Colombia

Gustavo Petro replicó alocución de Abelardo de la Espriella y negó que haya dejado el país con “saldo en rojo”: le atribyó el déficit al subsidio a los combustibles

El expresidente de la República sostuvo que el déficit presupuetario debe reducirse junto con el costo de la deuda, porque los intereses no pueden superar el crecimiento económico del país

El expresidente de Colombia Gustavo Petro, ofrece una declaración en video sobre la situación económica y fiscal del país. Durante la intervención, aborda temas relacionados con el déficit fiscal, la deuda pública, el subsidio a la gasolina y la gestión de los recursos del Estado - crédito @petrogustavo/X

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Gustavo Petro acusó al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de plantear un regreso al déficit gasolinero y de trasladar sus costos al conjunto de la población, en una nueva réplica a la afirmación de que las finanzas públicas de Colombia están en saldo rojo. El exmandatario vinculó esa política con beneficios para los sectores de mayores ingresos y cuestionó el uso de recursos públicos para financiar subsidios.

El punto más específico de su intervención fue el costo del déficit asociado al precio de los combustibles. Petro afirmó que esa cuenta había llegado a $70 billones y que quedaban cuatro billones por cubrir, pero sostuvo que De la Espriella pretende incrementarla en $10 billones.

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Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Luisa González/REUTERS
Petro en nueva réplica a Abelardo de la Espriella negó “saldo en rojo” y atribuyó el déficit fiscal al subsidio de combustibles - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Luisa González/REUTERS

La crítica de Petro se extendió a Iván Duque y a José Manuel Restrepo, actual vicepresidente de la República. Según su versión, durante el gobierno anterior hubo transferencias de recursos públicos hacia los sectores más ricos mediante subsidios, fondos obtenidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y pagos a propietarios privados de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Petro sostuvo que el déficit fiscal debe reducirse junto con el costo de la deuda, porque los intereses no pueden superar el crecimiento económico del país. “Lo que hay que hacer es recortar el déficit fiscal y bajar la tasa de interés de la deuda”, afirmó.

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Petro vinculó el precio de la gasolina con una carga para quienes no tienen vehículo

Gustavo Petro lanzó advertencia sobre el alza del precio de la gasolina en Colombia - crédito Presidencia/Reuters
El expresidente de la República sostuvo que el déficit presupuetario debe reducirse junto con el costo de la deuda, porque los intereses no pueden superar el crecimiento económico del país - crédito Presidencia/Reuters

Petro cuestionó que el presupuesto nacional cubra el faltante derivado de los subsidios a la gasolina. Para el exmandatario, ese mecanismo distribuye el costo entre ciudadanos que no consumen combustible ni poseen automóvil.

Al referirse al proyecto que atribuyó a Abelardo de la Espriella, Petro planteó: “Toda la sociedad, gaste o no gaste gasolina, lo paga porque a través del presupuesto se paga el déficit”. Añadió que la mayoría de la población no tiene vehículo y calificó esa carga como una manera de corrupción.

El poítico colombiano también sostuvo que los mayores ingresos deberían contribuir más a las finanzas estatales. “Más impuestos a los ricos, a los megarricos de Colombia”, expresó al cuestionar el respaldo que, según dijo, esos sectores brindan al presidente.

La acusación apuntó a subsidios y recursos destinados a las EPS

La red hospitalaria de Medellín enfrenta presión por deudas, trabas en la contratación de la Nueva EPS y la llegada de pacientes de otros municipios de Antioquia - crédito Colprensa/El Colombiano
La acusación apuntó a subsidios y recursos destinados a las EPS - crédito Colprensa

Gustavo Petro afirmó que durante el gobierno de Duque los sectores de mayores ingresos se beneficiaron de recursos públicos a través de un subsidio que consideró inconstitucional. También mencionó fondos provenientes del FMI y los relacionó con transferencias hacia esos grupos.

En ese mismo argumento incluyó un pago superior a $10 billones dirigido a dueños privados de las EPS. “No se reflejó en servicio, sino en más utilidades de ellos”, dijo al referirse a esos recursos.

Para Petro, la discusión sobre el déficit no puede separarse del destino del gasto público. “Gastarla bien, no en subsidio a los ricos como hizo Duque”, afirmó al plantear que la sostenibilidad de la deuda depende tanto del recorte fiscal como de la reducción de las tasas de interés.

El economista agregó: “Un crédito del FMI va con un compromiso de privatización, de reformas contra el pueblo. No entregue a Colombia al FMI, no haga ese paso falso”.

Durante su intervencíón, también advirtió a Abelardo de la Espriella sobre un aumento de la violencia y posibles abusos estatales. Petro sostuvo que la política de seguridad de la actual administración promueve el riesgo de que se repitan violaciones de derechos humanos, al mencionar los falsos positivos.

En su criterio, “esto va a degenerar en lo que ya el gobierno de Uribe había, por desgracia, logrado. Seis mil jóvenes ejecutados con dinero público, munición pública, funcionarios públicos”, dijo el expresidente.

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