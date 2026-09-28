Colombia

Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate la reforma tributaria en medio de desacuerdos: se espera recaudar $1,08 billones adicionales al año

El proyecto de ‘Acuerdo por una Ciudad Inteligente’ pasará a sanción del alcalde Carlos Fernando Galán e incluye alivios para más de dos millones de contribuyentes con obligaciones tributarias pendientes

Después de la prueba de conocimiento, se valorará la trayectoria de los aspirantes, se realizarán entrevistas y finalmente, el Concejo de Bogotá decidirá al nuevo contralor - crédito Concejo de Bogotá
La Secretaría Distrital de Hacienda estimó ese ingreso anual y proyectó atraer $78,3 billones de inversión privada, además de generar 215.000 empleos durante los próximos 10 años en la ciudad - crédito Concejo de Bogotá
Guardar

El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el proyecto de “Acuerdo por una Ciudad Inteligente”, una reforma tributaria presentada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, a través de la Secretaría Distrital de Hacienda. La iniciativa, que generó desacuerdos y discusiones durante el debate, pasará ahora a sanción del mandatario.

El proyecto contempla alivios tributarios para más de dos millones de contribuyentes con obligaciones pendientes, ajustes en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y una fuente de recursos para modernizar el alumbrado público. Según lo informado, 275 actividades económicas pagarían menos ICA, mientras que 169 tendrían un aumento.

PUBLICIDAD

La Secretaría Distrital de Hacienda estimó que las medidas permitirían recaudar cerca de $1,08 billones adicionales al año. También proyectó atraer $78,3 billones en inversión privada y generar 215.000 empleos durante los próximos 10 años.

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, afirmó: “Bogotá se prepara para el futuro, atrae la inversión privada y genera empleos en los próximos 10 años”. La funcionaria señaló que el acuerdo también permitirá a los contribuyentes ponerse al día y reorganizar las tarifas del ICA.

Con la aprobación, Bogotá buscará avanzar en la renovación de más de 100.000 luminarias y en la incorporación de tecnología LED y sensores para un sistema de alumbrado inteligente. Tras la sanción y publicación del alcalde, varias medidas comenzarán a aplicarse desde el 1.º de enero de 2027.

PUBLICIDAD

La Secretaría Distrital de Hacienda proyectó un recaudo adicional de 1,08 billones de pesos anuales y la llegada de 78,3 billones en inversión privada - crédito Secretaría de Gobierno
La Secretaría Distrital de Hacienda proyectó un recaudo adicional de 1,08 billones de pesos anuales y la llegada de 78,3 billones en inversión privada - crédito Secretaría de Gobierno

Votación dividida en el Concejo de Bogotá

La discusión de los artículos expuso diferencias entre las bancadas y los concejales del cabildo distrital. En buena parte de las votaciones, las posiciones se dividieron entre quienes respaldaron el proyecto presentado por la administración y quienes plantearon reparos sobre sus efectos tributarios y los incentivos propuestos.

No obstante, las posturas no fueron uniformes en todos los artículos: varios concejales cambiaron su voto según el contenido de cada disposición. La siguiente relación refleja la tendencia mayoritaria, en particular frente a los artículos sobre el impuesto de industria y comercio (ICA), el predial y los nuevos cobros:

Entre quienes votaron por el sí (en la gran mayoría del articulado) estuvieron:

