Colombia

Alerta por la salud mental de menores en Bogotá: más de 6.000 reportes de conductas suicidas se registraron entre enero y agosto de 2026

Los registros fueron expuestos durante el Foro Distrital Salud Mental 2026, donde también se abordaron los efectos de la violencia, el consumo de sustancias y el uso de tecnologías en el bienestar emocional

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Durante el encuentro se planteó que la atención de la salud mental en niños, niñas y adolescentes debe superar un enfoque exclusivamente clínico e incorporar acciones de prevención y acompañamiento en los entornos familiar, educativo y social - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Más de 6.000 reportes relacionados con conductas suicidas en niños, niñas y adolescentes fueron registrados en Bogotá entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con las cifras presentadas durante el Foro Distrital Salud Mental 2026, realizado por el Concejo de Bogotá.

Los datos hacen parte de los reportes del sistema de alertas de la Secretaría de Educación y fueron expuestos junto con otros indicadores relacionados con la salud mental y las condiciones sociales que afectan a la población menor de edad.

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Durante el encuentro participaron concejales, representantes de la administración distrital, líderes de opinión y académicos, quienes analizaron diferentes situaciones relacionadas con el bienestar emocional en la capital. En la apertura, los concejales Rocío Dussán, Julián Sastoque, Juan Manuel Díaz y Armando Gutiérrez señalaron que la salud mental debe ocupar un lugar central en la agenda pública y plantearon la necesidad de avanzar de un enfoque exclusivamente clínico hacia estrategias de prevención.

Violencia, consumo de sustancias y conductas suicidas

En el mismo periodo se reportaron más de 37.156 situaciones relacionadas con violencia y abusos entre menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
En el mismo periodo se reportaron más de 37.156 situaciones relacionadas con violencia y abusos entre menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con la información presentada en el foro, entre enero y agosto de 2026 el sistema de alertas de la Secretaría de Educación acumuló más de 37.156 reportes relacionados con violencia y abusos entre niños, niñas y adolescentes. A esta situación se sumó un aumento del 27% en el consumo de sustancias psicoactivas y más de 6.000 casos relacionados con conductas suicidas durante el mismo periodo.

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Las situaciones reportadas, según lo expuesto por los cabildantes, tienen una mayor concentración en las localidades de Suba, Kennedy, Bosa, Engativá, Puente Aranda y Ciudad Bolívar. Las cifras fueron presentadas en el contexto de una discusión sobre las condiciones sociales que inciden en el bienestar emocional de la población y sobre la necesidad de fortalecer las acciones preventivas.

Durante el foro también se hizo referencia a los registros generales de ideación suicida en Bogotá. Los concejales señalaron que en 2025 se registraron más de 16.000 casos de ideación suicida y 352 situaciones consumadas, de las cuales el 75% correspondió a hombres.

La atención a las situaciones relacionadas con salud mental también fue abordada a partir del comportamiento de la Línea 106. Según las cifras expuestas, esta línea pasó de recibir más de 94.000 llamadas en 2024 a registrar 156.000 atenciones durante 2025.

Los participantes señalaron que estos registros hacen parte de un escenario que requiere fortalecer la prevención y la atención oportuna. En ese sentido, durante el encuentro se planteó que las estrategias de salud mental no deben limitarse a la atención clínica, sino que también deben considerar factores sociales, educativos y familiares.

El uso de la tecnología, otro de los grandes factores

Un hombre recostado en una cama sostiene un teléfono inteligente junto a una mesa de noche con libros y una taza.
El uso de redes sociales, dispositivos electrónicos y nuevas tecnologías fue otro de los temas analizados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los concejales también abordaron la relación entre el uso de nuevas tecnologías y la salud mental de niños, niñas y jóvenes. Durante el encuentro señalaron que algunos jóvenes estarían recurriendo a herramientas de inteligencia artificial para sustituir consultas psicológicas.

