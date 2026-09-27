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Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

El estadounidense Brandon McNulty fue el ganador de la etapa élite de la competencia, en Montreal, Canadá

Nairo Quintana, Brandon Rivera, Harold Tejada, Santiago Buitrago y Sergio Higuita fueron los ciclistas colombianos que corrieron la etapa élite del Mundial de Ruta 2026 - crédito Destino Deportivo
Nairo Quintana, Brandon Rivera, Harold Tejada, Santiago Buitrago y Sergio Higuita fueron los ciclistas colombianos que corrieron la etapa élite del Mundial de Ruta 2026 - crédito Destino Deportivo
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Santiago Buitrago fue el colombiano mejor ubicado en la prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, disputada este domingo 27 de septiembre en Montreal, Canadá. El corredor bogotano ocupó el puesto 27, a 4 minutos y 41 segundos del estadounidense Brandon McNulty, ganador de una carrera de 273,4 kilómetros que también representó la última participación de Nairo Quintana con la camiseta de Colombia en un campeonato mundial.

McNulty se impuso con un tiempo de 6 horas, 17 minutos y 4 segundos. El australiano Michael Matthews y el neerlandés Mathieu van der Poel completaron el podio, ambos a 13 segundos. Buitrago fue el único integrante de la selección colombiana que logró cruzar la meta, luego de una jornada marcada por el desgaste del recorrido y los abandonos de Harold Tejada, Quintana, Sergio Higuita y Brandon Rivera.

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El trazado partió desde Brossard y terminó en Montreal, con una exigencia acumulada cercana a los 3.800 metros de desnivel. La prueba puso fin al Mundial de Ruta, que se desarrolló en la ciudad canadiense entre el 20 y el 27 de septiembre.

Nairo Quintana despidiéndose del ciclismo profesional - crédito Montreal UCI
Nairo Quintana despidiéndose de su último Mundial de Ciclismo - crédito Montreal UCI

Clasificación de los colombianos en la ruta élite masculina

  • Brandon McNulty, Estados Unidos: 6:17:04
  • Michael Matthews, Australia: a 13 segundos
  • Mathieu van der Poel, Países Bajos: a 13 segundos
  • Santiago Buitrago, Colombia: a 4:41
  • Harold Tejada, Colombia: abandono
  • Nairo Quintana, Colombia: abandono
  • Sergio Higuita, Colombia: abandono
  • Brandon Rivera, Colombia: abandono

Buitrago quedó a 4 minutos y 41 segundos del nuevo campeón mundial

El corredor de 27 años llegó en el grupo que peleó posiciones fuera del top 10, después de mantenerse en carrera ante los ataques y la selección que produjo el ritmo del pelotón en los sectores finales.

El equipo también estuvo hoy desde el principio muy atento. A veces ganan un poco esas emociones de sentirte bien, de estar en equipos favoritos. Una pena también no haber podido aguantar ahí para luchar por el top 10, pero contento”, dijo Santiago Buitrago en declaraciones a Mundo Ciclístico.

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El bogotano señaló que el Mundial integraba los objetivos de su calendario de 2026 y destacó el trabajo de Colombia en la prueba. “Al final trabajamos muy bien por eso. Era un objetivo de la temporada, había hecho otra vuelta muy bien. Siempre digo a mi familia, en especial también a los colombianos, que intentamos representarlos de la mejor manera”, agregó al mismo medio.

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, Canadá - crédito Federación Colombiana de Fútbol
Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, Canadá - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Nairo Quintana se retiró a 96 kilómetros de la meta

Para Quintana, de 36 años, la carrera tuvo un significado distinto al de sus compañeros. El boyacense afrontó su último Mundial de Ruta con la selección, una despedida que no implica aún el final de su carrera profesional.

El corredor del Movistar Team se bajó de la competencia cuando restaban 96 kilómetros para el final, después de que el ritmo de carrera redujera el grupo y dejara fuera de la disputa a varios ciclistas. Su registro en Montreal fue DNF, sigla que identifica a los corredores que no terminan una prueba.

Ha sido bonito, especial para mí poder terminar, digo, subiendo las pulsaciones, representando a mi país, moviendo la pasión de todo un país y dar lo máximo. Siempre lo que nos caracterizó fue dar lo máximo hasta el final y no dejarlo en nada”, afirmó Nairo Quintana a Deportes RCN.

El Mundial de Montreal cerró la etapa de Quintana con la selección colombiana. Su recorrido en citas mundialistas incluyó participaciones desde 2009, con su mejor resultado en la prueba de ruta élite en 2018, cuando finalizó en el puesto 15.

Brandon McNulty fue el ganador de la etapa élite del Mundial de Ciclismo 2026 - crédito Daniel Cole/AP Foto
Brandon McNulty fue el ganador de la etapa élite del Mundial de Ciclismo 2026 - crédito Daniel Cole/AP Foto

El Giro de Emilia será la última carrera profesional de Quintana

La despedida de Quintana en Canadá fue solamente de los campeonatos mundiales y de sus presentaciones con Colombia. El ciclista correrá su última prueba profesional el sábado 3 de octubre en Italia, dentro de seis días, en el Giro de Emilia.

La carrera italiana, que se disputará entre Ferrara y Bolonia, tendrá cerca de 200 kilómetros y marcará el cierre de sus 17 años como profesional. Quintana terminará ese ciclo con el Movistar Team, conjunto al que regresó en 2024.

Después llegará su despedida pública en Colombia. El Gran Fondo Nairo Quintana Fest, organizado por el corredor, está programado entre el 9 y el 11 de octubre en Cartagena y otros municipios del departamento de Bolívar. Allí se espera la presencia de antiguos compañeros y rivales, entre ellos Chris Froome, Alberto Contador y Rigoberto Urán.

Ya no me verán más en la competición, pero seguramente estaremos acompañando a la selección, acompañando a nuestros jóvenes, ayudando al desarrollo del ciclismo latinoamericano y colombiano. Es un hasta pronto”, concluyó Quintana a Deportes RCN.

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