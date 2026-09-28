Reactivación del fracking en Colombia: Ecopetrol, Drummond y GeoPark lideran el regreso de la exploración

Los proyectos de yacimientos no convencionales deberán cumplir con los trámites contractuales, ambientales y de participación que establece la normativa colombiana -crédito Luisa González/REUTERS

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La posibilidad de retomar los proyectos de yacimientos no convencionales en Colombia reabre una discusión que permaneció frenada durante varios años. Con el cambio de postura del Gobierno de Abelardo de la Espriella frente al fracking, Ecopetrol, Drummond y GeoPark aparecen vinculadas, con distintos niveles de avance, a una eventual nueva etapa de esta actividad.

El escenario no parte de cero. Algunas iniciativas ya avanzaron en trámites contractuales y ambientales antes de quedar frenadas durante la administración de Gustavo Petro, mientras otras apenas comienzan a mostrar interés en participar.

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Ecopetrol tiene uno de los antecedentes más desarrollados, ya que la estatal trabajó junto con ExxonMobil en los pilotos Kalé y Platero, en Puerto Wilches, Santander, concebidos para evaluar la viabilidad técnica, ambiental y social del fracking antes de una eventual explotación comercial, según informó El Tiempo.

Ecopetrol retoma la discusión sobre los yacimientos no convencionales tras los antecedentes de los pilotos Kalé y Platero en Puerto Wilches, Santander -crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS

Kalé y Platero, los pilotos que abrieron el debate

Ambos proyectos comenzaron mediante Contratos Especiales de Proyectos de Investigación (Cepi) con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), instrumentos destinados a estudiar yacimientos no convencionales, pero que no autorizaban explotación comercial.

Kalé fue adjudicado a Ecopetrol en noviembre de 2020 y contratado el 24 de diciembre de ese año. Platero fue adjudicado a ExxonMobil en abril de 2021 y contratado en junio.

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En marzo de 2021, la ANH informó que ambos pilotos habían sido aprobados, con inversiones conjuntas cercanas a USD 130 millones, sujetas a la obtención de las respectivas licencias ambientales. Kalé alcanzó el mayor avance. Ecopetrol presentó su solicitud ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que inició la evaluación el 11 de noviembre de 2021.

El proceso incluyó la revisión del Estudio de Impacto Ambiental, requerimientos de información, participación ciudadana y una audiencia pública en Puerto Wilches (Santander) el 22 de febrero de 2022. Un mes después, el 25 de marzo, la Anla otorgó la licencia ambiental mediante la Resolución 0648, decisión que posteriormente fue recurrida.

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GeoPark estudia oportunidades para participar en proyectos de fracturamiento hidráulico en el Valle Medio del Magdalena y Cesar-Ranchería -crédito Oliver Griffin/REUTERS

Platero avanzó por una ruta similar, pero no llegó a obtener licencia. La Anla abrió formalmente su evaluación mediante el Auto 1341 del 9 de marzo de 2022. Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, Ecopetrol desistió del licenciamiento de este proyecto.

Posteriormente, la Corte Constitucional condicionó la continuidad de los pilotos a una consulta previa con la comunidad afrodescendiente Afrowilches. Finalmente, Ecopetrol y ExxonMobil acordaron con la ANH terminar anticipadamente los contratos de investigación suscritos en 2021.

Ecopetrol vuelve a poner el fracking en el radar

Ahora, Ecopetrol vuelve al centro de la discusión, pues su presidente, Joaquín Gutiérrez Caballero, presentó su llegada durante la ceremonia “El Renacer de Ecopetrol”, en Santa Marta, como el comienzo de una “nueva era” para la compañía.

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La postura del Gobierno también marca un cambio frente al periodo anterior. De la Espriella plantea recuperar la exploración de hidrocarburos y promover el “fracking a lo que dé”, además de impulsar nuevos contratos bajo criterios de responsabilidad ambiental.

Drummond también cuenta con antecedentes, teniendo en cuenta que la compañía tiene cuatro contratos en la cuenca Cesar-Ranchería, donde identifica potencial de gas, según señaló el diario en mención. Los contratos CR-2 y CR-3 fueron firmados el 23 de diciembre de 2016 y CR-4 el 22 de diciembre de 2016. Otro proyecto corresponde a un yacimiento shale identificado en 2012 y suspendido por la ANH el 27 de abril de 2018.

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Drummond** analiza la posibilidad de avanzar con proyectos de gas en la cuenca Cesar-Ranchería y apunta a perforar su primer pozo en 2027- crédito Drummond

La empresa busca retomar los diálogos formales y proyecta perforar su primer pozo en 2027. Para avanzar, deberá tramitar modificaciones y nuevas licencias ambientales relacionadas con yacimientos no convencionales.

Alberto García, presidente de Drummond Energy, dijo al diario citado que las operaciones no se realizarán en parques naturales ni zonas montañosas y que se concentrarán en áreas planas y despejadas. También señaló que el proceso dependerá de la estabilidad económica y jurídica y de “una sólida voluntad política”.

GeoPark apenas explora una posible entrada al fracking

GeoPark, en cambio, se encuentra en una fase preliminar. El 24 de septiembre, durante el XXIII Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía, su presidente ejecutivo, Felipe Bayón, confirmó el interés de la compañía en participar en proyectos de fracturamiento hidráulico en Colombia.

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La petrolera analiza oportunidades en el Valle Medio del Magdalena y Cesar-Ranchería, pero todavía no tiene un proyecto aprobado ni ha definido bloques, municipios, inversiones, cronogramas o volúmenes de producción. Tampoco registra solicitudes concretas de licenciamiento ambiental o contratos específicos ante la ANH relacionados con una iniciativa determinada.

Su experiencia internacional está en Vaca Muerta, Argentina, donde desarrolla pozos horizontales y fracturamiento hidráulico. Tras recibir un activo en septiembre de 2025, la compañía reportó un aumento de la producción desde cerca de 1.500 hasta más de 4.000 barriles equivalentes de petróleo diarios después de nuevas perforaciones.

En Colombia, el marco jurídico para esta actividad continúa vigente. En 2022, el Consejo de Estado mantuvo la validez del Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que establecen criterios técnicos para los yacimientos no convencionales.

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