  • Julián Triana — Partido Alianza Verde
  • David Saavedra — Partido En Marcha
  • Andrés Onzaga — Partido Alianza Verde
  • Leandro Castellanos — Partido Alianza Verde
  • Edward Aníbal Arias — Partido Alianza Verde
  • Andrés García — Partido Alianza Verde
  • Andrea Hernández — Partido Centro Democrático
  • Humberto Amín — Partido Centro Democrático
  • Rubén Torrado — Partido Social de Unidad Nacional
  • Emel Rojas — Nueva Fuerza Democrática
  • Álvaro Acevedo — Partido Liberal
  • Cristina Calderón — Partido Nuevo Liberalismo
  • Juan Manuel Díaz — Partido Nuevo Liberalismo
  • Elkin Huertas — Partido Nuevo Liberalismo
  • Jesús David Araque — Partido Nuevo Liberalismo
  • Fernando López — Partido Nuevo Liberalismo
  • Armando Gutiérrez — Partido Liberal
  • Samir Abisambra — Partido Liberal
  • Juan David Quintero — Partido En Marcha
  • Ricardo Correa — Partido Nuevo Liberalismo
  • Germán García — Partido Liberal
  • María Victoria Vargas — Partido Liberal
  • Darío Cepeda — Partido Liberal
El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el proyecto de Acuerdo por una Ciudad Inteligente impulsado por la administración distrital - crédito Secretaría de Gobierno
El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el proyecto de Acuerdo por una Ciudad Inteligente impulsado por la administración distrital - crédito Secretaría de Gobierno

Por el no votaron (en una gran mayoría del articulado):

  • Heidy Sánchez Barreto — Partido Pacto Histórico
  • José Cuesta — Partido Pacto Histórico
  • Quena Ribadeneira — Partido Pacto Histórico
  • Ana Teresa Bernal — Partido Pacto Histórico
  • Donka Atanassova — Partido Pacto Histórico
  • Rocío Dussán — Partido Pacto Histórico
  • Jairo Avellaneda — Partido Pacto Histórico
  • Julián Forero — Colombia Renaciente
  • Óscar Bastidas — Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social
  • Julián Espinosa — Partido Alianza Verde
  • Ángelo Schiavenato — Partido Ecologista Colombiano
  • Samir Bedoya — Partido MIRA
  • Fabián Puentes — Partido MIRA
  • Diana Diago — Partido Centro Democrático
  • Julián Uscátegui — Partido Centro Democrático

Desde su cuenta de X, el concejal del Pacto Histórico Jairo Avellaneda cuestionó que una reforma con “nuevas cargas para ciudadanos y empresas” avanzara sin considerar, según dijo, las consecuencias para quienes trabajan y producen en la ciudad:

El concejal del Pacto Histórico advirtió sobre el impacto que, según afirmó, tendrían las nuevas cargas en hogares y empresas de la ciudad - Jairo Avellaneda/X
El concejal del Pacto Histórico advirtió sobre el impacto que, según afirmó, tendrían las nuevas cargas en hogares y empresas de la ciudad - Jairo Avellaneda/X

“Hoy el Concejo aprobó la reforma tributaria de la Administración de Carlos Fernando Galán, incluyendo nuevos cobros como la sobretasa al predial y aumentos en el ICA para distintos sectores.Mientras algunos celebran la aprobación, yo pienso en el bogotano que trabaja todos los días para sacar adelante a su familia y en las empresas que tendrán que asumir estas nuevas cargas”, expresó.

Julián Espinosa, de la Alianza Verde, aseguró que “perdieron los bogotanos que ahora van a pagar más impuestos (...) Y lo hicieron con mentiras de la administración, engañando a la gente. Perdió Bogotá y perdieron los bogotanos que ahora van a pagar más impuestos”.

Con críticas a la administración de Carlos Fernando Galán, concejales cuestionaron la aprobación de la reforma tributaria, que prevé mayores impuestos para los bogotanos - crédito Julián Espinosa/X
Con críticas a la administración de Carlos Fernando Galán, concejales cuestionaron la aprobación de la reforma tributaria, que prevé mayores impuestos para los bogotanos - crédito Julián Espinosa/X

“No estamos en contra de que Bogotá invierta y modernice su alumbrado. Lo que no aceptamos es que, además del cobro nuevo, se le quite a la gente el freno que hoy protege su recibo del predial. Eso no se explicó en ningún documento de la reforma”, sumó el concejal Samir Bedoya Piraquive, vocero de la bancada del Partido Mira.

