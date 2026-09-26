Colombia

Gobernador de Antioquia pidió recategorizar al grupo delincuencial El Mesa e incluirlo en el Escudo de las Américas

Andrés Julián Rendón sostuvo que la estructura debe dejar de recibir un trato de organización menor, por los efectos de sus acciones sobre las comunidades y las economías ilícitas del departamento

El mandatario regional afirmó que las grandes ciudades colombianas son usadas para blanquear los recursos obtenidos por actividades ilícitas y propuso atacar esas fuentes de financiación mediante una ofensiva coordinada - crédito Gobernación de Antioquia
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió al Gobierno nacional recategorizar al grupo Mesa como Grupo Armado Organizado e incorporarlo a los objetivos del Escudo de las Américas, al sostener que su accionar afecta a las comunidades y a las economías ilegales del departamento. Para el mandatario, la estructura no debe recibir el tratamiento de una organización delincuencial menor.

La ofensiva, según planteó, debe concentrarse en las fuentes de financiación de las bandas, entre ellas la minería ilegal y el narcotráfico. “Perseguir las rentas criminales es quebrantarle un eslabón muy importante a estos bandidos”, manifestó.

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Los grandes centros urbanos de Colombia son utilizados para lavar recursos procedentes de actividades ilícitas, afirmó Rendón. El gobernador calculó que las organizaciones criminales obtienen más de USD 5 mil millones al año por la explotación ilegal de yacimientos minerales de oro.

“Los grandes centros urbanos de Colombia son los sitios donde se lava dinero que proviene de la minería ilegal, más de cinco mil millones de dólares que los bandidos se quedan anualmente, eh, con la explotación ilegal de yacimientos minerales de oro”, expresó el mandatario a través de un video publicado en redes sociales.

El mandatario también advirtió sobre el crecimiento de los cultivos de coca en el país. “Volvimos a ser, infortunadamente, un enclave cocalero. Pasamos de 900 hectáreas en 2013 a más de 23.000 hectáreas que podemos tener hoy”, dijo.

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Las rentas ilegales como objetivo de la ofensiva

Tres dragas, una clasificadora y cuatro motobombas fueron inhabilitadas en un segundo operativo, causando un perjuicio adicional de 291 millones de pesos - crédito Armada
Imagen de referencia. La ofensiva contra los grupos criminales prevé golpear sus fuentes de financiación como la minería ilegal y el narcotráfico - crédito Armada Nacional

Rendón sostuvo que las capturas de integrantes de las estructuras criminales no bastan para debilitarlas. La estrategia, afirmó, debe identificar y afectar los recursos que sostienen sus operaciones, incluidos los provenientes de la minería ilegal, el narcotráfico y el lavado de activos.

El gobernador pidió que el Gobierno nacional asuma un papel central en esa ofensiva y refuerce la coordinación con las autoridades regionales. También afirmó que los países “bajo la tutela del Gobierno de Estados Unidos” ayudarán a perseguir a los criminales.

La estrategia denominada Escudo de las Américas contempla una mayor articulación contra organizaciones dedicadas a esas economías ilícitas y tendrá su sede en Medellín. Rendón solicitó que El Mesa figure entre sus objetivos por el daño que, según señaló, ejerce la estructura.

“El Mesa no es un grupo delincuencial pequeño. El Mesa merece ser, por su accionar criminal, por el daño que ejerce, recategorizado como un grupo armado organizado y también estar incluido en esta lista del Escudo de las Américas”, afirmó el gobernador de Antioquia.

La eventual recategorización de El Mesa y su inclusión en la estrategia dependerán de las decisiones y los procedimientos de las autoridades nacionales competentes.

Los 15 países del Escudo acuerdan sanciones contra 24 organizaciones narcoterroristas en la región

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en el encuentro de los líderes que integran el Escudo de las Américas. (Foto: Casa de Gobierno)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en el encuentro de los líderes que integran el Escudo de las Américas. (Foto: Casa de Gobierno)

El presidente de Estados Unidos, Trump, reunió el martes 22 de septiembre en Nueva York a los países del Escudo de las Américas, una coalición contra el narcotráfico, y Colombia respaldó la iniciativa al sostener que permite defender las democracias regionales.

El vicepresidente José Manuel Restrepo asistió en representación del presidente Abelardo de la Espriella, quien había prometido durante la campaña que no saldría del país si ganaba las elecciones.

La reunión se realizó en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde los jefes de Estado y otros representantes mantienen encuentros paralelos de alto nivel. Restrepo explicó que De la Espriella permaneció en Colombia para atender asuntos internos.

Trump recordó el compromiso electoral del mandatario colombiano y le transmitió a su delegado: “Él hizo la promesa de que si ganaba, no iba a salir nunca del país, que no iba a tomar vacaciones. Estas no son vacaciones, pero le dije: ‘Honra tu promesa’. Pero está bien representado por usted”.

Reunión de Kristi Noem y José Manuel Restrepo
El Gobierno colombiano fijó su postura de no negociar con el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN - crédito @cancilleriacol/X

Restrepo vinculó la adhesión de Colombia a la coalición con la situación política reciente del país. “Durante las últimas elecciones casi perdemos la democracia de Colombia”, afirmó, antes de agradecer una iniciativa que, a su juicio, ayuda a preservar los sistemas democráticos y a impulsar el crecimiento regional.

Al finalizar el encuentro, 15 países pertenecientes al Escudo de las Américas firmaron una declaración que anuncia la primera acción conjunta contra el “narcoterrorismo”. El acuerdo contempla sanciones contra 24 organizaciones criminales, incluida la congelación de activos, restricciones de visado para sus integrantes y responsabilidad penal para quienes les proporcionen apoyo logístico.

Entre las estructuras señaladas figuran tres grupos colombianos: el clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN. El Gobierno de De la Espriella anunció que no negociará con ninguna de esas organizaciones y planteó que buscará someterlas o “mandar al infierno” a sus integrantes.

La lista también incluye al Cartel de los Soles, La Nueva Familia Michoacana, el Cartel de Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa, de México; Los Lobos y Los Choneros, de Ecuador; y Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital, de Brasil. La inclusión de las dos organizaciones brasileñas ocurre aunque Brasil no forma parte de la alianza.

El documento incorporó además compromisos para explorar mecanismos de inversión y proteger las cadenas de suministro de minerales críticos. Las tierras raras ocupan un lugar central en la agenda de Trump ante la influencia internacional de China sobre esos materiales.

“Reconocemos que la seguridad duradera requiere desarrollo económico, empleos estables y oportunidades tangibles para la población, y que la soberanía económica se defiende con éxito”, indica la declaración publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

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