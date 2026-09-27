Colombia

Boletín energético advirtió 5 factores que podrían llevar al sistema eléctrico colombiano a un racionamiento en 2027

Colombia podría enfrentar restricciones para cubrir la demanda eléctrica entre finales de 2026 y abril de 2027 si persisten los bajos aportes de agua, aumenta el consumo y las plantas térmicas no sostienen la generación requerida

La demanda eléctrica alcanzó máximos históricos en septiembre de 2026, de acuerdo con los registros de XM - crédito Nelson Bocanegra/Reuters
La demanda eléctrica alcanzó máximos históricos en septiembre de 2026, de acuerdo con los registros de XM - crédito Nelson Bocanegra/Reuters
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El último boletín que publicó XM, la empresa encargada del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM), advirtió que el Sistema Interconectado Nacional enfrentaría restricciones para cubrir la demanda durante el verano 2026-2027 si coinciden un mayor consumo, bajos aportes hídricos, límites en la generación térmica, retrasos en infraestructura y una caída de los embalses.

Según el reporte, Colombia entraría en una zona de riesgo energético si se materializan de forma simultánea cinco condiciones ya identificadas. El escenario, analizado hasta abril de 2027, no implica que un apagón sea inevitable, pero sí advierte sobre una posible demanda no atendida o medidas de racionamiento.

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El boletín, publicado el 25 de septiembre de 2026, se contectualizó en los pronósticos climáticos que anticipan un posible fortalecimiento de El Niño entre octubre y diciembre de 2026, con una probabilidad del 90% de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte y del 75% de que sea el más intenso desde 1950.

Una demanda récord elevaría la exigencia sobre el sistema

El primer factor es el crecimiento del consumo eléctrico según las proyecciones de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme). En septiembre de 2026, la demanda alcanzó 266,81 GWh diarios y la potencia máxima llegó a 12.683 MW, ambos registros históricos.

Para el verano 2026-2027, XM prevé que el consumo máximo diario pueda subir hasta 271,69 GWh. Aunque las fuentes solares aportan cerca de 20 GWh diarios, el sistema dependería del respaldo hidráulico y térmico para cubrir el resto de la demanda.

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Los aportes de agua deberían recuperarse antes del verano

El segundo riesgo está relacionado con la disponibilidad de agua en los embalses. Al 24 de septiembre, los aportes hídricos del SIN equivalían al 66,1% de la media histórica.

XM calcula una diferencia acumulada de 4.706 GWh frente a los aportes registrados durante El Niño de 2015-2016 en la misma etapa del año. La empresa estima que el nivel agregado de los embalses debería acercarse al 80% antes del inicio de la temporada seca para preservar los indicadores de confiabilidad.

Los escenarios de menor disponibilidad hídrica contemplan niveles reducidos en embalses de suma importantcia como Guavio, Guatapé, Chivor, Salvajina, El Quimbo, Sogamoso y Muña.

Colombia afronta un desafío energético crítico que podría llevar a racionamiento en 2025 si embalses no mejoran - crédito EPM
Los bajos aportes de agua a los embalses aumentan la presión sobre el sistema eléctrico durante el fenómeno de El Niño - crédito EPM

Las térmicas tendrían que generar más energía diaria

El tercer elemento es la disponibilidad efectiva de la generación térmica. XM señala que estas plantas deben mantener un promedio superior a 85 GWh diarios hasta abril de 2027 para reducir la presión sobre los embalses.

Bajo escenarios más exigentes, el requerimiento podría llegar a 102 GWh diarios. Para cumplir esa meta, las centrales necesitarían contar con gas natural, combustibles líquidos, transporte e infraestructura disponibles durante los meses secos.

El sistema requeriría hasta 484 Gbtud de gas natural, además de 35 Gbtud para Termoyopal, y unos 34.039 barriles diarios de combustibles líquidos para que las plantas cumplan sus Obligaciones de Energía Firme.

Los retrasos en generación y transmisión reducirían los márgenes

El cuarto factor está asociado con la entrada de nuevos proyectos y el estado de la red de transmisión. XM estima una brecha de 7.669 GWh-año entre la energía firme disponible y la demanda media prevista para 2026-2027, equivalente al 8,3% del consumo proyectado.

A esto se suman atrasos en la infraestructura de transmisión. Según el informe, la mitad de los proyectos presenta demoras frente a las fechas iniciales de entrada en operación.

La situación tiene una mayor sensibilidad en la región Caribe, donde se concentraron 345 de las 360 instrucciones de desconexión de carga impartidas por XM entre enero y septiembre de 2026. Además, la etapa dos de Chivor, con capacidad de 500 MW, entrará en mantenimiento desde el 28 de septiembre de 2026 hasta el 10 de junio de 2027.

Los embalses no deberían caer por debajo del 30%

El quinto riesgo es que el embalse parcial del sistema baje del 30%, umbral fijado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para las medidas adoptadas ante El Niño.

El nivel del embalse parcial del sistema debe mantenerse por encima del 30%, según el umbral fijado por la Creg - crédito Herbert Villarraga/Reuters
El nivel del embalse parcial del sistema debe mantenerse por encima del 30%, según el umbral fijado por la Creg - crédito Herbert Villarraga/Reuters

Si se combinan aportes hídricos bajos, mayor consumo y una generación térmica insuficiente, el sistema tendría que recurrir con mayor intensidad a las reservas de agua. XM estima que, bajo una hidrología similar a la de 2015-2017 y una generación térmica limitada a 85 GWh diarios, los niveles podrían acercarse a ese límite entre febrero y abril de 2027.

La empresa aclaró que se trata de un escenario condicionado y no de una predicción. El resultado dependerá de la evolución del clima, la disponibilidad de combustibles, la entrada de nuevas obras, el comportamiento de la demanda y las medidas de ahorro energético.

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