Descubrieron que una madre abusaba de su hija de 9 años de edad porque le robaron el celular: el ladrón denunció a la mujer en redes

El hombre que hurtó el dispositivo desbloqueó los archivos y denunció el contenido ante las autoridades- crédito Secretaría de Seguridad

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La investigación por el hurto de un celular en Cali (Valle del Cauca) reveló abuso sexual contra una niña de nueve años y llevó a la captura de una mujer, investigada además por la presunta distribución de material de explotación sexual infantil.

La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de acceso carnal violento. El caso salió a la luz después de que la persona que robó el aparato logró desbloquearlo y encontró videos de abuso en contra de la menor en la galería.

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La denuncia se difundió en redes sociales, donde el ladrón del celular expresó su indignación por el contenido hallado. A partir de esa exposición pública, las autoridades reunieron y analizaron las pruebas hasta identificar a la mujer que aparecía en las grabaciones.

¿Qué material se encontró en el celular de la mujer?

Según informó la revista Semana, policías y funcionarios de la Fiscalía llegaron a una vivienda del barrio Eduardo Santos, donde localizaron a la mujer y realizaron las capturas vinculadas con el caso.

La fiscal Ana Yensy Salgado sostuvo que el material de explotación sexual infantil circuló desde el mismo dispositivo móvil - crédito Cortesía: CBS

Durante las diligencias, dos hijos mayores de la capturada reconocieron a la niña que aparecía en el material como su hermana menor. También manifestaron a las autoridades que, presuntamente, habían padecido episodios de maltrato por parte de su madre.

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“En medio de las labores de inspección, dos hijos mayores de la mujer confirmaron que quien aparece en los videos es su hermana menor, y que su madre, en este caso la sindicada, también los habría maltratado”, señaló el medio.

El material revisado por la Fiscalía incluye varios videos. De acuerdo con la información conocida por la publicación, las imágenes registran actos sexuales forzados contra la niña.

La revista detalló: “En el material analizado por la Fiscalía hay varios videos, donde la mujer obliga a su hija a que le practique sexo oral, posteriormente ella hace lo mismo con la menor”.

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Una mujer fue capturada en Cali tras el hallazgo de videos de abuso sexual infantil en un celular robado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ese contenido fue parte de los elementos considerados para formular la imputación por acceso carnal violento contra la mujer.

Durante la audiencia, la fiscal 122 de la seccional de Cali, Ana Yensy Salgado, afirmó que la mujer también es investigada por la presunta distribución de pornografía infantil.

La funcionaria sostuvo que ese material habría circulado desde el mismo celular que luego fue robado y cuya galería permitió descubrir el caso. La causa comenzó como una denuncia por el robo de un dispositivo, pero derivó en una investigación penal por presuntos abusos contra una menor y por la posible divulgación de videos sexuales que la involucraban.

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Las autoridades iniciaron las diligencias después de que la denuncia se volvió pública en redes sociales. La revisión del material digital permitió establecer la identidad de la mujer que figura en los videos y ubicar su domicilio.

La Fiscalía General de la Nación imputó a la detenida el delito de acceso carnal violento - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

La revista informó además que las autoridades analizan si las grabaciones llegaron a otras personas o si alguien las utilizó con fines económicos. Esa línea permanece bajo revisión dentro de las actuaciones judiciales.

La Fiscalía presentó los elementos reunidos ante un juez. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la mujer quedó vinculada a un proceso por acceso carnal violento contra una menor de 14 años, relacionado con los videos encontrados en el celular hurtado.

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Medicina Legal registró casi 16.000 delitos sexuales contra menores en 2025

El director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, informó que en 2025 se registraron casi 16.000 casos de delitos sexuales contra menores de edad en Colombia.

La estadística citada indica que el 80% de las víctimas fueron mujeres y el 20% hombres.

El dato expone la dimensión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en el país, mientras la Fiscalía avanza con el proceso judicial derivado del teléfono robado en Cali.