Abelardo de la Espriella volvió a referirse a las críticas por portar un arma en Santa Marta: “Yo no me escondo, doy la cara”

El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella se dio el 27 de septiembre de 2026 en alocución presidencial - crédito Presidencia de Colombia

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El presidente Abelardo de la Espriella realizó una alocución en la que volvió a referirse a los cuestionamientos en su contra por portar un arma durante un patrullaje en Santa Marta, en medio del paro armado convocado por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), grupo también conocido como Los Pachenca.

El jefe de Estado defendió el porte del arma y su participación directa en las decisiones sobre seguridad en el país. Recordó que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

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“El que incendia un bus para imponer un paro armado no es un delincuente común, es un terrorista, un enemigo de la ciudad y de la república”, señaló el mandatario.

Abelardo de la Espriella defendió el porte del arma y su participación directa en las decisiones sobre seguridad en el país REUTERS/Luisa González

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que a los grupos delincuenciales se les debe responder con la “fuerza legítima” que permite la Constitución. Por ese motivo, precisó que no se limitará a observar los operativos desde la distancia.

Asimismo, cuestionó a quienes, según el mandatario colombiano, ayudan a “difundir narrativas” que respaldan a los grupos criminales. Insistió en que estará al frente de los operativos porque es su deber constitucional.

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“Y a quienes ayudan a difundir narrativas que respaldan a esos bandidos también les digo que, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, estaré al frente de los operativos porque es mi deber constitucional”, afirmó el jefe Estado.

Por esa razón, el presidente Abelardo de la Espriella cerró su mensaje con una defensa del porte del arma frente a los cuestionamientos. Aseguró que la usará de ser necesario, conforme a la Constitución y la ley.

“Lo haré portando y usando, de ser necesario y conforme a la Constitución y la ley, las armas legítimas de la República. Porque yo no me escondo: yo doy la cara”, indicó Abelardo de la Espriella.

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Abelardo de la Espriella cerró su mensaje con una defensa del porte del arma frente a los cuestionamientos - crédito Luisa González/REUTERS

Primer pronunciamiento

El presidente Abelardo de la Espriella defendió públicamente el porte de un arma de fuego durante sus recientes recorridos con la fuerza pública. Las imágenes difundidas en redes sociales generaron críticas y preguntas sobre las condiciones legales para llevar una pistola durante actividades oficiales.

El mandatario abordó el tema durante una rueda de prensa, tras el acto en el que presentó a Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol. Allí sostuvo que los señalamientos no modificarán su actuación ni sus decisiones frente a la seguridad.

“Que sigan criticando, que eso me impulsa”, respondió De la Espriella ante la consulta de un periodista sobre las fotografías en las que aparece con un arma al cinto.

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Las imágenes muestran al jefe de Estado con una pistola en la cintura durante desplazamientos por Santa Marta. No obstante, el presidente no explicó si el arma fue utilizada ni precisó bajo qué autorización la portaba.

El presidente Abelardo de la Espriella defendió públicamente el porte de un arma de fuego durante sus recientes recorridos con la fuerza pública - crédito @IRONMAN171234 / X

La discusión surgió luego de la visita presidencial a varios sectores de Santa Marta el 22 de septiembre de 2026, en medio del paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca.

De la Espriella recorrió la ciudad junto con su esquema de seguridad, agentes de la Policía Nacional y unidades de la Primera División del Ejército Nacional. El mandatario difundió imágenes del operativo y aseguró que el Estado mantendría presencia en el territorio.

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“A los bandidos de los Pachenca y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se los notifico con absoluta claridad: el Estado, con toda su fuerza legítima, no dará un solo paso atrás ante sus cobardes amenazas”, declaró.

El medio Cambio informó que el arma sería una Glock 19 Gen5, una pistola semiautomática de calibre 9 milímetros. Esa versión abrió un debate sobre los requisitos que debe cumplir el presidente para portar un arma personal.

El Decreto 2535 de 1993 establece que los particulares requieren un permiso vigente de tenencia o porte. La tenencia habilita la posesión del arma en un lugar determinado, mientras que el porte autoriza a llevarla consigo. Por lo tanto, la legalidad del arma dependería de la existencia de una autorización válida.

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