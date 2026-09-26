Denuncian la presunta muerte de un campesino en operativo del Ejército en el Meta: qué pasó

Tropas del Ejército habrían llegado a una vivienda familiar y, presuntamente, habrían abordado de manera violenta a los ocupantes. El campesino Luis Carlos Mojica habría llegado al sitio para verificar lo que estaba pasando - crédito Ejército Nacional/X

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La Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, de La Macarena, Meta, hizo una denuncia pública relacionada con una operación militar que, presuntamente, derivó en la muerte de un campesino.

De acuerdo con el documento que presentó la junta a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Defensa, a la Procuraduría General de la Nación y a otras entidades, la persona que falleció en esa acción militar fue identificada como Luis Carlos Mojica.

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Los hechos se presentaron el 22 de septiembre de 2026, en la vereda Guaduales Nueva Esperanza, a las 12:30 p. m., aproximadamente. Según la denuncia, compartida por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), tropas del Ejército Nacional llegaron a la vivienda de una pareja de campesinos. Presuntamente, los uniformados ingresaron de manera arbitraria y violenta y abordaron a una mujer identificada como Yuli Andrea Motta Tovar, según la denuncia.

“En ese momento, la mujer fue amarrada, golpeada y obligada a que se quitara sus prendas de vestir, mientras era interrogada; el otro grupo de militares retuvieron al señor Luis Carlos Guerrero Real y sus dos niños dentro de la casa (sic)”, se lee en la denuncia de la Junta de Acción Comunal, en la que se afirma, además, que estas personas habrían sido secuestradas por “la fuerza pública”.

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Habría testigos del presunto asesinato del campesino Luis Carlos Mojica - crédito Colprensa

Posteriormente, a las 3:35 p. m., el campesino Luis Carlos Mojica Guzmán se acercó a la vivienda para indagar sobre lo que estaba pasando y, presuntamente, los uniformados le dispararon, pese a que no estaba armado ni representaba un peligro para las personas presentes. El ciudadano estaba afiliado a la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Cachicamo.

“Los militares le dispararon sin mediar palabra, esto sucedió en presencia del señor Luis Carlos Guerrero Real y su niña, pues el otro niño había salido angustiado en su bicicleta a buscar a su madre en una finca vecina”, detalla el documento.

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La junta informó que el cuerpo del ciudadano no aparece y que, al parecer, el Ejército lo recogió y lo trasladó. Posteriormente, las tropas habrían disparado de manera indiscriminada en el sitio e, incluso, habrían amedrentado a algunas personas que llegaron al lugar para verificar lo que estaba pasando.

“En horas de la tarde noche, la comunidad logra entrar al lugar de los hechos, en donde encuentran a una familia devastada, en estado de pánico, una madre y unos niños llorando aterrados por tan horrible suceso, la comunidad, en su ejercicio de verificación de los hechos, encuentran casquillos, impactos de bala y rastros del asesinato del señor Luis Carlos Mojica Guzmán (sic)”, añadió la junta en la denuncia.

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Infobae Colombia contactó al Ejército Nacional para conocer su versión sobre los hechos. Fuentes de la institución indicaron que la Fiscalía adelanta una investigación sobre lo ocurrido y que será esa entidad la que determine si la persona fallecida corresponde al campesino citado en la denuncia.

Por su parte, Indepaz instó a las autoridades competentes a adelantar una indagación profunda sobre los hechos y recordó que es necesario garantizar la protección de la familia, de los niños y de los testigos de lo ocurrido, para evitar así cualquier forma de presión o estigmatización.

Indepaz pidió que se investigue la muerte del campesino Luis Carlos Mojica - crédito @Indepaz/X

“Lo ocurrido debe ser esclarecido de manera urgente, independiente y transparente. Es necesario establecer las circunstancias de la muerte de Luis Carlos Mojica, identificar las unidades que participaron en la operación y esclarecer qué ocurrió con su cuerpo (...). Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo verificar de manera urgente lo ocurrido, y al Ejército Nacional entregar información pública y suficiente sobre la operación y sobre la situación de Luis Carlos Mojica Guzmán”, escribió Indepaz en X.

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