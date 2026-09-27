Grupos armados en Colombia han realizado 292 ataques con drones en lo que va de 2026

La Fuerza Pública contabilizó 292 eventos con drones atribuidos a grupos armados hasta el 15 de septiembre de 2026. - crédito REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo

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Los grupos armados en Colombia realizaron 292 ataques con drones en lo corrido de 2026, según un balance de la Fuerza Pública conocido por El Tiempo con corte al 15 de septiembre. La cifra supera los 277 eventos registrados durante todo 2025 y muestra el crecimiento de una modalidad que tuvo sus primeros dos casos documentados en 2023.

El hecho más reciente citado ocurrió la noche del 24 de septiembre, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó con drones cargados con granadas la estación de Policía de Aguachica, Cesar. La Gobernación informó daños materiales y confirmó que no hubo personas heridas.

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Los datos entregados por el diario muestran que el uso de drones en acciones armadas tuvo un aumento sostenido durante los últimos años. En 2023 se reportaron dos eventos; en 2024, 119; y en 2025, 277. Con los 292 hechos contabilizados hasta mediados de septiembre de 2026, el promedio equivale a cerca de un ataque por día.

Las estructuras atribuidas a Iván Mordisco suman 145 casos en 2026

Las estructuras asociadas a Iván Mordisco aparecen relacionadas con 145 de los 292 ataques con drones registrados este año, de acuerdo con el balance citado. El ELN figura en 119 casos y la facción de Calarcá, en 26.

Otros dos hechos fueron vinculados con Comandos de Frontera. La distribución difiere de la reportada en 2025, cuando las estructuras atribuidas a Iván Mordisco fueron relacionadas con 237 eventos, el ELN con 36 y la facción de Calarcá con cuatro.

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El primer caso documentado en el país ocurrió el 21 de julio de 2023 en Puerto Guzmán, Putumayo, y fue asociado con Comandos de Frontera. El primer ataque de este año fue reportado el 24 de enero en Patía, Cauca, bajo la modalidad de dron kamikaze. Según la información publicada por el diario, el hecho fue atribuido a la estructura Carlos Patiño, de la facción disidente vinculada a Iván Mordisco.

El 16 de septiembre, otro dispositivo fue dirigido contra un radar de la Aeronáutica Civil de Colombia en Candelaria, Valle del Cauca, según el mismo recuento.

Las estructuras atribuidas a Iván Mordisco fueron relacionadas con 145 de los ataques registrados este año - crédito Europa Press/Sebastián Marmolejo

Los ataques dejaron 456 heridos y 31 muertos entre 2024 y 2026

El saldo de los ataques con drones entre 2024 y 2026 asciende a 456 personas heridas y 31 fallecidas, según las cifras de la Fuerza Pública divulgadas por el medio.

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El registro incluye 342 militares heridos y 22 muertos. También reporta 59 policías heridos y tres fallecidos. En el caso de la población civil, el balance oficial señala 55 heridos y seis muertos.

El diario indicó que informes de varias organizaciones no gubernamentales manejan una cifra distinta sobre las víctimas civiles mortales con 12 fallecidos. La información suministrada no precisa los nombres de esas organizaciones ni los criterios de sus registros.

Las Fuerzas Militares documentaron de forma independiente 418 ataques con drones contra sus integrantes entre 2024 y 2026. Esa cifra hace parte de los 688 eventos contabilizados por toda la Fuerza Pública durante el mismo periodo.

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Cauca concentra más de la mitad de los casos contra las Fuerzas Militares

Según los datos, Cauca registró 243 ataques con drones entre 2024 y 2026. El departamento concentra más de la mitad de los 418 casos incluidos en esa base de datos.

En 2024 se contabilizaron 92 hechos en Cauca. La cifra subió a 111 en 2025 y alcanzó 40 en lo corrido de 2026. Después aparecen Norte de Santander, con 45 casos; Valle del Cauca, con 33; Chocó, con 31; Guaviare y Nariño, con 13 cada uno, y Antioquia, con 12.

Durante 2026, las Fuerzas Militares registraron 152 ataques con drones contra sus bases. De ellos, 40 ocurrieron en Cauca, 32 en Norte de Santander, 30 en Chocó y 23 en Valle del Cauca.

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Expertos advierten que grupos ilegales empiezan a usar impresoras 3D para fabricar partes de aeronaves no tripuladas. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de impresoras 3D aparece en la fabricación de componentes

La adaptación de drones para transportar explosivos no se limita a la modificación de aeronaves comerciales. De acuerdo con Milton Salazar, profesor de sistemas aéreos remotamente tripulados de la Universidad de los Andes, las organizaciones armadas también comienzan a fabricar partes de las estructuras con impresoras 3D.

“En YouTube encuentras cómo fabricar una aeronave desde una impresora 3D, y eso es lo que ya están empezando a hacer también”, afirmó Salazar en declaraciones recogidas por el diario. El experto explicó que, para completar esos equipos, se requieren motores, sistemas electrónicos y otras piezas disponibles en el mercado.

“Esto es lo que se tiene que empezar a controlar también: el ingreso de todos esos componentes”, agregó Salazar, al referirse a la necesidad de vigilar la entrada de materiales que pueden ser utilizados en la fabricación de aeronaves no tripuladas.

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El especialista indicó que, durante los ataques registrados entre 2023, 2024 y mediados de 2025, parte de los equipos correspondía a drones comerciales modificados para cargar o liberar explosivos. También señaló que los dispositivos de la marca DJI continúan entre los más utilizados por su disponibilidad comercial y por la posibilidad de incorporar sistemas de enganche o lanzamiento.

Los ataques con drones dejaron 456 heridos y 31 muertos entre 2024 y 2026, según cifras de la Fuerza Pública. - crédito REUTERS/Marko Djurica

La Fuerza Pública concentra el seguimiento en el ingreso de piezas

Fuentes de la Fuerza Pública consultadas por el medio afirmaron que los controles aduaneros han avanzado en la identificación de componentes que pueden utilizarse para ensamblar drones. El seguimiento se concentra en fronteras y corredores empleados históricamente para el contrabando.

Una de las fuentes mencionó como zonas sensibles a Catatumbo, Cauca y los corredores hacia Nariño y Putumayo. Salazar consideró que la entrada de motores, sistemas electrónicos y otras piezas puede seguir dinámicas similares a las utilizadas para el ingreso ilegal de armas, municiones o explosivos.

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El experto sostuvo que los conocimientos básicos para operar aeronaves no tripuladas están disponibles en tutoriales, simuladores y cursos. También planteó que una persona sin antecedentes puede acceder a formación formal y después transmitir esos conocimientos a integrantes de una organización ilegal.