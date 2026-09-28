Matías Luengas, el joven que logró puntaje perfecto en pruebas Saber 11, agradeció a Abelardo de la Espriella tras otorgarle una beca universitaria: “Estudiaré la carrera de mis sueños”

- crédito TikTok/Colprensa

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció una beca completa universitaria para Matías Luengas Vergel, el estudiante de Cúcuta que obtuvo 500 sobre 500 en las pruebas Saber 11 de 2026.

La ayuda anunciada cubre cinco años de estudios superiores en la institución académica que escoja el joven. El actual mandatario de los colombianos afirmó que el apoyo fue posible gracias a “la generosidad de un importante empresario colombiano”.

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“El mérito merece oportunidades. Por eso, gracias a la generosidad de un importante empresario colombiano, conseguimos para Matías una beca que cubrirá los cinco años de su carrera universitaria, en la universidad de Colombia que elija, para que pueda estudiar lo que sueña y seguir construyendo su futuro”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

De la Espriella también dirigió un mensaje al joven y a su familia: “Matías: Este logro es tuyo y de tu familia. Que sea apenas el comienzo de todo lo que puedes alcanzar”.

La respuesta de Matías Luengas a la beca

La reacción del estudiante llegó en un video publicado en la red social TikTok. Allí agradeció el anuncio y vinculó la beca con la posibilidad de estudiar la carrera que quiere cursar.

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“Muchísimas gracias, presidente Abelardo De La Espriella, por esta oportunidad. En serio, estoy muy emocionado. Estoy muy agradecido con usted y con el empresario que me entregó esta beca, dándome la oportunidad de estudiar la carrera de mis sueños… que es ingeniería matemática”, dijo Matías, de acuerdo con Semana.

En esa misma intervención, el joven explicó el rumbo que quiere darles a esos estudios. “Quiero llevar las matemáticas al ámbito de la investigación, la tecnología, la innovación y el desarrollo”, expuso.

Lo que dijo la familia sobre su disciplina y trayectoria

La familia de Matías Luengas celebraron el resultado académico, y recalcó que es un logro por su esfuerzo en el entorno estudiantil. La madre del joven, en declaraciones a Noticias RCN, recordó que el rendimiento escolar de su hijo fue sostenido desde sus primeros años en el colegio.

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“Desde que entró al colegio fue el primero de la clase y nunca nadie lo desbancó (...) En la casa es muy colaborador y comprometido con su estudio”, afirmó la mujer al noticiero mencionado.

Por su parte, el padre subrayó los hábitos de estudio y el respaldo familiar. “Hay que apoyarlos en todo y la disciplina es muy importante (...) Los niños deben tener disciplina, no es comer libros, es tener disciplina y saber aprovechar el tiempo”, dijo.

La familia expresó gratitud por el apoyo a la nueva etapa educativa del estudiante. El mensaje público de De la Espriella presentó la beca como un reconocimiento a ese desempeño académico y a la trayectoria que llevó al resultado perfecto.

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Matías Luengas Vergel tiene 16 años, es de Cúcuta y estudia en el Colegio Santo Ángel de la Guarda de la capital del departamento de Norte de Santander. El joven presentó el examen el 26 de julio y que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) publicó los resultados individuales el 25 de septiembre. Ese medio agregó que en la aplicación Calendario A de 2026 participaron más de 500.000 personas.

Además del resultado en el examen de Estado, el reconocimiento también se apoyó en antecedentes académicos. En 2025 ocupó el primer lugar en las Olimpiadas de Ciencias de la Universidad de Santander y en 2026 logró el primer puesto del nivel avanzado de las XVIII Olimpiadas Matemáticas UIS de Secundaria.

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No es la primera vez que un joven alcanza el resultado perfecto, puesto que en 2020 lo consiguieron Luis Ángel Vargas Peña, Andrea Lorena Cárdenas Quirós y Alejandro de Jesús Salas, que recibieron reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación.

Asimismo, en 2023, Luciana Rojas García, de Bogotá, y Diego Fernando Castaño, de Buenaventura, alcanzaron la calificación máxima. En 2025, cuatro estudiantes lograron el mismo resultado, entre ellos Samuel Huertas Moreno, del colegio rural María Medina de Fosca, Cundinamarca.