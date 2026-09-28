Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate la reforma tributaria en medio de desacuerdos: se espera recaudar $1,08 billones adicionales al año

La Secretaría Distrital de Hacienda estimó ese ingreso anual y proyectó atraer $78,3 billones de inversión privada, además de generar 215.000 empleos durante los próximos 10 años en la ciudad - crédito Concejo de Bogotá

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El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el proyecto de “Acuerdo por una Ciudad Inteligente”, una reforma tributaria presentada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, a través de la Secretaría Distrital de Hacienda. La iniciativa, que generó desacuerdos y discusiones durante el debate, pasará ahora a sanción del mandatario.

El proyecto contempla alivios tributarios para más de dos millones de contribuyentes con obligaciones pendientes, ajustes en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y una fuente de recursos para modernizar el alumbrado público. Según lo informado, 275 actividades económicas pagarían menos ICA, mientras que 169 tendrían un aumento.

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La Secretaría Distrital de Hacienda estimó que las medidas permitirían recaudar cerca de $1,08 billones adicionales al año. También proyectó atraer $78,3 billones en inversión privada y generar 215.000 empleos durante los próximos 10 años.

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, afirmó: “Bogotá se prepara para el futuro, atrae la inversión privada y genera empleos en los próximos 10 años”. La funcionaria señaló que el acuerdo también permitirá a los contribuyentes ponerse al día y reorganizar las tarifas del ICA.

Con la aprobación, Bogotá buscará avanzar en la renovación de más de 100.000 luminarias y en la incorporación de tecnología LED y sensores para un sistema de alumbrado inteligente. Tras la sanción y publicación del alcalde, varias medidas comenzarán a aplicarse desde el 1.º de enero de 2027.

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La Secretaría Distrital de Hacienda proyectó un recaudo adicional de 1,08 billones de pesos anuales y la llegada de 78,3 billones en inversión privada - crédito Secretaría de Gobierno

Votación dividida en el Concejo de Bogotá

La discusión de los artículos expuso diferencias entre las bancadas y los concejales del cabildo distrital. En buena parte de las votaciones, las posiciones se dividieron entre quienes respaldaron el proyecto presentado por la administración y quienes plantearon reparos sobre sus efectos tributarios y los incentivos propuestos.

No obstante, las posturas no fueron uniformes en todos los artículos: varios concejales cambiaron su voto según el contenido de cada disposición. La siguiente relación refleja la tendencia mayoritaria, en particular frente a los artículos sobre el impuesto de industria y comercio (ICA), el predial y los nuevos cobros:

Entre quienes votaron por el sí (en la gran mayoría del articulado) estuvieron:

Julián Triana — Partido Alianza Verde

David Saavedra — Partido En Marcha

Andrés Onzaga — Partido Alianza Verde

Leandro Castellanos — Partido Alianza Verde

Edward Aníbal Arias — Partido Alianza Verde

Andrés García — Partido Alianza Verde

Andrea Hernández — Partido Centro Democrático

Humberto Amín — Partido Centro Democrático

Rubén Torrado — Partido Social de Unidad Nacional

Emel Rojas — Nueva Fuerza Democrática

Álvaro Acevedo — Partido Liberal

Cristina Calderón — Partido Nuevo Liberalismo

Juan Manuel Díaz — Partido Nuevo Liberalismo

Elkin Huertas — Partido Nuevo Liberalismo

Jesús David Araque — Partido Nuevo Liberalismo

Fernando López — Partido Nuevo Liberalismo

Armando Gutiérrez — Partido Liberal

Samir Abisambra — Partido Liberal

Juan David Quintero — Partido En Marcha

Ricardo Correa — Partido Nuevo Liberalismo

Germán García — Partido Liberal

María Victoria Vargas — Partido Liberal

Darío Cepeda — Partido Liberal

El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el proyecto de Acuerdo por una Ciudad Inteligente impulsado por la administración distrital - crédito Secretaría de Gobierno

Por el no votaron (en una gran mayoría del articulado):

Heidy Sánchez Barreto — Partido Pacto Histórico

José Cuesta — Partido Pacto Histórico

Quena Ribadeneira — Partido Pacto Histórico

Ana Teresa Bernal — Partido Pacto Histórico

Donka Atanassova — Partido Pacto Histórico

Rocío Dussán — Partido Pacto Histórico

Jairo Avellaneda — Partido Pacto Histórico

Julián Forero — Colombia Renaciente

Óscar Bastidas — Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social

Julián Espinosa — Partido Alianza Verde

Ángelo Schiavenato — Partido Ecologista Colombiano

Samir Bedoya — Partido MIRA

Fabián Puentes — Partido MIRA

Diana Diago — Partido Centro Democrático

Julián Uscátegui — Partido Centro Democrático

Desde su cuenta de X, el concejal del Pacto Histórico Jairo Avellaneda cuestionó que una reforma con “nuevas cargas para ciudadanos y empresas” avanzara sin considerar, según dijo, las consecuencias para quienes trabajan y producen en la ciudad:

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El concejal del Pacto Histórico advirtió sobre el impacto que, según afirmó, tendrían las nuevas cargas en hogares y empresas de la ciudad - Jairo Avellaneda/X

“Hoy el Concejo aprobó la reforma tributaria de la Administración de Carlos Fernando Galán, incluyendo nuevos cobros como la sobretasa al predial y aumentos en el ICA para distintos sectores.Mientras algunos celebran la aprobación, yo pienso en el bogotano que trabaja todos los días para sacar adelante a su familia y en las empresas que tendrán que asumir estas nuevas cargas”, expresó.