El partido solicitó que la Administración detalle el impacto conjunto de los cambios tributarios en los recibos de los hogares - crédito Prensa Partido MIRA
El partido solicitó que la Administración detalle el impacto conjunto de los cambios tributarios en los recibos de los hogares - crédito Prensa Partido MIRA

Los cuestionamientos y la defensa del proyecto

La concejala Heidy Sánchez Barreto señaló que el acuerdo incluye incentivos y beneficios tributarios para grandes inversiones, proyectos inmobiliarios y de renovación urbana. Según dijo, esos beneficios le costarían a la ciudad alrededor de $146.000 millones anuales en promedio.

La concejal Heidy Sánchez Barreto cuestionó los incentivos tributarios contemplados en la reforma aprobada por el Concejo de Bogotá - crédito Heidy Sánchez/X
La concejal Heidy Sánchez Barreto cuestionó los incentivos tributarios contemplados en la reforma aprobada por el Concejo de Bogotá - crédito Heidy Sánchez/X

La cabildante indicó que, para acceder a esos incentivos, se requeriría una inversión mínima de $4.612 millones y que los beneficios de mayor alcance se concentrarían en inversiones superiores a $46.000 millones. Estas críticas hicieron parte de las objeciones expresadas durante el trámite del proyecto.

Además, Sánchez informó que demandará el proyecto de acuerdo “tanto por vicios de procedimiento al no cumplir con el reglamento en el momento de su discusión, como de fondo porque descarga la responsabilidad tributaria en los hogares, la clase media y a los pequeños y medianos negocios de Bogotá, mientras amplía los beneficios tributarios para grandes inversionistas, proyectos inmobiliarios y urbanísticos que sostienen el modelo de ciudad de la Administración”.

Sánchez aseguró que demandará el proyecto por presuntos vicios de procedimiento y por sus efectos sobre hogares y pequeños negocios - crédito Prensa Heidy Sánchez
Sánchez aseguró que demandará el proyecto por presuntos vicios de procedimiento y por sus efectos sobre hogares y pequeños negocios - crédito Prensa Heidy Sánchez

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, defendió la aprobación y afirmó que el texto fue modificado durante los debates en la Comisión de Hacienda y la plenaria. “El diálogo con el Concejo y con distintos sectores permitió modificarlo y construir puntos de acuerdo”, escribió en X.

Quintero sostuvo que el Acuerdo permitirá modernizar el alumbrado público, impulsar la vivienda y la renovación urbana, facilitar la formalización de pequeños negocios y simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, sostuvo que el articulado definitivo incorporó modificaciones surgidas del debate en el cabildo - crédito Gustavo Quintero
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, sostuvo que el articulado definitivo incorporó modificaciones surgidas del debate en el cabildo - crédito Gustavo Quintero

ABC del Acuerdo por una Ciudad Inteligente aprobado por el Concejo

Inversión y empleo: según la Administración distrital, el acuerdo crea incentivos para que nuevas empresas lleguen a Bogotá y para que compañías ya instaladas realicen nuevas inversiones. La proyección oficial es atraer $78,3 billones y generar 215.000 empleos durante los próximos 10 años.

Cambios en el ICA: el texto aprobado reduce la tarifa para 275 actividades económicas y la aumenta para 169. Además, el esquema pasaría de 13 a nueve tarifas, eliminaría dos impuestos e incluiría medidas dirigidas a la formalización de pequeños negocios.

Alumbrado público: el Distrito plantea una transformación que incluye luminarias LED, sensores, telegestión y monitoreo remoto. La administración sostiene que la infraestructura podría apoyar labores de seguridad, movilidad, gestión ambiental y atención de emergencias.

Cobro y capacidad de pago: las viviendas de estratos 1, 2 y 3 no pagarían el componente de alumbrado como regla general. El Acuerdo también prevé tratamientos diferenciados para hogares con menor capacidad de pago, microempresas y pequeños comercios.

Formalización y deudas: las microempresas inscritas en el Registro de Información Tributaria (RIT) tendrían una tarifa progresiva de ICA durante 10 años, que comenzaría en 0% el primer año. Para obligaciones tributarias y no tributarias pendientes, los contribuyentes deberán pagar el 100% del capital y podrían obtener una reducción de 60% en intereses y sanciones, si cumplen las condiciones previstas.

