Esta es la historia de Sergio Puello, el joven que levantó conmovedor mensaje en plena ceremonia de grado de la universidad tras vencer el cáncer: “No +quimio”

Sergio Puello Jiménez recibió su título de contador público en la Universidad del Magdalena tras aplazar la ceremonia por un tratamiento médico - crédito Universidad de Magdalena

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Lo que empezó como una ceremonio de grados común en la Universidad del Magdalena terminó en un capítulo de superación personal y elogios para uno de los nuevos profesionales que dejó la jornada.

Sergio Puello Jiménez asistió al evento para recibir su título de contador público tras atravesar un tratamiento contra un linfoma de Hodgkin que obligó a aplazar su graduación. Casi dos meses después de su última quimioterapia y con resultados favorables en sus exámenes, volvió a la universidad para cerrar una etapa que había quedado suspendida.

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Cuando llegó su turno de recibir el diploma, Puello levantó una cartulina junto a su título profesional con un breve mensaje que decía “No + quimio”, anunciando también el cierre de su tratamiento médico.

La frase hizo visible ante compañeros, familiares, profesores y directivos una victoria que excedía el logro universitario. El auditorio se puso de pie y respondió con aplausos

La ceremonia de la Universidad del Magdalena reunió a familiares, docentes y compañeros, quienes aplaudieron de pie al egresado cuando mostró una cartulina con el mensaje “No + quimio” al finalizar - crédito Universidad de Magdalena/Instagram

El egresado del Programa de Contaduría Pública completó su formación académica a finales de 2024, pero la enfermedad diagnosticada a mediados de 2025 alteró sus planes. Luego de hospitalizaciones y 13 quimioterapias, pudo participar en la ceremonia de grado y recibir el diploma que esperaba desde hacía meses.

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Después de terminar las materias de la carrera, Sergio Puello inició sus prácticas profesionales. Durante ese periodo comenzó a experimentar una pérdida considerable de peso, anemia, fatiga y dificultades para respirar.

Los síntomas llevaron a la realización de varios estudios médicos. El resultado fue un diagnóstico de linfoma de Hodgkin, un cáncer del sistema linfático que se origina en los glóbulos blancos.

La enfermedad modificó la prioridad de sus días. La graduación, prevista para el año anterior, quedó en pausa mientras enfocaba sus esfuerzos en el tratamiento y la recuperación.

El diagnóstico de linfoma de Hodgkin ocurrió luego de presentar síntomas como fatiga, anemia y pérdida de peso durante sus prácticas profesionales - crédito Universidad de Magdalena

El proceso incluyó internaciones y sesiones de quimioterapia que pusieron a prueba su estado físico y emocional. También lo alejaron temporalmente de una meta que veía cercana desde el inicio de su carrera.

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“Me sentí triste en algún momento, muchos de mis amigos y compañeros que comenzaron en la misma cohorte ya se habían graduado. Yo veía que todos se graduaban y llegó un momento en que la mejoría no se me notaba”, señaló Puello.

Sus compañeros reunieron dinero para que pudiera continuar sus estudios

La situación económica de su familia sumó una dificultad al proceso médico. El pago del semestre se convirtió en una preocupación adicional mientras Puello enfrentaba las consecuencias de la enfermedad.

Sus compañeros de estudio organizaron una colecta para ayudarlo a mantenerse en la carrera. El apoyo llegó desde el grupo con el que compartió su formación universitaria y se extendió durante las distintas etapas de su tratamiento.

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El graduado presentó un cartel con el mensaje 'No + quimio' durante la entrega del diploma para anunciar la conclusión de su tratamiento contra el cáncer - crédito Universidad de Magdalena

Para el nuevo profesional, ese gesto confirmó que la universidad representó más que un espacio de aprendizaje académico. Allí también consolidó vínculos que permanecieron activos cuando necesitó ayuda.

“Doy gracias a Dios que no perdí la independencia y mis facultades, gracias a mis padres, abuelos, amigos y compañeros que siempre estuvieron presentes y a todas esas personas que siempre me apoyaron y me dieron una mano amiga”, comentó el nuevo contador público.

La recuperación fue gradual. Después de las primeras quimioterapias, volvió a realizar actividades cotidianas que en los momentos más difíciles parecían lejanas. El joven retomó el trote y comenzó a mirar otra vez hacia el futuro fuera de los hospitales y los tratamientos.

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La ceremonia de grado tuvo un significado especial para Sergio Puello y para las personas que lo acompañaron durante el tratamiento. Algunos asistentes llegaron sin que él esperara encontrarlos entre el público.

Su padre, Alberto Cuello, definió la jornada como el final de un periodo de lucha. “Ha sido un año largo de lucha, pero gracias a Dios estamos aquí asistiendo al grado de mi hijo”, afirmó a la institución educativa.

El hombre vinculó el logro académico con los proyectos que la enfermedad había obligado a detener. La graduación mostró que su hijo había podido retomar ese camino tras los tratamientos.

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