Fuertes combates contra las disidencias de las Farc se registran en la frontera entre Colombia y Perú: esto se sabe

Tres presuntos miembros de Los Comandos de la Frontera cayeron a un río tras choque con fuerzas peruanas - crédito Sudamérica Colombia Política / Twitter

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Tres presuntos integrantes de la organización armada conocida como Los Comandos de la Frontera, facción de las disidencias de las Farc, cayeron al río Yaricaya tras un enfrentamiento con patrullas combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú en la zona amazónica limítrofe con Colombia.

Las autoridades informaron que no fue posible recuperar los cuerpos por las condiciones de seguridad, la profundidad y el caudal del afluente.

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La operación, denominada Zancudo, se desarrolló cerca del centro poblado San Belín de Yaricaya, en el distrito de Teniente Manuel Clavero, provincia de Putumayo. El despliegue estuvo a cargo del Comando Unificado Puma, conformado por militares y agentes policiales, luego de labores de inteligencia que permitieron ubicar al grupo en ese sector.

La incursión terminó con armas y material de combate incautados

De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Perú, el intercambio armado obligó a los integrantes de la estructura a retirarse de la zona. Tras asegurar el perímetro, los uniformados hallaron un fusil M16, dos pistolas, una granada de guerra y municiones.

El material recuperado incluyó equipos ligeros de combate, uniformes similares a los del Ejército de Colombia, mantas de camuflaje, medicamentos y herramientas. Todo quedó bajo custodia para su entrega a las autoridades competentes, según el reporte oficial.

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La intervención forma parte de las acciones de control territorial que ejecutan el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú y el Comando Operacional de la Amazonía en la frontera del Putumayo. El Ministerio de Defensa señaló que mantendrá operaciones para reforzar la presencia estatal y proteger a las comunidades de esa región.

El grupo opera en las fronteras de Perú, Colombia y Ecuador

Las autoridades peruanas describen a Los Comandos de la Frontera como una organización residual creada en 2017, con presencia en áreas fronterizas de Perú, Colombia y Ecuador. El grupo está integrado principalmente por disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), según la información oficial.

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El Ministerio de Defensa relacionó sus actividades con narcotráfico, minería ilegal y otros delitos. El operativo ocurrió después de la XXXV Reunión de la Comisión Binacional Fronteriza, celebrada en Lima entre el 21 y el 25 de septiembre, donde delegaciones de Perú y Colombia revisaron amenazas en la frontera y ratificaron mecanismos de cooperación en seguridad.

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