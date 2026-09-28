Colombia

Matías Luengas, el joven que logró puntaje perfecto en pruebas Saber 11, agradeció a Abelardo de la Espriella tras otorgarle una beca universitaria: “Estudiaré la carrera de mis sueños”

Disciplina, apoyo familiar y la intervención de un empresario abren una nueva etapa de oportunidades para este joven cucuteño de 16 años

- crédito TikTok/Colprensa
- crédito TikTok/Colprensa
Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella anunció una beca completa universitaria para Matías Luengas Vergel, el estudiante de Cúcuta que obtuvo 500 sobre 500 en las pruebas Saber 11 de 2026.

La ayuda anunciada cubre cinco años de estudios superiores en la institución académica que escoja el joven. El actual mandatario de los colombianos afirmó que el apoyo fue posible gracias a “la generosidad de un importante empresario colombiano”.

PUBLICIDAD

“El mérito merece oportunidades. Por eso, gracias a la generosidad de un importante empresario colombiano, conseguimos para Matías una beca que cubrirá los cinco años de su carrera universitaria, en la universidad de Colombia que elija, para que pueda estudiar lo que sueña y seguir construyendo su futuro”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

De la Espriella también dirigió un mensaje al joven y a su familia: “Matías: Este logro es tuyo y de tu familia. Que sea apenas el comienzo de todo lo que puedes alcanzar”.

La respuesta de Matías Luengas a la beca

La reacción del estudiante llegó en un video publicado en la red social TikTok. Allí agradeció el anuncio y vinculó la beca con la posibilidad de estudiar la carrera que quiere cursar.

PUBLICIDAD

“Muchísimas gracias, presidente Abelardo De La Espriella, por esta oportunidad. En serio, estoy muy emocionado. Estoy muy agradecido con usted y con el empresario que me entregó esta beca, dándome la oportunidad de estudiar la carrera de mis sueños… que es ingeniería matemática”, dijo Matías, de acuerdo con Semana.

En esa misma intervención, el joven explicó el rumbo que quiere darles a esos estudios. “Quiero llevar las matemáticas al ámbito de la investigación, la tecnología, la innovación y el desarrollo”, expuso.

Lo que dijo la familia sobre su disciplina y trayectoria

La familia de Matías Luengas celebraron el resultado académico, y recalcó que es un logro por su esfuerzo en el entorno estudiantil. La madre del joven, en declaraciones a Noticias RCN, recordó que el rendimiento escolar de su hijo fue sostenido desde sus primeros años en el colegio.

“Desde que entró al colegio fue el primero de la clase y nunca nadie lo desbancó (...) En la casa es muy colaborador y comprometido con su estudio”, afirmó la mujer al noticiero mencionado.

Por su parte, el padre subrayó los hábitos de estudio y el respaldo familiar. “Hay que apoyarlos en todo y la disciplina es muy importante (...) Los niños deben tener disciplina, no es comer libros, es tener disciplina y saber aprovechar el tiempo”, dijo.

La familia expresó gratitud por el apoyo a la nueva etapa educativa del estudiante. El mensaje público de De la Espriella presentó la beca como un reconocimiento a ese desempeño académico y a la trayectoria que llevó al resultado perfecto.

Matías Luengas Vergel tiene 16 años, es de Cúcuta y estudia en el Colegio Santo Ángel de la Guarda de la capital del departamento de Norte de Santander. El joven presentó el examen el 26 de julio y que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) publicó los resultados individuales el 25 de septiembre. Ese medio agregó que en la aplicación Calendario A de 2026 participaron más de 500.000 personas.

Además del resultado en el examen de Estado, el reconocimiento también se apoyó en antecedentes académicos. En 2025 ocupó el primer lugar en las Olimpiadas de Ciencias de la Universidad de Santander y en 2026 logró el primer puesto del nivel avanzado de las XVIII Olimpiadas Matemáticas UIS de Secundaria.

No es la primera vez que un joven alcanza el resultado perfecto, puesto que en 2020 lo consiguieron Luis Ángel Vargas Peña, Andrea Lorena Cárdenas Quirós y Alejandro de Jesús Salas, que recibieron reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación.