Julián Espinosa, de la Alianza Verde, aseguró que “perdieron los bogotanos que ahora van a pagar más impuestos (...) Y lo hicieron con mentiras de la administración, engañando a la gente. Perdió Bogotá y perdieron los bogotanos que ahora van a pagar más impuestos”.

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Con críticas a la administración de Carlos Fernando Galán, concejales cuestionaron la aprobación de la reforma tributaria, que prevé mayores impuestos para los bogotanos - crédito Julián Espinosa/X

“No estamos en contra de que Bogotá invierta y modernice su alumbrado. Lo que no aceptamos es que, además del cobro nuevo, se le quite a la gente el freno que hoy protege su recibo del predial. Eso no se explicó en ningún documento de la reforma”, sumó el concejal Samir Bedoya Piraquive, vocero de la bancada del Partido Mira.

El partido solicitó que la Administración detalle el impacto conjunto de los cambios tributarios en los recibos de los hogares - crédito Prensa Partido MIRA

Los cuestionamientos y la defensa del proyecto

La concejala Heidy Sánchez Barreto señaló que el acuerdo incluye incentivos y beneficios tributarios para grandes inversiones, proyectos inmobiliarios y de renovación urbana. Según dijo, esos beneficios le costarían a la ciudad alrededor de $146.000 millones anuales en promedio.

La concejal Heidy Sánchez Barreto cuestionó los incentivos tributarios contemplados en la reforma aprobada por el Concejo de Bogotá - crédito Heidy Sánchez/X

La cabildante indicó que, para acceder a esos incentivos, se requeriría una inversión mínima de $4.612 millones y que los beneficios de mayor alcance se concentrarían en inversiones superiores a $46.000 millones. Estas críticas hicieron parte de las objeciones expresadas durante el trámite del proyecto.

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Además, Sánchez informó que demandará el proyecto de acuerdo “tanto por vicios de procedimiento al no cumplir con el reglamento en el momento de su discusión, como de fondo porque descarga la responsabilidad tributaria en los hogares, la clase media y a los pequeños y medianos negocios de Bogotá, mientras amplía los beneficios tributarios para grandes inversionistas, proyectos inmobiliarios y urbanísticos que sostienen el modelo de ciudad de la Administración”.

Sánchez aseguró que demandará el proyecto por presuntos vicios de procedimiento y por sus efectos sobre hogares y pequeños negocios - crédito Prensa Heidy Sánchez

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, defendió la aprobación y afirmó que el texto fue modificado durante los debates en la Comisión de Hacienda y la plenaria. “El diálogo con el Concejo y con distintos sectores permitió modificarlo y construir puntos de acuerdo”, escribió en X.

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Quintero sostuvo que el Acuerdo permitirá modernizar el alumbrado público, impulsar la vivienda y la renovación urbana, facilitar la formalización de pequeños negocios y simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, sostuvo que el articulado definitivo incorporó modificaciones surgidas del debate en el cabildo - crédito Gustavo Quintero

ABC del Acuerdo por una Ciudad Inteligente aprobado por el Concejo

Inversión y empleo: según la Administración distrital, el acuerdo crea incentivos para que nuevas empresas lleguen a Bogotá y para que compañías ya instaladas realicen nuevas inversiones. La proyección oficial es atraer $78,3 billones y generar 215.000 empleos durante los próximos 10 años.

Cambios en el ICA: el texto aprobado reduce la tarifa para 275 actividades económicas y la aumenta para 169. Además, el esquema pasaría de 13 a nueve tarifas, eliminaría dos impuestos e incluiría medidas dirigidas a la formalización de pequeños negocios.

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Alumbrado público: el Distrito plantea una transformación que incluye luminarias LED, sensores, telegestión y monitoreo remoto. La administración sostiene que la infraestructura podría apoyar labores de seguridad, movilidad, gestión ambiental y atención de emergencias.

Cobro y capacidad de pago: las viviendas de estratos 1, 2 y 3 no pagarían el componente de alumbrado como regla general. El Acuerdo también prevé tratamientos diferenciados para hogares con menor capacidad de pago, microempresas y pequeños comercios.

Formalización y deudas: las microempresas inscritas en el Registro de Información Tributaria (RIT) tendrían una tarifa progresiva de ICA durante 10 años, que comenzaría en 0% el primer año. Para obligaciones tributarias y no tributarias pendientes, los contribuyentes deberán pagar el 100% del capital y podrían obtener una reducción de 60% en intereses y sanciones, si cumplen las condiciones previstas.

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