Colombia

ADR entregó 8 bancos de maquinaria para fortalecer la producción de yuca industrial en Sucre

Ocho asociaciones rurales contarán con tractores, remolques, rastras y caballoneadores, como parte de un programa que integra siembra, asociatividad y comercialización

Cada una de las organizaciones beneficiarias recibió un tractor, una rastra de 20 discos, un remolque de cuatro toneladas y un caballoneador - crédito ADR
Cada una de las organizaciones beneficiarias recibió un tractor, una rastra de 20 discos, un remolque de cuatro toneladas y un caballoneador - crédito ADR
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La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Gobernación de Sucre confirmaron la entrega de ocho bancos de maquinaria agrícola para fortalecer la cadena de yuca industrial en el departamento, dentro de un proyecto que moviliza más de $10.295 millones y beneficia a 690 productores rurales.

La jornada tuvo lugar en el corregimiento de Chinulito, en el municipio de Colosó, y contó con la participación del presidente de la ADR, Orlando José Dangond Baute. La iniciativa proyecta el establecimiento de 690 hectáreas de cultivo y vincula a ocho organizaciones de productores.

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Cada organización recibió un banco de maquinaria integrado por un tractor de 95 caballos de fuerza, una rastra de 20 discos, un remolque con capacidad para cuatro toneladas y un caballoneador. Los equipos permitirán apoyar la preparación de los terrenos, la siembra y el manejo de los cultivos.

El proyecto para la cadena de yuca industrial moviliza más de $ 10.295 millones y beneficia a 690 productores rurales - crédito Agrosavia
El proyecto para la cadena de yuca industrial moviliza más de $ 10.295 millones y beneficia a 690 productores rurales - crédito Agrosavia

De acuerdo con la información suministrada desde la ADR, los bienes entregados corresponden a la contrapartida de la Gobernación de Sucre, que aporta $2.942,6 millones en maquinaria, bienes y servicios.

El proyecto de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (Pidar) también contempla la compra de semillas e insumos. La ejecución incluye acciones para impulsar la asociatividad y facilitar la comercialización de la producción de yuca industrial.

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La iniciativa reúne a la ADR, la Gobernación de Sucre, el Cabildo Indígena de Gualón y la Fundación Bioentorno.

La Agencia de Desarrollo Rural informó que continuará el seguimiento de los componentes a su cargo para avanzar en la siembra de yuca industrial en Colosó, Corozal, Chalán, Los Palmitos, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre y Tolú Viejo.

El proyecto para la cadena de yuca industrial moviliza más de $ 10.295 millones y beneficia a 690 productores rurales - crédito ADR
Orlando José Dangond Baute, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, participó en la entrega de la maquinaria a las organizaciones rurales - crédito ADR

Según la entidad, el objetivo es aumentar la capacidad productiva de las organizaciones rurales y ampliar sus opciones de comercialización mediante el fortalecimiento de la cadena de la yuca industrial en Sucre.

Qué es la yuca industrial y qué variedades se trabajan en Colombia

La yuca industria es una variedad que está orientada al uso industrial, especialmente a la extracción de almidón. Agrosavia, que es el nombre de la Corporación colombiana de investigación agropecuaria, presentó siete variedades mejoradas de yuca industrial disponibles para producción comercial en Colombia, desarrolladas para la costa Caribe, la Orinoquía y el departamento del Cauca.

Los materiales alcanzan rendimientos de hasta 37,4 toneladas de raíces frescas por hectárea, por encima del promedio nacional de 16,2 toneladas por hectárea reportado para este cultivo.

Las variedades fueron desarrolladas entre 1986 y 2019 a partir de procesos de selección y evaluación en campo en las regiones donde se proyecta su uso. El trabajo contó con aportes del Centro Internacional de Agricultura Tropical (Ciat), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Agrosavia, antes denominada Corpoica.

En la costa Caribe, las variedades Corpoica Tai, Corpoica Belloti, Corpoica Sinuana y Corpoica Ropain están adaptadas a terrenos ubicados entre 10 y 500 metros sobre el nivel del mar. Sinuana registra el mayor rendimiento del grupo, con 31,8 toneladas por hectárea, seguida por Belloti, con 30,3 toneladas, y Tai, con 29,3. Ropain alcanza 28,4 toneladas, aunque se diferencia por producir mayor cantidad de follaje. Belloti tiene además el rango más alto de materia seca entre las variedades caribeñas, con hasta 39,6%.

Para el Cauca, Agrosavia desarrolló Corpoica Cumbre 3 y Corpoica La Francesa, adaptadas a zonas de entre 1.400 y 1.800 metros sobre el nivel del mar, donde se concentra parte de la producción de almidón agrio. Cumbre 3 alcanza 33,7 toneladas por hectárea, mientras La Francesa lidera el catálogo con 37,4 toneladas. Esta última supera en 89% el rendimiento del cultivar regional Algodona, utilizado como referencia en las evaluaciones.

En la Orinoquía, la variedad Agrosavia Melúa-31 fue liberada en 2019 después de evaluaciones realizadas durante dos décadas en municipios del Meta. En ensayos semicomerciales superó las 26 toneladas por hectárea y alcanzó máximos de 40 toneladas. Su contenido de materia seca llega al 36%, ocho puntos porcentuales más que la variedad Brasilera, usada como testigo.

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