Asimismo, en 2023, Luciana Rojas García, de Bogotá, y Diego Fernando Castaño, de Buenaventura, alcanzaron la calificación máxima. En 2025, cuatro estudiantes lograron el mismo resultado, entre ellos Samuel Huertas Moreno, del colegio rural María Medina de Fosca, Cundinamarca.

Temas Relacionados

Matías Luengas VergelAbelardo de la EspriellaBeca universitariaPruebas Saber 11Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de 10 viviendas afectadas por fuerte vendaval en Dabeiba, Antioquia: el fenómeno afectó techos, colchones, electrodomésticos y hasta cultivos de café en al menos 6 veredas

El fenómeno dejó daños en techos, enseres y cubiertas de eternit, sin personas lesionadas, mientras la administración municipal realiza el censo de pérdidas entre las familias

Más de 10 viviendas afectadas por fuerte vendaval en Dabeiba, Antioquia: el fenómeno afectó techos, colchones, electrodomésticos y hasta cultivos de café en al menos 6 veredas

Víctimas y organizaciones sociales pusieron la lupa a la reducción de presupuesto a la JEP ante la justicia internacional: esta fue su petición

Las tres comunicaciones solicitan acciones de la Cidh y la Corte Penal Internacional frente al presupuesto de 2027 y proyectos de ley en el Congreso que, según los representantes de víctimas, podrían alterar su funcionamiento

Víctimas y organizaciones sociales pusieron la lupa a la reducción de presupuesto a la JEP ante la justicia internacional: esta fue su petición

Dorado Mañana resultados de hoy lunes 28 de septiembre: ganadores del último sorteo

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy lunes 28 de septiembre: ganadores del último sorteo

‘Gabino’, ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’ y otros cabecillas del ELN fueron condenados a 20 años por el reclutamiento forzado de menores de edad: secuestraban niños desde los 8 años

Un juzgado especializado impuso penas de hasta 20 años y cuatro meses por hechos ocurridos en cinco departamentos colombianos, con víctimas de entre ocho y 17 años

‘Gabino’, ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’ y otros cabecillas del ELN fueron condenados a 20 años por el reclutamiento forzado de menores de edad: secuestraban niños desde los 8 años

María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, le envió mensaje a Abelardo de la Espriella tras la eliminación de implicado en el magnicidio: “Pronto se hará justicia”

La viuda del exsenador publicó un mensaje en Instagram en el que reconoció la determinación del mandatario y pidió que se conozca toda la verdad sobre este magnicidio

María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, le envió mensaje a Abelardo de la Espriella tras la eliminación de implicado en el magnicidio: “Pronto se hará justicia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Karol G y Drake encendieron las redes sociales durante concierto de la colombiana en Houston: “Ay qué rico”

Karol G y Drake encendieron las redes sociales durante concierto de la colombiana en Houston: “Ay qué rico”

Karina García contó qué pasó en Cartagena tras las dudas sobre la paternidad de su bebé: “Yo jamás estuve con otra persona”

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

El debate en las nominaciones de los Latin Grammy 2026: polémicas y preguntas de cara al futuro

Este fue el lujoso regalo que Jhonny Rivera entregó a su hermana como “endulzada” por juego de amigo secreto

Deportes

Antonio Ardila, dueño de Atlético Nacional, confesó que espera que el “equipo sea cada vez más grande”

Antonio Ardila, dueño de Atlético Nacional, confesó que espera que el “equipo sea cada vez más grande”

Willer Ditta, defensor que hizo parte de la selección Colombia en el Mundial 2026 y juega en Cruz Azul, empujó un árbitro en México

Jhon Ortiz, entrenador campeón con Cali de la Liga Femenina 2026, pidió al gremio en Colombia que dejara de ser ‘mediocre’

Delantero español y de padre colombiano fichó por el Real Madrid y podría jugar en la Tricolor: es hincha del Atlético Bucaramanga

Nelson Deossa, futbolista colombiano, confesó que habló con su mamá para no salir del Real Betis: “El sueño era venir a Europa”