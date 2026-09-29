Colombia

Alias Araña compareció ante una corte federal en California, EE. UU.: estos son los cargos que enfrenta tras su extradición

El colombiano Geovany Andrés Rojas permanecerá detenido mientras avanza el proceso judicial en Estados Unidos. La próxima audiencia quedó programada para el 19 de octubre, ante la jueza Marilyn L. Huff

Geovany Andrés Rojas, alias Araña compareció ante una corte federal de San Diego por los cargos de conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo. - crédito EFE
Geovany Andrés Rojas, alias Araña compareció ante una corte federal de San Diego por los cargos de conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo. - crédito EFE
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Geovany Andrés Rojas, alias Araña, quien fue jefe negociador de paz de una disidencia de las antiguas Farc, compareció este lunes 28 de septiembre ante una corte federal de San Diego, California, para responder por los cargos que enfrenta en Estados Unidos luego de su extradición desde Colombia.

De acuerdo con EFE, Rojas fue acusado el año pasado por un gran jurado del Distrito Sur de California por los delitos de conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo. La diligencia se realizó pocos días después de su traslado desde Colombia, donde permanecía privado de la libertad desde 2025.

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Durante la audiencia, la jueza Marilyn L. Huff le informó formalmente los cargos y estableció el 19 de octubre como fecha para la próxima audiencia. Rojas permanecerá detenido mientras continúa el proceso judicial en Estados Unidos.

¿De qué acusan a alias Araña en Estados Unidos?

Según la Fiscalía estadounidense, Rojas habría participado en una conspiración para distribuir cocaína en Colombia y Ecuador con la intención de que fuera enviada posteriormente a Estados Unidos.

El segundo señalamiento corresponde al delito de narcoterrorismo. De acuerdo con la acusación citada, las autoridades estadounidenses sostienen que Rojas proporcionó recursos económicos a personas y organizaciones que, según la Fiscalía, sabía que participaban en actividades terroristas.

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Los cargos corresponden a acusaciones formuladas por la justicia estadounidense y no a una condena. Por tanto, la responsabilidad penal de Rojas deberá determinarse dentro del proceso judicial.

La Fiscalía de Estados Unidos también sostiene que Rojas actuó como portavoz y líder de los Comandos de la Frontera, organización que tendría aproximadamente 1.000 integrantes y que opera en el suroeste de Colombia.

Alias Araña, en su viaje de extradición a Estados Unidos - crédito Policía Nacional
Rojas fue trasladado desde la cárcel La Picota hasta Barranquilla, donde fue entregado a las autoridades de Estados Unidos el 25 de septiembre. - crédito Policía Nacional

La acusación contra los Comandos de la Frontera

Según el expediente citado por el medio, los Comandos de la Frontera forman parte de la Segunda Marquetalia, organización integrada por excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que retomaron las armas después del acuerdo de paz de 2016.

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó a la Segunda Marquetalia como organización terrorista extranjera en diciembre de 2021.

En la acusación, la Fiscalía estadounidense sostiene que, “bajo el liderazgo de Rojas, los Comandos de la Frontera utilizaron armas y violencia para mantener el control territorial en zonas rurales del suroeste de Colombia”.

El documento señala específicamente al Putumayo, departamento incluido por las autoridades estadounidenses entre las principales regiones productoras de cocaína de Colombia.

De esta manera, los señalamientos contra Rojas están relacionados tanto con la presunta distribución internacional de cocaína como con los recursos que, según la acusación, habría entregado a personas y organizaciones vinculadas con actividades que Estados Unidos califica como terroristas.

La Fiscalía imputó 16 homicidios a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera vinculados a disidencias de las Farc - crédito Fiscalía
La Fiscalía estadounidense atribuye a Comandos de la Frontera presencia en el suroeste de Colombia y señala a Rojas como uno de sus líderes. - crédito Fiscalía

¿Cuándo fue extraditado alias Araña?

Rojas fue extraditado a Estados Unidos el viernes 25 de septiembre, después de permanecer detenido en Colombia desde 2025. Su traslado comenzó en Bogotá, desde donde fue llevado de la cárcel La Picota hasta la base militar de Catam.

Posteriormente, fue trasladado al Comando Aéreo de Combate número 3 de Malambo, ubicado en el área metropolitana de Barranquilla. Allí fue entregado a las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el medio, el procedimiento estuvo encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien ofreció declaraciones durante el acto de entrega de Rojas.

El mandatario se refirió también a la política de paz del Gobierno anterior y afirmó que durante esa administración la extradición de Rojas había sido suspendida. Según De la Espriella, esa decisión estaba relacionada con los procesos de paz en los que participaba el señalado integrante de los Comandos de la Frontera.

Durante el acto, el presidente aseguró además que había firmado 94 extradiciones desde el comienzo de su Gobierno y sostuvo que habría más procedimientos de este tipo.

Andrés Rojas, alias 'Araña', fue arrestado por orden de extradición de Estados Unidos y trasladado bajo custodia del CTI - crédito Colprensa
Alias Araña permaneció privado de la libertad en Bogotá tras ser detenido por una circular roja de Interpol, antes de su extradición a Estados Unidos. - crédito Colprensa

Rojas permanecía detenido en Colombia desde 2025

Antes de su traslado a Estados Unidos, Geovany Andrés Rojas permanecía preso en Bogotá desde 2025. Su detención se produjo a partir de una circular roja de Interpol.

El caso estuvo relacionado con su papel como integrante de los Comandos de la Frontera y con su participación en los diálogos de paz adelantados durante el Gobierno anterior.

Rojas había sido designado como jefe negociador de paz de una disidencia de las antiguas Farc, dentro de los procesos impulsados por la administración de Gustavo Petro en el marco de la denominada Paz Total.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella firmó en agosto la extradición de Rojas junto con la de otros cuatro integrantes de grupos armados que habían participado como negociadores en esos diálogos.

La decisión se produjo después de que el proceso de extradición permaneciera suspendido mientras Rojas estaba vinculado a las conversaciones de paz.

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