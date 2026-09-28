Colombia

"Arena en la boca" llega a Bogotá con una historia sobre migración y maternidad

La nueva temporada de la obra de la compañía Salto al Vacío sigue a una colombiana detenida tras cruzar Arizona con sus hijos, mientras una resolución oficial amenaza con cambiar el destino de toda su familia. Se presentará en 12 funciones desde el 1 hasta el 18 de octubre de 2026

La compañía Salto al Vacío estrenará la temporada de Arena en la boca, una obra que sitúa la migración en el centro de una historia familiar, desde el jueves 1 hasta el domingo 18 de octubre de 2026 en la Factoría L’explose, en Bogotá.
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La compañía Salto al Vacío estrenará la temporada de Arena en la boca, una obra que sitúa la migración en el centro de una historia familiar, desde el jueves 1 hasta el domingo 18 de octubre de 2026 en la Factoría L’explose, en Bogotá.

La puesta en escena tendrá 12 funciones, de jueves a sábado a las 19:30 y los domingos a las 17:00, en la sala ubicada en la carrera 25 Nº 50-34. El montaje, dirigido y escrito por Iván Gómez Gaitán, sigue el recorrido de Clara Pinilla, una mujer colombiana que intenta cruzar el desierto de Arizona, en la frontera entre México y Estados Unidos, junto a sus hijos.

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La protagonista realiza una llamada de auxilio durante el trayecto y es rescatada por agentes de la patrulla fronteriza estadounidense. Luego queda bajo custodia en una sala de interrogatorio, donde reconstruye las razones que la llevaron a abandonar su ciudad de origen, los hechos que marcaron el viaje y la incertidumbre ante una decisión legal que puede definir el futuro de su familia.

Con una duración de 70 minutos, Arena en la boca plantea una historia enfocada en los efectos de la migración sobre los vínculos familiares, la maternidad y las decisiones tomadas en situaciones límite. La obra propone acercarse a un fenómeno que con frecuencia aparece asociado a cifras, controles fronterizos o tragedias, pero que en este caso se narra desde la experiencia de una mujer y sus hijos.

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Clara Pinilla enfrenta una decisión que puede separarla de sus hijos

El montaje, dirigido y escrito por Iván Gómez Gaitán, sigue el recorrido de Clara Pinilla, una mujer colombiana que intenta cruzar el desierto de Arizona, en la frontera entre México y Estados Unidos, junto a sus hijos.
El montaje, dirigido y escrito por Iván Gómez Gaitán, sigue el recorrido de Clara Pinilla, una mujer colombiana que intenta cruzar el desierto de Arizona, en la frontera entre México y Estados Unidos, junto a sus hijos.

La acción de Arena en la boca transcurre después del cruce por el desierto. Clara Pinilla ya no está en marcha: permanece en una sala de interrogatorio, bajo la vigilancia de un sistema migratorio que puede determinar si continúa junto a sus hijos o si debe afrontar una separación.

Desde allí, la protagonista relata las condiciones que la empujaron a salir de Colombia y las dificultades del recorrido hacia Estados Unidos. La obra se detiene en la nostalgia por el territorio que dejó atrás, la preocupación por sus hijos y las consecuencias de una decisión que toma ante la falta de alternativas.

El relato incluye un hecho devastador que acompaña a Clara durante el trayecto por Arizona. Ese episodio se revela a medida que avanza la función y se integra al conflicto de una madre que busca proteger a su familia mientras enfrenta las normas y los procedimientos de control en la frontera.

La propuesta de Salto al Vacío utiliza la arena como uno de sus elementos escénicos. Ese material permanece ligado a la protagonista incluso dentro de la sala de interrogatorio y remite al desierto que acaba de atravesar. El diseño de arte y el ambiente sonoro construyen un espacio marcado por la espera, el aislamiento y la tensión.

La escenografía plantea un contraste entre el paisaje abierto del desierto y el encierro de la dependencia oficial. Clara pasa de la exposición física del trayecto a una situación en la que debe responder preguntas, justificar su decisión y aguardar una resolución ajena a su voluntad.

La obra aborda la migración desde el entorno familiar y cotidiano

Iván Gómez Gaitán explicó que el texto también mantiene una conexión con su experiencia personal de migración dentro de Colombia. “Cuando conocí esta noticia real, pensé en cuántos de nosotros nos marchamos de nuestras regiones porque ‘no hay de otra’.

La compañía parte de la idea de que la migración no constituye una experiencia distante ni exclusiva de quienes ocupan los titulares. En su planteamiento, un cambio abrupto de circunstancias puede llevar a cualquier persona a dejar su territorio, separarse de su entorno y emprender un viaje en busca de seguridad o de nuevas condiciones de vida.

