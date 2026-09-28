Colombia

Abelardo de la Espriella anunció beca completa para el joven que sacó el puntaje perfecto 500/500 en las pruebas Saber 11

El mandatario confirmó que un empresario se encargará de cubrir los gastos de educación superior del alumno durante cinco años en cualquier institución colombiana y en el programa que seleccione

El alumno cucuteño, de 16 años, alcanzó la máxima calificación posible en el examen estatal aplicado el 26 de julio - crédito Abelardo De La Espriella / X
El alumno cucuteño, de 16 años, alcanzó la máxima calificación posible en el examen estatal aplicado el 26 de julio - crédito Abelardo De La Espriella / X
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció una beca completa para Matías Luengas Vergel, el estudiante de Cúcuta (Norte de Santander) que obtuvo el puntaje máximo en las pruebas Saber 11 de 2026.

De acuerdo con la información entregada por el presidente, la ayuda cubrirá la formación universitaria del joven en la institución colombiana y la carrera que él elija, una noticia que fue celebrada por los colombianos que consideran necesario premiar el esfuerzo de las personas.

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Y es que el nombre de Matías Luengas Vergel, de 16 años, se convirtió en tendencia después de que se conociera que alcanzó 500 puntos sobre 500 en el examen de Estado que fue aplicado durante el 26 de julio.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) publicó los resultados individuales el 25 de septiembre y, desde ese momento, la historia del alumno del Colegio Santo Ángel de la Guarda se tomó las plataformas digitales y los principales medios de comunicación.

Matías Luengas Vergel obtuvo un puntaje perfecto de 500 sobre 500 en las pruebas Saber 11 a los 16 años en Cúcuta - crédito @UIS/X
Matías Luengas Vergel obtuvo un puntaje perfecto de 500 sobre 500 en las pruebas Saber 11 a los 16 años en Cúcuta - crédito @UIS/X

El anuncio realizado por el mandatario de los colombianos demostró cómo el esfuerzo del joven, que se vio reflejado en el resultado académico, se pudo transformar en una oportunidad de financiación privada para toda una carrera.

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En el mensaje publicado a través de su cuenta en la red social X, De la Espriella sostuvo que el reconocimiento fue posible por el aporte de un empresario colombiano, cuya identidad no ha sido revelada.

Al comunicar la beca para el estudiante cucuteño, el presidente escribió: “El mérito merece oportunidades. Por eso, gracias a la generosidad de un importante empresario colombiano, conseguimos para Matías una beca que cubrirá los cinco años de su carrera universitaria, en la universidad de Colombia que elija, para que pueda estudiar lo que sueña y seguir construyendo su futuro”.

De la Espriella también dirigió un mensaje al joven y a su familia: “Matías: Este logro es tuyo y de tu familia. Que sea apenas el comienzo de todo lo que puedes alcanzar”.

Matías Luengas Vergel realizó toda su formación escolar en el Colegio Santo Ángel de la Guarda de Cúcuta - crédito Colegio Santo Ángel de la Guarda/Facebook
Matías Luengas Vergel realizó toda su formación escolar en el Colegio Santo Ángel de la Guarda de Cúcuta - crédito Colegio Santo Ángel de la Guarda/Facebook

El puntaje perfecto llegó después de que el joven se esforzara en áreas como ciencias y matemáticas

Radio Nacional de Colombia informó que Luengas Vergel comenzó su formación en Retoñitos Alegres y luego ingresó al Colegio Santo Ángel de la Guarda. Además, el medio confirmó que su resultado en las pruebas Saber 11 se suma a reconocimientos obtenidos en competencias de ciencias y matemáticas.

Según el diario La Opinión, en 2025 ocupó el primer lugar en las Olimpiadas de Ciencias de la Universidad de Santander. Ya en 2026 alcanzó el primer puesto del nivel avanzado de las XVIII Olimpiadas Matemáticas UIS de Secundaria, lo que demuestra su esfuerzo en estas materias.

La competencia de la Universidad Industrial de Santander reunió inicialmente a más de 20.000 participantes y llevó a 245 estudiantes de distintas regiones del país a la fase final, por lo que su esfuerzo se vio reflejado al final del concurso.

Cabe mencionar que el impecable resultado de Matías se confirmó en el examen que evalúa a los bachilleres en Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, con una escala global de 0 a 500 puntos.

En la aplicación Calendario A de 2026 participaron más de 500.000 personas y el puntaje de Luengas Vergel fue el máximo posible entre los resultados publicados de manera individual por el Icfes.

El presidente anunció apoyo económico para la carrera del joven - crédito Abelardo De La Espriella / X
El presidente anunció apoyo económico para la carrera del joven - crédito Abelardo De La Espriella / X

Otros jóvenes que lograron el reconocimiento en Colombia

No es la primera vez que un joven alcanza el resultado perfecto, puesto que en 2020 lo consiguieron Luis Ángel Vargas Peña, Andrea Lorena Cárdenas Quirós y Alejandro de Jesús Salas, que recibieron reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación.

Asimismo, en 2023, Luciana Rojas García, de Bogotá, y Diego Fernando Castaño, de Buenaventura, alcanzaron la calificación máxima. En 2025, cuatro estudiantes lograron el mismo resultado, entre ellos Samuel Huertas Moreno, del colegio rural María Medina de Fosca, Cundinamarca.

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