En este punto, los cabildantes indicaron que las herramientas digitales deben ser utilizadas como mecanismos de apoyo y prevención, pero no para tomar decisiones relacionadas con la propia vida. La discusión también incluyó referencias a estudios académicos de las universidades Javeriana, del Valle y Simón Bolívar, en los que se han identificado patrones asociados con mayores niveles de estrés, ansiedad y baja autoestima relacionados con el uso de redes sociales.

A estos datos se sumaron resultados de la Encuesta Nacional de Salud Mental, según los cuales uno de cada cinco encuestados manifestó que su salud mental ha empeorado con el uso de herramientas digitales. También fueron citados estudios de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), según los cuales nueve de cada diez jóvenes presentan nomofobia, que es el miedo irracional y la ansiedad intensa a estar sin el teléfono móvil, quedarse sin batería, sin saldo o sin señal de internet.

Durante el foro, desde el ámbito académico se mencionaron además posibles efectos asociados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos. Entre los aspectos abordados estuvieron la exposición constante a las notificaciones de los teléfonos celulares y su posible relación con respuestas prolongadas de estrés, así como con procesos vinculados con la atención, el conocimiento y la toma de decisiones.

Medidas de prevención y atención

Ciudadano José Romilio Correa Muñoz impulsa demanda de pérdida de investidura contra ocho concejales de Bogotá por incluir ALO Norte en el Plan de Desarrollo - crédito @ConcejoDeBogota/X
Los concejales advirtieron sobre la necesidad de fortalecer la prevención, la atención psicológica temprana y el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes ante las cifras de conductas suicidas registradas en Bogotá - crédito @ConcejoDeBogota/X

La administración distrital presentó las acciones que viene desarrollando para visibilizar la problemática de salud mental. Entre ellas destacó la primera Semana del Bienestar en Bogotá, que contó con más de 70 invitados provenientes de 12 países y permitió conocer experiencias de diferentes ciudades frente a los desafíos del bienestar emocional.

De acuerdo con lo informado durante el foro, algunas de esas experiencias incorporan la cultura, el arte y la actividad física dentro de las estrategias de abordaje de la salud mental. La administración también señaló que trabaja con jóvenes de instituciones educativas que presentan altos índices de depresión y suicidio, mediante metodologías desarrolladas con expertos de los sectores de salud y educación.

El planteamiento presentado apunta a que la salud mental está relacionada con diferentes determinantes sociales y, por ello, requiere la articulación de distintas entidades. En este contexto, también se destacó la importancia de escuchar a la ciudadanía para identificar los desafíos asociados con el bienestar emocional.

Desde el ámbito académico también se abordó la tolerancia a la frustración entre algunos jóvenes y la necesidad de incluir a docentes y directivos de las instituciones educativas en las estrategias relacionadas con la salud emocional. Los participantes señalaron que estos actores tienen un papel relevante dentro de los entornos educativos.

Adolescente sentado solo en un banco, con la cabeza gacha mientras el mundo alrededor se desplaza rápidamente, simbolizando posibles trastornos de ansiedad, depresión o disociación. La fotografía subraya la importancia de identificar y tratar problemas de salud mental en las etapas tempranas de la vida. (Imagen ilustrativa Infobae)
La Línea 106 es un servicio gratuito de atención y orientación en salud mental al que se puede acudir para buscar ayuda y apoyo emocional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las acciones preventivas también fueron planteadas por los concejales David Saavedra, Elkin Huertas, Ana Teresa Bernal y Álvaro Acevedo, quienes hicieron énfasis en la atención en salud mental y en la población masculina, teniendo en cuenta las cifras de suicidio expuestas durante el foro.

Los cabildantes solicitaron además fortalecer la inversión, la apropiación de recursos y la visibilidad de las iniciativas distritales, así como mejorar la atención psicológica temprana y las campañas de sensibilización sobre bienestar emocional.

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