Temas Relacionados

Concejo de BogotáReforma tributariaAcuerdo por una Ciudad InteligenteImpuestos tributariosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así será la ‘Milagro Week’ del gobierno de Abelardo de la Espriella en Nueva York: presentará 176 proyectos para atraer inversión

La estrategia del Gobierno apunta a conectar iniciativas de infraestructura, energía, turismo y tecnología con empresarios, fondos e inversionistas internacionales que puedan aportar recursos para su desarrollo

Así será la ‘Milagro Week’ del gobierno de Abelardo de la Espriella en Nueva York: presentará 176 proyectos para atraer inversión

La fuerza pública reportó 124 capturas y la neutralización de 269 frentes de minería ilegal en Colombia desde el 7 de agosto

Los operativos de militares y policías también incautaron 55.668 galones de combustible, 40 máquinas amarillas, 127 equipos, 77 dragas y 16 dragones empleados en explotaciones ilícitas desde que Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia

La fuerza pública reportó 124 capturas y la neutralización de 269 frentes de minería ilegal en Colombia desde el 7 de agosto

De la Espriella respaldó a EE. UU. tras revocatoria de visas de Euclides Torres y Martha Peralta: “No pueden seguir disfrutando de sus pillajes”

El mandatario colombiano afirmó que combatir la corrupción será uno de los principales frentes de trabajo conjunto entre los países que integran el denominado Escudo de las Américas, estrategia orientada a hacer frente a fenómenos como el narcotráfico y las prácticas corruptas

De la Espriella respaldó a EE. UU. tras revocatoria de visas de Euclides Torres y Martha Peralta: “No pueden seguir disfrutando de sus pillajes”

¿Ya huele a Navidad? Los platos festivos que se dispararon en búsquedas antes de diciembre

Las plataformas digitales están llenas de expectativa por una de las temporadas más importantes del año a nivel económico, familiar y emocional, debido a que algunos están preparando sus reuniones meses antes

¿Ya huele a Navidad? Los platos festivos que se dispararon en búsquedas antes de diciembre

Deportes Tolima cambió de director técnico: anunció la salida de Sebastián Oliveros y la llegada de su reemplazo que ya dirigió al equipo

Oliveros dirigió 15 partidos al equipo de Ibagué, con un saldo de seis victorias, seis derrotas y tres empates, que resultan en un 46% de rendimiento

Deportes Tolima cambió de director técnico: anunció la salida de Sebastián Oliveros y la llegada de su reemplazo que ya dirigió al equipo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

El Binomio de Oro de América celebra 50 años de su creación con su nuevo LP ‘Vamos que vamos’

El Binomio de Oro de América celebra 50 años de su creación con su nuevo LP ‘Vamos que vamos’

Estéreo Picnic 2027 ya tiene fechas y precios: esto costará la entrada de la etapa ‘Creyentes’

La futbolista Linda Caicedo sorprendió a Shakira durante su concierto en Madrid: le regaló su camiseta y la acompañó en la “Caminata de la Loba”

Mr. Stiven sigue defendiéndose tras investigación por presunto abuso sexual contra menor de edad: “Diosito me dio el don de pararme duro”

Karol G y Drake encendieron las redes sociales durante el concierto de la colombiana en Houston: “Ay qué rico”

Deportes

Deportes Tolima cambió de director técnico: anunció la salida de Sebastián Oliveros y la llegada de su reemplazo que ya dirigió al equipo

Deportes Tolima cambió de director técnico: anunció la salida de Sebastián Oliveros y la llegada de su reemplazo que ya dirigió al equipo

La Federación Colombiana de Fútbol negó que Ramón Jesurún o terceros intervengan en la designación de árbitros: “Conocen el alcance de sus funciones”

La futbolista Linda Caicedo sorprendió a Shakira durante su concierto en Madrid: le regaló su camiseta y la acompañó en la “Caminata de la Loba”

Antonio Ardila, dueño de Atlético Nacional, confesó que espera que el “equipo sea cada vez más grande”

Willer Ditta, defensor que hizo parte de la selección Colombia en el Mundial 2026 y juega en Cruz Azul, empujó un árbitro en México