La historia de Clara concentra ese enfoque en una madre colombiana que enfrenta la posibilidad de perder la cercanía con sus hijos. La puesta no se limita al trayecto geográfico entre México y Estados Unidos, sino que se ocupa del límite emocional y moral de una mujer que considera la huida como una opción para proteger a su familia.

Iván Gómez Gaitán explicó que el texto también mantiene una conexión con su experiencia personal de migración dentro de Colombia. “Cuando conocí esta noticia real, pensé en cuántos de nosotros nos marchamos de nuestras regiones porque ‘no hay de otra’, y en lo fuerte que es que estas realidades permanezcan invisibles”, afirmó el director.

El dramaturgo aclaró que su propia salida de la ciudad natal ocurrió bajo circunstancias distintas de las que enfrenta la protagonista. Aun así, señaló que esa vivencia le permitió reconocer el impacto que implica interrumpir una vida construida en un lugar para iniciar un nuevo proyecto en otro territorio.

Esta obra es un puente de empatía con los nuestros, un reflejo de lo que pudo habernos pasado a muchos”, sostuvo Iván Gómez Gaitán. El director definió el montaje como un homenaje a las madres boyacenses, colombianas y latinoamericanas que sostienen a sus familias en medio de condiciones adversas.

El montaje recibió dos becas de creación en 2025

Arena en la boca es resultado de la Beca de Creación de Teatro en Sala 2025, otorgada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y de la Beca de Creación Bogotá Ciudad Escenario – Corta Trayectoria 2025, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).
Arena en la boca es resultado de la Beca de Creación de Teatro en Sala 2025, otorgada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y de la Beca de Creación Bogotá Ciudad Escenario – Corta Trayectoria 2025, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

Arena en la boca es resultado de la Beca de Creación de Teatro en Sala 2025, otorgada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y de la Beca de Creación Bogotá Ciudad Escenario – Corta Trayectoria 2025, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

Los estímulos permitieron el desarrollo de una producción que reúne a seis intérpretes. El elenco está integrado por Yuly Pérez, Alejandra Colorado, Camilo Rincón, Juan Angarita, Violeta Badrán e Iván Gómez Gaitán.

Mateo Galvis está a cargo de la dirección de arte; Bella Veliher asume la producción general; Alejandro Sabogal firma el diseño de iluminación; Kevin Sánchez compuso la música, e Ingry Ruiz participa como asistente general.

La compañía define su trabajo a partir de la dramaturgia colombiana contemporánea y de personajes situados en dilemas cercanos. Sus relatos se centran en soldados, jubilados, hijos que recuerdan a sus padres, personas que buscan una identidad y familias afectadas por decisiones que alteran su vida cotidiana.

El nombre de Salto al Vacío alude a una concepción del proceso creativo frente a la incertidumbre. La agrupación entiende la creación escénica como una práctica que exige preparación, rigor y disposición para asumir riesgos, aun cuando el resultado final no está definido desde el inicio.

En ese marco, Arena en la boca incorpora una perspectiva política desde un conflicto privado: el de una mujer que debe responder por su vida ante las autoridades mientras teme por la integridad de su familia.

La temporada tendrá 12 funciones y un aforo de 96 personas por presentación

La obra estará en cartelera los días 1, 2, 3 y 4 de octubre; 8, 9, 10 y 11 de octubre, y 15, 16, 17 y 18 de octubre. Las funciones de jueves, viernes y sábado comenzarán a las 19:30, mientras que las de domingo se realizarán a las 17:00.
La obra estará en cartelera los días 1, 2, 3 y 4 de octubre; 8, 9, 10 y 11 de octubre, y 15, 16, 17 y 18 de octubre. Las funciones de jueves, viernes y sábado comenzarán a las 19:30, mientras que las de domingo se realizarán a las 17:00.

La obra estará en cartelera los días 1, 2, 3 y 4 de octubre; 8, 9, 10 y 11 de octubre, y 15, 16, 17 y 18 de octubre. Las funciones de jueves, viernes y sábado comenzarán a las 19:30, mientras que las de domingo se realizarán a las 17:00.

La sala contará con un aforo de 96 personas por función. La preventa, vigente hasta el 30 de septiembre, tendrá un valor de $ 40.000. Después de esa fecha, la entrada general costará $ 50.000.

Los jueves habrá una promoción de tres entradas por $ 100.000. La programación se realizará en la Factoría Tino Fernández, en Bogotá, durante las tres primeras semanas de octubre.

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