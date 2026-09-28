Colombia

Ciudadano peruano murió tras caer de un edificio en Medellín: habría protagonizado pelea con su pareja minutos antes

El hombre, identificado como Alejandro Damián Salazar, llegó con vida a una clínica, pero falleció por la gravedad de las lesiones sufridas tras el impacto contra el primer nivel de la vivienda

El CTI realizó el levantamiento del cuerpo y será Medicina Legal la encargada de entregar el dictamen médico que revelará la causa de la muerte - crédito archivo Colprensa
Alejandro Damián Salazar, ciudadano peruano de 39 años, murió tras caer desde el tercer piso de una vivienda en el barrio Santa Mónica - crédito Colprensa
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Momentos de confusión se vivieron en la ciudad de Medellín, después de que las autoridades reportaran la muerte de un ciudadano extranjero en horas de las madrugada del domingo 27 de septiembre.

Según la información preliminar de los investigadores, el hecho quedó bajo investigación después de que confirmaran que cayera desde el tercer piso de una vivienda en el barrio Santa Mónica, en la comuna 12, La América, de la capital antoqueña, tras una discusión con su pareja. La mujer, de 26 años, no fue capturada, aunque quedó vinculada al proceso judicial.

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El fallecido fue identificado como Alejandro Damián Salazar, de 39 años. El hombre alcanzó a llegar con vida a un centro asistencial, pero murió antes de que los médicos pudieran intervenirlo por la gravedad de las lesiones.

Ahora, los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana buscan establecer si Salazar perdió el equilibrio o si alguien lo empujó. La pesquisa se centra en las circunstancias que rodearon el hecho, ya que la hipótesis inicial indica que la pareja del peruano le habría impedido ingresar al apartamento después de una pelea. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cuál fue la causa de la caída.

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Panorámica del Río de Medellín, escenario de varias muertes en los últimos meses del 2023 - crédito Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona
El personal médico de la Clínica Medellín Occidente no logró salvar la vida del hombre debido a la severidad de las contusiones en la cabeza - crédito Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona

Según los relatos de los vecinos, Salazar y su compañera sentimental habían asistido a una reunión en el primer edificio de la propiedad. Ambos llegaron al inmueble en estado de embriaguez avanzada.

La mujer habría ingresado de forma abrupta a la vivienda después de una discusión. según los testimonio, el peruano fue detrás de ella y los gritos comenzaron a escucharse desde distintos puntos de la cuadra.

Los residentes señalaron que las diferencias entre la pareja no eran un hecho aislado. Por esa razón, en un principio no advirtieron que la situación pudiera terminar en una emergencia.

La tensión aumentó cuando quienes permanecían en la reunión escucharon un pedido de ayuda. Un vecino relató que el hombre gritó: “Llamen a la Policía, por favor, auxilio. Me voy a caer”, según información conocida por El Colombiano.

El llamado también despertó a algunos habitantes del sector. Una persona que vivía en el segundo piso intentó sujetarlo para impedir que se precipitara.

Un vecino intentó sostenerlo antes de la caída

El hombre fue encontrado muerto en el hotel Villa del Mar de la ciudad de Bucaramanga - crédito @CTI/Sitio web
La Sijín busca determinar si la víctima perdió el equilibrio o fue empujada después de que su pareja le impidiera ingresar al apartamento - crédito @CTI/Sitio web

El intento de rescate no alcanzó para evitar el desenlace. El peso de Salazar superó la fuerza de quien buscaba retenerlo y el hombre cayó cerca de cinco metros.

El impacto ocurrió contra el primer piso de la edificación. La víctima sufrió múltiples contusiones en la cabeza y otras partes del cuerpo, por lo que quedó gravemente herida.

Tras la emergencia, lo trasladaron a la Clínica Medellín Occidente, ubicada en la comuna 16, Belén, pero el personal médico no logró salvarle la vida debido al estado en el que ingresó.

La investigación deberá determinar qué ocurrió en los instantes previos a la caída. La posibilidad de que el hombre se hubiera precipitado de forma accidental permanece abierta, al igual que la versión de un posible empujón.

La mujer permaneció vinculada al caso, pero las autoridades no ordenaron su captura. Los funcionarios judiciales realizaron las labores correspondientes para esclarecer la muerte.

Asesinato de vendedora embarazada en Soacha genera dolor e indignación en la comunidad - crédito Colprensa
Los testimonios de los vecinos confirmaron que la pareja llegó al inmueble bajo los efectos del alcohol antes del altercado - crédito Colprensa

Los vecinos describieron a Salazar como una persona respetuosa

Alejandro Damián Salazar trabajaba como prestamista para una compañía de Estados Unidos. Los habitantes del barrio indicaron que solían verlo cuando salía a pasear a sus mascotas.

Quienes lo conocían en Santa Mónica lo describieron como una persona respetuosa. Su presencia en el sector era frecuente, aunque no detallaron desde cuándo residía en esa zona del occidente de Medellín.

El caso se suma a otras muertes de extranjeros registradas este año en Medellín y el Valle de Aburrá. La cifra asciende al menos a 18 personas fallecidas en distintas circunstancias.

De ese total, dos casos fueron confirmados como homicidios. Ambos estuvieron relacionados con el suministro de escopolamina.

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