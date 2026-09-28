Colombia

Mujer que fue agredida por bicitaxista en Bogotá teme por su vida y pide colaboración de las autoridades: “Solamente le dije una palabra”

Las imágenes muestran que una pareja persiguió a la víctima hasta un local comercial, donde la sacó, la lanzó al suelo y la golpeó antes de que uno de los señalados huyera

El conflicto se originó cuando el bicitaxi invadió el cruce peatonal y la acompañante del conductor inició las agresiones verbales - crédito Captuira de video
El conflicto se originó cuando el bicitaxi invadió el cruce peatonal y la acompañante del conductor inició las agresiones verbales - crédito Captuira de video
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La Alcaldía de Bogotá activó canales de búsqueda para identificar y ubicar a las personas señaladas por la agresión contra una joven de 20 años en el barrio Milenta, en la localidad de Puente Aranda. El caso quedó registrado en videos que circularon en redes sociales.

La joven denunció que una disputa por el paso de un bicitaxi en un cruce peatonal derivó en que el conductor y una acompañante la siguieran hasta un comercio, la golpearan y le quitaran pertenencias. El Distrito anunció coordinación institucional para identificarlos y judicializarlos.

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Según el relato de la víctima, el conflicto se originó cuando el vehículo invadió un espacio destinado a quienes transitaban a pie. Ella afirmó que el conductor la chocó mientras avanzaba por el cruce. “Ellos vienen atrás de mí, el señor me choca con el carro y yo le dije: ‘Me van a atropellar’”, relató la joven a CityTV.

La mujer indicó que la acompañante del conductor le pidió que se apartara. Ella sostuvo que no respondió de inmediato y continuó su recorrido cuando el semáforo cambió de color.

La víctima contó que la discusión siguió mientras avanzaba por la zona. “La señora me sigue alegando, diciéndome palabras groseras”, afirmó al medio regional.

La joven explicó que intercambió una sola palabra con la mujer que, según dijo, la había insultado. “Yo solamente le dije una palabra, una palabra que me dijo ella, que fue ‘india’. Solamente le dije eso y yo seguí mi camino”, añadió.

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