Daniel Briceño afirmó que no conoce el estado de los procesos contra Petro en la Comisión de Acusación

Briceño afirmó que no puede precisar cuántos procesos contra el expresidente Petro continúan activos o cuáles fueron archivados. - crédito @Danielbricen/X

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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes continúa sin avanzar en los procesos que están bajo su competencia, según denunció el representante Daniel Briceño en entrevista con Recap Blu de Blu Radio. El congresista aseguró que, después de dos meses, persisten los problemas de recursos y que desde hace dos semanas están suspendidos los términos de más de 2.400 procesos.

La situación, explicó Briceño, también impide que los integrantes de la Comisión conozcan el estado de los expedientes. Entre ellos están los relacionados con el expresidente Gustavo Petro, sobre los cuales afirmó que actualmente no puede establecer cuántos continúan activos ni cuáles fueron archivados.

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Daniel Briceño cuestionó la parálisis de la Comisión de Acusación

Durante la entrevista, Briceño señaló que la Comisión atraviesa su segundo mes sin los recursos que, según él, necesita para funcionar.

“Seguimos sin plata, seguimos sin recursos”, afirmó el representante, quien añadió que los integrantes de la Comisión tampoco están trabajando sobre los procesos que deberían tener a su cargo.

El congresista aseguró que desde hace dos semanas están suspendidos los términos de los más de 2.400 procesos que reposan en la corporación. Según explicó, esto significa que no se está ejecutando ninguna actuación dentro de esas investigaciones.

Briceño hizo un nuevo llamado al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y al presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, para que se adopten las medidas necesarias para poner en funcionamiento la Comisión.

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Durante la conversación mencionó, entre otros asuntos, las denuncias contra el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández y las actuaciones relacionadas con la fiscal general de la Nación, como algunos de los casos que deberían ser atendidos por la corporación.

La falta de recursos y de asignación formal de expedientes mantiene sin avances las investigaciones de la Comisión de Acusación - crédito Colprensa

El representante dice que no puede saber cuántos casos contra Petro siguen activos

Uno de los asuntos abordados en la entrevista fue el estado de los procesos relacionados con Gustavo Petro.

Briceño aseguró que, pese a pertenecer a la Comisión de Acusación, no ha podido acceder a los expedientes para establecer qué ocurrió con las investigaciones que estaban en manos de la anterior conformación de la corporación.

“Yo hoy, sinceramente, no les puedo certificar cuántos casos tiene Petro dentro de la Comisión de Acusaciones porque ni siquiera hemos tenido acceso”, manifestó.

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El representante explicó que solicitó conocer el estado de los procesos, pero recibió como respuesta que los expedientes deben ser asignados formalmente a cada uno de los representantes investigadores antes de que puedan acceder a esa información.

Por esa razón, aseguró que tampoco puede determinar cuántas de las investigaciones contra el expresidente permanecen activas o cuáles fueron archivadas.

“Hoy ni siquiera sabemos cuál fue el estado en que la Comisión de Acusaciones pasada dejó todas las investigaciones contra el señor Gustavo Petro”, sostuvo.

Daniel Briceño señaló que no conoce el estado del proceso relacionado con Euclides Torres y la financiación de la campaña de Petro. - crédito Europa Press/Chepa Beltran

Briceño mencionó los procesos relacionados con Euclides Torres

En la entrevista, los periodistas le preguntaron específicamente por el estado del proceso relacionado con Euclides Torres y la financiación de la campaña de Gustavo Petro.

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Briceño respondió que tampoco conoce la situación actual de ese expediente. Explicó que, al no haberse producido la asignación formal de los procesos, los integrantes de la nueva Comisión no tienen acceso a la información necesaria para establecer en qué etapa se encuentran.

El representante recordó además que su compañero Hernán Cadavid había denunciado que, a finales del año anterior, fueron archivados más de 16 procesos contra Petro.

Sin embargo, Briceño aclaró que no puede confirmar si entre esos expedientes estaban el relacionado con la financiación de la campaña o el de Euclides Torres.

“Yo espero que no esté el de la financiación ilegal o yo espero que no haya sido donde fue el señor Euclides Torres”, afirmó.

La declaración fue planteada por el representante como una expectativa, no como una confirmación sobre el estado de esos procesos.

La Comisión también tiene procesos de otros funcionarios aforados

Briceño señaló que la situación no se limita a los expedientes relacionados con el expresidente Petro.

Durante la entrevista recordó que la Comisión de Investigación y Acusación tiene competencia sobre investigaciones relacionadas con presidentes y expresidentes, magistrados de altas cortes y el fiscal general de la Nación.

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Por ello, mencionó también los procesos que, según explicó, involucran al magistrado Vladimir Fernández y a la fiscal general, además de otros expedientes que permanecen en la corporación.

El congresista sostuvo que la Comisión debería comenzar a revisar algunos de los casos que considera más relevantes, incluso mientras se resuelve la situación relacionada con los recursos.

“Yo sí creo que es importante que la Comisión comience a dar mensajes y no solo nos quedemos esperando a ver cuándo llegue la plata”, dijo.

Briceño aseguró que propondrá a sus compañeros distribuir algunos de los expedientes y trabajar con los equipos y el personal que actualmente tienen disponibles.

Daniel Briceño aseguró que los términos de más de 2.400 procesos permanecen suspendidos en la Comisión de Acusación. - crédito Concejo de Bogotá

Briceño espera que los procesos sean repartidos

El representante también cuestionó que, después de dos meses, los integrantes de la Comisión todavía no tengan claridad sobre los expedientes que quedaron de la anterior conformación.

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Según explicó, ha presentado solicitudes para conocer el estado de los procesos, pero los funcionarios le han indicado que no puede acceder a esa información hasta que los casos sean asignados formalmente a los representantes investigadores.

Ante este panorama, Briceño dijo que continuará insistiendo ante las autoridades responsables de garantizar el funcionamiento de la Comisión.

“Yo espero que por lo menos en un mes estemos hablando de que ya se repartieron los procesos y que ya algo se está impulsando”, manifestó al finalizar la entrevista.

Por ahora, el representante reiteró que no puede precisar cuántos procesos contra Gustavo Petro permanecen en trámite dentro de la Comisión de Acusación ni establecer cuáles fueron archivados, debido a que, según explicó, los expedientes aún no han sido puestos a disposición de los nuevos representantes investigadores.

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