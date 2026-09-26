Colombia

Se acabó el proyecto de plantas desalinizadoras para Santa Marta: Abelardo de la Espriella afirmó que “no es viable”

El presidente aseguró que no avanzará más el plan que venía desde la administración de Gustavo Petro para solucionar el problema del agua en la ciudad

Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella no continuará con el proyecto de las plantas desalinizadoras para Santa Marta - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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Uno de los proyectos que el gobierno de Gustavo Petro dejó avanzado para que fuera contratado e iniciara su construcción era el de las plantas desalinizadoras para Santa Marta, con el objetivo de suministrar el líquido potable a la ciudad y solucionar uno de sus problemas más urgentes.

Sin embargo, el presidente Abelardo de la Espriella echó para atrás el plan en la capital del Magdalena, pues quiere revisar otras alternativas que se ajusten a los esquemas técnicos y las necesidades de la ciudad, sin importar qué tan cerca estaba la idea de la anterior administración de hacerte realidad.

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Cabe recordar que la propuesta permanecía bajo revisión desde julio, cuando la Procuraduría pidió suspender de manera preventiva el proceso contractual para examinar sus aspectos técnicos, jurídicos, financieros y de planeación, ya que también se abrió una convocatoria para elegir la empresa encargada de la construcción.

Fin a las plantas desalinizadoras

El presidente Abelardo de la Espriella, el viernes 25 de septiembre en un encuentro con los alcaldes y las autoridades del Magdalena, anunció que el proyecto de plantas desalinizadoras para Santa Marta no continuará en los términos previstos y que el Gobierno nacional buscará otra solución para garantizar el abastecimiento de agua potable. El mandatario atribuyó la decisión a que la iniciativa dejó de ser técnicamente viable.

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La construcción de las dos plantas había sido declarada de importancia estratégica mediante el CONPES 4159, aprobado en septiembre de 2025, con una inversión proyectada de $ 786.032 millones entre 2026 y 2030. De la Espriella afirmó que los recursos ya están disponibles en el Confis y que serán destinados a una alternativa para atender el problema de la ciudad.

El presidente Abelardo De La Espriella ha realizado varios anuncios para ayudar a los habitantes de Santa Marta en los últimos días - crédito Charlie Cordero/REUTERS
El presidente Abelardo De La Espriella ha realizado varios anuncios para ayudar a los habitantes de Santa Marta en los últimos días - crédito Charlie Cordero/REUTERS

El anuncio modifica el rumbo de una iniciativa que el Distrito de Santa Marta daba por reactivada. El 30 de agosto, el gerente de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez, confirmó a Caracol Radio que el proyecto había superado sus obstáculos después de una reunión entre el alcalde Carlos Pinedo y el ministro de Vivienda.

Durante una jornada de trabajo con los alcaldes del Magdalena y las autoridades departamentales, el presidente sostuvo: “Vamos a replantear el proyecto de abastecimiento de agua para Santa Marta. La plata está en el Confis. Lo de las plantas desalinizadoras no va, porque eso ya técnicamente no es viable. Y yo soy un tipo responsable. Esto es con responsabilidad”.

Santa Marta
Este iba a ser el lugar donde se construirían las plantas desalinizadoras en Santa Marta - crédito Ministerio de Vivienda

De la Espriella aseguró que el Gobierno no abandonará la búsqueda de una solución: “Ahí está la plata, tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que corresponde hacer para que Santa Marta tenga agua. Esa no es la vía, pero estoy seguro de que hay otra y lo podemos conseguir porque yo quiero ser el presidente que le deje resuelto el tema del agua a esta ciudad que está en mi corazón”.

Bloque de seguridad urbano

En otro anuncio para la capital del Magdalena, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la creación del Bloque de Seguridad Urbano para Santa Marta tras un consejo de seguridad, con patrullajes, puestos de control, vigilancia aérea y presencia permanente de la fuerza pública.

Abelardo de la Espriella acompañó el operativo que se desarrolló en Cali - crédito @IRONMAN171234 / X
Abelardo de la Espriella también ha acompañado algunos de los operativos de seguridad en Santa Marta - crédito @IRONMAN171234 / X

De La Espriella designó a Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol y le asignó el seguimiento de los proyectos de seguridad, movilidad y economía en la ciudad: “Cada territorio necesita alguien dentro del Gobierno nacional que ayude a hacer seguimiento permanente a los compromisos, y que toque las puertas que haya que tocar, que apriete las tuercas que haya que apretar para que las decisiones se conviertan en resultados”.

Además, el jefe de Estado confirmó que los integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra recluidos en la cárcel de Santa Marta serán trasladados a otras zonas del país. El dispositivo también contempla controles y corredores estratégicos. “Pensaron que iban a arrodillar al Estado y al Gobierno, y somos nosotros los que los tenemos ‘cogiendo monte’”, agregó.

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