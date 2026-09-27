Junior de Barranquilla informó cuánto tiempo estará por fuera de las canchas el arquero Mauro Silvera: “Presentó un trauma craneofacial”

Junior de Barranquilla informó, a través de este comunicado, que Mauro Silveira estará por fuera de las canchas, al rededor de dos semanas - crédito Junior de Barranquilla

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Junior de Barranquilla informó que el arquero Mauro Silveira tendrá una incapacidad inicial de dos semanas tras sufrir un trauma craneofacial, una fractura en los huesos propios de la nariz y una conmoción cerebral leve durante el partido que el equipo ganó 2-0 ante Independiente Medellín, el sábado 26 de septiembre del 2026, en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico.

El arquero uruguayo recibió el golpe en una disputa con Carlos Lucumí, delantero del conjunto antioqueño. El episodio ocurrió en el minuto 83, y así fue descrito por el club en el comunicado oficial: “El jugador Mauro Silveira presentó un trauma craneofacial, más fractura de los huesos propios de la nariz y conmoción cerebral leve como consecuencia de un fuerte impacto con el jugador Carlos Luncumi”.

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Silveira no pudo terminar el encuentro y tuvo que recibir asistencia médica sobre el campo. Junior ya había utilizado sus cinco sustituciones, pero el protocolo por la lesión del guardameta habilitó el ingreso de Jefersson Martínez en los minutos finales.

Junior informa que Mauro Silveira presentó un trauma craneofacial más fractura de los huesos propios de la nariz - crédito Dimayor

El club ordenó exámenes y dejó abierta la fecha de la cirugía

Después de salir del estadio Romelio Martínez, Silveira fue trasladado a una clínica y quedó bajo observación. Junior explicó que los médicos le practicaron una tomografía axial computarizada cerebral, conocida como TAC, con el fin de examinar las consecuencias del impacto en la cabeza.

La institución no divulgó el resultado detallado de ese examen, pero señaló que el arquero ya se encuentra en reposo y bajo supervisión de su cuerpo médico. El comunicado añadió que el jugador “continuará bajo seguimiento permanente por parte del cuerpo médico del club”, mientras avanza su recuperación.

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Mauro Silveira quedó campeón con Junior de Barranquilla de la Liga BetPlay 2026-II - crédito David Jaramillo/Colprensa

La lesión en la nariz requirió una primera atención médica. Junior indicó que “se realizó un procedimiento de estabilización y reducción cerrada”, una maniobra que permite corregir la posición de los huesos sin una intervención quirúrgica abierta.

Aun así, el club anticipó que Silveira deberá pasar por una cirugía. La fecha todavía no está definida porque los especialistas esperarán a que disminuya la inflamación facial. “Una vez disminuya la inflamación, Mauro Silveira será nuevamente valorado para definir la fecha del procedimiento quirúrgico requerido”, precisó el equipo rojiblanco.

La baja afecta a un arquero que acumulaba continuidad en Junior

La ausencia del uruguayo supone un cambio en una posición que había tenido un titular estable. Silveira fue inicialista ante Independiente Medellín y, antes de abandonar el campo, sostuvo el cero en su arco. Las estadísticas de Sofascore, aplicativo especializado en los datos del rendimiento de los futbolistas, indicaron que el arquero tuvo tres atajadas y 16 pases acertados en 17 intentos, con una precisión del 94%.

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Ese rendimiento tuvo relevancia en una jornada en la que Junior venció 2-0 al equipo dirigido por Luis Amaranto Perea. El triunfo llegó después de la goleada 4-1 frente a Fortaleza y permitió al conjunto de Sebastián Viera sumar seis puntos en sus dos últimos partidos.

En el balance de la temporada 2026 de la Liga BetPlay, Mauro Silveira registró 28 titularidades, 88 atajadas y 8 partidos sin recibir goles, según el registro estadístico de Espn. El arquero es uno de los futbolistas con mayor presencia en la formación de Junior, en un año en el que el equipo recibió 34 goles en el campeonato.

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Jefferson Martínez será el reemplazo en el arco del Junior de Barranquilla, con la lesión de Mauro Silveira - crédito @olsendeportes/X

Jefersson Martínez será la alternativa ante Atlético Nacional y Bucaramanga

La baja de Silveira abre la puerta para Jefersson Martínez, ingresó en el tiempo de adición ante Medellín y no recibió goles. El colombiano era el otro arquero convocado por Viera para ese compromiso y aparece como la primera opción para ocupar la titularidad.

La incapacidad inicial proyectada por Junior deja a Silveira fuera, al menos, de los duelos ante Atlético Nacional, programado para el 1 de octubre, y Atlético Bucaramanga, previsto para el 4 de octubre. El club aclaró que el plazo podrá variar porque “el tiempo definitivo será determinado de acuerdo con su evolución clínica y posterior al procedimiento quirúrgico”.

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