Colombia

Más de 10 viviendas resultaron afectadas tras fuerte vendaval en Dabeiba, Antioquia

El fenómeno dejó daños en techos, enseres y cubiertas de eternit, sin personas lesionadas, mientras la administración municipal realiza el censo de pérdidas entre las familias

Foto panorámica del municipio de Dabeiba (Antioquia). FOTO: Cortesía, municipios.com.
La Alcaldía de Dabeiba atenderá la emergencia con recursos locales sin solicitar apoyo al Dagran - crédito Cortesía, municipios.com.
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Un fuerte vendaval dañó 14 viviendas y afectó cultivos de café en seis veredas de Dabeiba, municipio del occidente de Antioquia. La emergencia dejó pérdidas materiales entre las familias campesinas, aunque las autoridades no reportaron personas lesionadas.

El fenómeno impactó sobre todo las cubiertas de las casas, además de enseres y siembras.

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La Alcaldía inició una evaluación de los inmuebles y anunció que el lunes 28 de septiembre entregará ayuda humanitaria con recursos propios, sin solicitar por ahora apoyo al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia.

Las mayores afectaciones ocurrieron en el sector de Antadó, donde 13 familias de las veredas Palmichales, Toro, El Rodeo y Antadó sufrieron daños en sus viviendas.

Trece familias del sector de Antadó perdieron colchones, electrodomésticos y roperos por los fuertes vientos - crédito Redes sociales
Trece familias del sector de Antadó perdieron colchones, electrodomésticos y roperos por los fuertes vientos - crédito Redes sociales

En esas zonas, el viento levantó o deterioró techos y dejó pérdidas de colchones, electrodomésticos y roperos. Los habitantes también informaron daños en matas de café, una de las actividades agrícolas de las comunidades rurales.

Una familia adicional resultó afectada en las veredas Llanogrande y Chimiadó. Allí, el vendaval dañó cubiertas y hojas de eternit de una vivienda.

Los residentes señalaron que algunas casas registran daños en una parte amplia de su estructura. La administración municipal avanza con la revisión de las condiciones de cada inmueble para establecer el alcance de las pérdidas.

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“Así quedó el techo, desmantelado en más de un 95%”, relató a Blu Radio un campesino afectado. El habitante contó que el vendaval los tomó por sorpresa y expresó confianza en que la familia podrá superar la situación.

Las intensas lluvias en Antioquia provocaron el incremento de caudal de los ríos y el colapso de varias infraestructuras clave de transporte - crédito Gobernación de Antioquia / X
Un campesino afectado reportó que la fuerza del viento desmanteló el techo de su vivienda en más del 95% - crédito Gobernación de Antioquia / X

La Alcaldía evalúa los daños en viviendas y cultivos de café

Camilo Velásquez, integrante de gestión del riesgo de Dabeiba, confirmó que las pérdidas se concentran en las cubiertas de las viviendas, los bienes de los hogares y los cultivos de café.

“Las principales afectaciones son pérdida de cubiertas, enseres y afectaciones en cultivos de café”, indicó Velásquez.

El funcionario afirmó que la administración municipal comenzó desde temprano las labores de identificación y evaluación de daños. Las autoridades locales también adelantan atenciones para las familias damnificadas.

La afectación agrícola se suma a los perjuicios en las casas, ya que el café constituye una fuente de sustento para habitantes de las veredas alcanzadas por el vendaval.

La Alcaldía de Dabeiba llevará este lunes asistencia humanitaria a las familias afectadas. La administración consideró suficientes las capacidades disponibles en el municipio para responder a la emergencia inicial.

El Ideam prevé lluvias en gran parte de Colombia durante el fin de semana del 21 de junio, incluida la segunda vuelta presidencial - crédito Colprensa
Aunque los pronósticos apuntan a precipitaciones por debajo de los promedios entre octubre y diciembre, la entidad advierte que los aguaceros intensos en periodos cortos todavía pueden provocar crecientes, inundaciones y movimientos en masa - crédito Colprensa

Por ese motivo, todavía no ha solicitado activar los recursos del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, conocido como Dagran.

La verificación de las viviendas continuará mientras las autoridades definen las necesidades de cada hogar y organizan la atención para quienes perdieron cubiertas, objetos de uso cotidiano o parte de sus cultivos.

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