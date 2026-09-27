Patinetas eléctricas ganan terreno en Colombia: ventas crecieron 204% y Bogotá concentra parte del auge

Bogotá registró 15.505 matrículas de vehículos eléctricos entre enero y julio de 2026, según cifras de Fenalco -crédito Yango

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Las patinetas eléctricas ganan espacio en las calles de Colombia y sus ventas reflejan el crecimiento de este medio de transporte. Durante el primer semestre de 2026, la comercialización de estas scooters aumentó 204% en el país, de acuerdo con cifras de la Andi y Fenalco

El comportamiento del mercado ocurre mientras crece la oferta de modelos destinados a los desplazamientos urbanos. Segway anunció la llegada de tres nuevas referencias a Colombia: MAX G3 Plus, ZT3 y E3 Go, con las que espera comercializar más de 4.000 unidades durante el último trimestre de 2026.

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Las patinetas eléctricas se convirtieron en una alternativa para recorridos cortos y medios en las principales ciudades del país - crédito Diego Pineda / Colprensa

La llegada de nuevos modelos también muestra que las compañías buscan atender una demanda cada vez más amplia. Las referencias anunciadas tienen características y capacidades diferentes, por lo que la marca apunta a usuarios con necesidades distintas dentro del mercado de patinetas eléctricas. La estrategia busca ampliar su participación en un segmento que viene aumentando su presencia en Colombia.

La compañía proyecta cerrar 2026 con ventas de entre 25.000 y 30.000 de este tipo de vehículos eléctricos en Colombia, una cifra que corresponde a su operación general en este segmento. Para el último trimestre, su expectativa es superar las 4.000 unidades comercializadas de las tres nuevas referencias.

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El aumento de las ventas refleja una mayor presencia de las patinetas eléctricas entre las opciones disponibles para los desplazamientos cotidianos. Su uso se concentra especialmente en trayectos urbanos, donde pueden convertirse en una alternativa para recorrer distancias cortas y medias sin depender exclusivamente del automóvil, el transporte público o las motocicletas.

Segway incorporó tres nuevas referencias a su oferta en Colombia y espera superar las 4.000 unidades vendidas de estos modelos durante el último trimestre de 2026 -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La capital colombiana es uno de los escenarios donde este fenómeno adquiere mayor relevancia. La capital enfrenta altos niveles de congestión y tiempos prolongados de desplazamiento, condiciones que llevan a los usuarios a buscar diferentes formas de movilizarse. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla figuran entre las ciudades con mayores dificultades de tráfico a escala mundial, de acuerdo con el TomTom Traffic Index.

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Ese escenario ayuda a explicar por qué las scooters encontraron espacio en los recorridos urbanos. Para algunos usuarios, estos vehículos permiten cubrir trayectos que pueden resultar más demorados en automóvil durante las horas de mayor congestión. El aumento de las ventas, sin embargo, también significa que cada vez hay más patinetas eléctricas compartiendo el espacio vial con automóviles, motocicletas, buses, bicicletas y peatones.

La expansión de la movilidad eléctrica en Bogotá también se refleja en otros segmentos. Según Fenalco, durante los primeros siete meses de 2026 se matricularon 15.505 vehículos eléctricos en la capital, un aumento de 234,4% frente al mismo periodo del año anterior. A esta cifra se sumaron 22.667 vehículos híbridos.

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El aumento de compra de patinetas eléctricas llegó con accidentes fatales

Estos registros corresponden al conjunto de vehículos eléctricos e híbridos y no exclusivamente a patinetas, pero sirven como contexto del crecimiento que atraviesa la movilidad eléctrica en la ciudad.

El crecimiento en el uso de patinetas también puso la seguridad vial en el centro de las preocupaciones, especialmente por maniobras peligrosas en vías de alto tráfico -crédito @ABarriosBernal/X

En el caso específico de las patinetas eléctricas, el aumento de su presencia también plantea interrogantes sobre la forma en que circulan y los riesgos asociados a su utilización. Un video difundido en redes sociales mostró a tres jóvenes desplazándose en una patineta por la Autopista Norte de Bogotá a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas. Uno de ellos terminó cayendo en medio de la vía, quedando expuesto al tráfico.

El episodio fue cuestionado por el concejal de Bogotá Andrés Barrios, que pidió mayor control por parte de las autoridades. “¿Qué tal esta irresponsabilidad? Tres personas circulan en patineta por la Autopista Norte a toda velocidad y una hace caer a la otra en la mitad de la vía. Esto pudo costarles la vida a los tres y provocar una tragedia”, afirmó.

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Los registros de accidentalidad también muestran otro de los desafíos que acompaña la expansión de este método de transporte. De acuerdo con cifras de Medicina Legal, desde 2021 se registraron 11 muertes relacionadas con accidentes de patinetas eléctricas en Bogotá.

Los casos fatales aumentaron en los últimos años. Mientras en 2024 se registró una muerte, en 2025 fueron seis, lo que representa un incremento del 500%. De las 11 víctimas contabilizadas desde 2021, 10 eran hombres. Además, 8 de los fallecimientos ocurrieron por choques y tres por volcamientos.

Para finalizar 2026, las proyecciones de las empresas apuntan a que el mercado continuará creciendo. La discusión, por tanto, ya no gira únicamente alrededor de cuántas patinetas eléctricas se venden, sino de cómo estas scooters se incorporan a la movilidad cotidiana de las ciudades y de los retos que plantea su circulación para quienes las utilizan y para los demás actores viales.

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