa razón, la audiencia preparatoria no pudo avanzar.

Osorio señaló que la jueza había advertido en la diligencia anterior que la fecha fijada para septiembre debía cumplirse aun si la defensa no estaba lista. Pese a ello, se presentó otra petición de aplazamiento.

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“Ellos no tenían preparada la defensa y a pesar de la reiteración de la jueza en la audiencia pasada, donde dijo que en la última se hace la audiencia preparatoria así no tengan preparada la defensa porque ya la hemos aplazado muchas veces, igual solicitaron el aplazamiento nuevamente”, relató.

La defensa apeló otra negativa sobre el teléfono del señalado

La madre de Laura Camila contó que el mismo lunes hubo una segunda diligencia por una solicitud para trasladar a Gómez Leal a un centro de alta tecnología en el norte de Bogotá. El propósito era extraer información de su celular.

“Uno de esos tantos requerimientos que ellos han solicitado”, dijo Osorio sobre la petición, que fue negada otra vez por la jueza. Según su versión, la defensa apeló esa decisión.

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Laura Camila Blanco, periodista de 26 años, cuya muerte es investigada por la Fiscalía bajo la hipótesis de un posible feminicidio - crédito red social X y Google Maps

La mujer teme que esa actuación pueda ser usada para pedir una nueva suspensión en noviembre. “Posiblemente para el 11 de noviembre van a decir que no han tenido esa audiencia”, advirtió.

También expresó preocupación por una eventual solicitud de libertad por vencimiento de términos. A juicio de la familia, el tiempo transcurrido responde a recursos y requerimientos de la defensa, no a actuaciones de las víctimas.

“Esos tiempos no se pueden correr para vencimiento de términos porque han sido solicitudes de ellos. Nosotros no hemos solicitado; de parte de nosotros, del abogado de víctimas y de nosotros nunca hemos solicitado un tiempo adicional”, afirmó Osorio.

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“Yo espero que no vayamos a tener esa desagradable sorpresa de que ellos soliciten la libertad del detenido por vencimiento de términos cuando no ha sido de parte de nosotros”, agregó la mujer.

La madre de Laura Camila recordó el resultado de la necropsia

Para Osorio, cada audiencia reabre el dolor por la muerte de su hija. Cuestionó que durante las diligencias se mantenga la hipótesis inicial planteada por Gómez Leal, quien dijo que Blanco se había lanzado voluntariamente.

“Cada que se nos programa una audiencia es como si fuera el primer día en que Laura se fue, en que trascendió, en que pasaron estos hechos”, manifestó la madre de la periodista.

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La investigación cambió de rumbo tras los elementos recogidos por las autoridades. La información sobre la necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señaló que Laura Camila presentó ahogamiento y otras lesiones antes de caer.

“La prueba contundente, y lo que de hecho cambió y con la cual se le dio orden de detención a este señor, es el resultado de la autopsia”, sostuvo Osorio.

“Ese resultado de la autopsia claramente dice todo lo que pasó. De hecho, ahí también hay una causa de muerte que es asfixia o ahorcamiento”, añadió.

La familia espera que la diligencia prevista para noviembre se realice y permita avanzar en el caso. “Nosotros también tenemos derecho a que se haga justicia”, afirmó la madre de Laura Camila Blanco.