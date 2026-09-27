Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

Carlos 'El Pibe' Valderrama aseguró que esperaba más fútbol por parte de la selección Colombia, en su presentación en duelo amistoso ante México - crédito AP Foto

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Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba un mejor funcionamiento de la selección Colombia en el empate 1-1 frente a México, disputado el sábado 26 de septiembre del 2026 en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos.

Valderrama, voz principal de la transmisión de Fútbol de Primera Radio, siguió el encuentro desde Baltimore. Tras el pitazo final, evaluó la actuación de Colombia, que abrió el marcador con un cabezazo de Luis Javier Suárez y luego recibió el empate mexicano por una acción individual de Gilberto Mora.

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Carlos 'El Pibe' Valderrama dio su opinión sobre la selección Colombia en la transmisión de Fútbol de Primera - crédito @fdpradio/instagram

“Esperaba más, porque el equipo que jugó era como los suplentes del anterior. Fíjese usted que la defensa es la misma, el volante de marca es el mismo, con Richard, que también estaba en la selección. Pensé que íbamos a jugar mejor fútbol y que íbamos a tener más”, afirmó el histórico número 10 colombiano.

El comentario apuntó a la continuidad de varios jugadores que formaron parte del ciclo anterior, pese a que el amistoso marcó el comienzo de una nueva etapa. Néstor Lorenzo alineó desde el inicio a Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Álvaro Angulo; Richard Ríos, Gustavo Puerta y Kevin Castaño; Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez y Luis Javier Suárez.

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Y es que todos, excepto Álvaro Ángulo, esos nombres hicieron parte de la convocatoria de la selección Colombia para el pasado Mundial 2026, e incluso seis nombres (Sánchez, Lucumi, Muñoz, Puerta, Arias y Suárez) fueron habituales titulares del equipo durante la máxima cita orbital.

Luis Javier Suárez anotó el único gol para la selección Colombia en su enfrentamiento ante México - crédito FCF

Colombia abrió el partido con una jugada de Richard Ríos y Luis Javier Suárez

La selección Colombia se adelantó a los ocho minutos. Richard Ríos superó a su marca sobre la derecha, envió un centro al área y Luis Javier Suárez conectó de cabeza desde el punto penal para vencer al arquero mexicano.

Valderrama resaltó esa acción ofensiva como el principal aspecto positivo de la noche. “Lo único que cambió fue que tuvo una y metió una. Porque usted sabe que el problema de nosotros fue ese en el Mundial. Creamos y no tuvimos ocasión, no la metimos. Y aquí tuvimos una y la metimos. Esa fue la única diferencia, pero perdimos fútbol”.

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México asumió el control de buena parte del partido tras el gol. El equipo que estrenó a Rafael Márquez como entrenador tuvo mayor posesión y estrelló tres remates en los postes durante el primer tiempo.

Colombia resistió esa presión hasta el descanso, aunque le costó recuperar la pelota y sostener ataques largos. En el complemento, México mantuvo la iniciativa y llegó al empate a los 63 minutos. Gilberto Mora, de 17 años, recibió sobre el costado izquierdo, ingresó al área, eludió a Jhon Lucumí y definió con un remate de derecha ante Montero.

El 1-1 llevó a Lorenzo a utilizar el banco. Samuel Velásquez, Kevin Viveros, Jáminton Campaz, Yáser Asprilla y Matías Orozco ingresaron en la segunda parte. Orozco, de 18 años, tuvo su debut con la camiseta de la selección absoluta.

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Las ausencias de Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, y de James Rodríguez fueron las más destacadas de la actual convocatoria de la selección Colombia - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El amistoso inició el ciclo sin James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero

El partido ante México fue el primero de Colombia después de su participación en el Mundial 2026 y también presentó cambios en los referentes ofensivos. James Rodríguez y Juan Fernando Quintero no estuvieron en la convocatoria, mientras Jhon Arias asumió el rol de enlace y utilizó el número 10.

La evaluación de Valderrama se concentró en el rendimiento más allá del resultado. El exfutbolista esperaba que la base de jugadores con experiencia internacional ofreciera una propuesta más dominante ante un rival que también atraviesa una reconstrucción tras el Mundial.

Colombia continuará su calendario de amistosos el viernes 2 de octubre frente a Paraguay, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Estados Unidos. Luego enfrentará a Perú en Miami, el martes 6 del mismo mes.

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