En video|Atraco armado a plena luz del día en restaurante del barrio Bella Suiza, en el norte de Bogotá

El presunto delincuente habría sutraído un celular a la víctima - crédito @pilukjim/X

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El video de un nuevo atraco armado que ocurrió en un establecimiento del barrio Bella Suiza, en la localidad de Usaquén, alertó la situación de inseguridad a la que siguen enfrentando los habitantes de esta localidad.

La ciudadana Pilar Jiménez, a través de sus redes sociales, publicó el momento exacto del ataque armado en contra de una ciudadana que estaba sentada a la mesa del restaurante, y pidió la intervención de la Alcaldía en la zona.

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El hecho ocurrió en el interior del restaurante Shadai, en la carrera octava con calle 128, una zona muy concurrida por los establecimientos comerciales, restaurantes y supermercados.

En la zona de mesas exteriores que tiene el punto de comidas estaba sentada la víctima cuando un hombre de camiseta blanca entró de inmediato, con una pistola, a sustraerle sus pertenencias. Otro hombre que estaba detrás, al parecer, a la espera.

Así fue el asalto a mano armada en un restaurante de Usaquén - crédito captura de pantalla @pilukjim/X

“Estamos mamados. Esto acaba de pasar en Bella Suiza en Usaquén… restaurante Shadaii… hasta cuándo”, escribió Jiménez en su cuenta de redes sociales. En el mismo mensaje, etiquetó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y agregó: “Alcalde, por favor ayúdenos”.

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David Cote vinculó la denuncia con la reincidencia delictiva

El representante a la Cámara David Cote reaccionó a la denuncia y planteó que los jueces requieren herramientas legales para enfrentar los casos de reincidencia.

“La mayoría de los ladrones tienen antecedentes y siguen libres”, afirmó el congresista en su cuenta de X.

Cote sostuvo que se debe reforzar la respuesta judicial frente a quienes cometen delitos de forma reiterada. “Es hora de darle a los jueces una herramienta para que impartan justicia a favor de las víctimas”, señaló.

El representante también anunció que el proyecto de ley 054, enfocado en la reincidencia, será debatido próximamente en el Congreso. “Ya casi se debatirá nuestro proyecto 054 contra la reincidencia. No más puerta giratoria para los bandidos”, escribió.

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El representante a la Cámara David Cote relacionó la denuncia con su proyecto de ley contra la reincidencia delictiva - crédito @DavidGerardoC/X

Buscan a ladrón que está atracando residentes cerca de Unicentro

El creador de contenido bogotano Pablo Matiz también residente de la localidad, denunció en redes sociales un presunto atraco ocurrido en inmediaciones de los conjuntos de apartamentos de Multicentro, cerca del centro comercial Unicentro, y pidió a las autoridades verificar la información sobre una motocicleta que, según relató, habría sido usada en el hecho.

Matiz aseguró que presenció el episodio mientras se desplazaba por el sector, cerca de Unicentro. De acuerdo con su relato, una mujer gritó tras el paso de una moto y señaló que los ocupantes habrían cometido el robo. El creador de contenido afirmó que la víctima entregó a las autoridades la placa que alcanzó a identificar.

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El creador de contenido publicó su denuncia en sus redes sociales - crédito comiendoconpablo_/Instagram

“No sé, la policía o lo que sea, qué puta mierda que estén robando otra vez por Multicentro, plena luz del día, son las doce del día, hoy, ZYN59G, para que la tengan en cuenta. Man solo, una motico de esas medio anaranjadita. Qué puta mierda. Comparta el video para que al menos cojan a esa rata o sepan y la tengan entre ojos (sic)”, dijo.

“Ya la señora dio las placas; ella está poniendo la denuncia”, manifestó Matiz, que pidió que las autoridades adelanten las verificaciones correspondientes.

Antes de presenciar el presunto hurto, Matiz contó que había visto al mismo hombre con una mochila de Rappi y un letrero en el que manifestaba que no tenía celular y buscaba trabajo.

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El creador de contenido dijo que decidió regresar al sector con la intención de entregarle un teléfono. “Si ven al tipo que tiene un letrero que dice ‘No tengo celular, quiero trabajar’, avísenme, que le tengo un celular”, señaló.

Matiz pidió a sus seguidores compartir el video para ubicar al hombre. También solicitó que las autoridades revisen las denuncias que puedan existir sobre hechos similares en la zona y determinen si hay responsabilidad penal de los involucrados en el presunto atraco.