Colombia

Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la muerte del joven Ricardo Andrés Rodríguez en operativo militar: “Deben adelantar una investigación”

La entidad informó que está acompañando a la familia del joven de 18 años, para que cuente con las garantías para acceder a la justicia

La Defensoría del Pueblo ha estado gestionando la entrega del cuerpo de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez - crédito @DefensoriaCol/X y @ColombiaOscura/X
La Defensoría del Pueblo ha estado gestionando la entrega del cuerpo de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez - crédito @DefensoriaCol/X y @ColombiaOscura/X
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La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la muerte del joven de 18 años Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, que tuvo lugar en un operativo desarrollado por el Ejército Nacional en Guachaca, zona rural de Santa Marta (Magdalena). La acción militar estaba dirigida a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

Ante esta situación, sobre la cual ya se pronunció la familia del joven, que advirtió que este no pertenecía a dicha organización criminal, la Defensoría indicó que ha estado acompañando a sus seres queridos, con el fin de que cuenten con las garantías para acceder a la justicia y se esclarezcan los hechos.

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La entidad aseguró que es necesario que las autoridades investiguen lo ocurrido e informó que también ha estado respaldando a la familia para que el cuerpo del joven les sea entregado.

Hemos gestionado ante la @FiscaliaCol y @MedLegalColombi el acceso a información y la entrega del cuerpo a sus seres queridos, y pusimos a disposición de la familia nuestros servicios de Defensoría Pública. Las autoridades competentes deben adelantar una investigación rigurosa que permita establecer qué ocurrió y garantizar los derechos de su familia”, detalló la Defensoría en una publicación en X.

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la muerte del joven Ricardo Andrés Rodríguez Martínez en un operativo militar - crédito @DefensoriaCol/X
La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la muerte del joven Ricardo Andrés Rodríguez Martínez en un operativo militar - crédito @DefensoriaCol/X

Madre de Ricardo Andrés Rodríguez aseguró que fue asesinado “injustamente”

En un video difundido en redes sociales y medios de comunicación se escucha a la mamá de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez protestando por el operativo militar en el que falleció el joven. En sus declaraciones, la mujer cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella por el desarrollo de la acción militar.

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Me mataste a mi hijo injustamente. ¿Por qué, Abelardo? ¿Por qué eres tan injusto? ¿Por qué con una madre? ¿Por qué? ¿Por qué me mataste a mi pelaito? ¿Por qué?”, expresó la ciudadana entre lágrimas.

Según precisó, Rodríguez Martínez fue asesinado “injustamente”. Además, dijo que su hijo no hacía parte de la organización armada a la que iba dirigida la operación y que en el momento en el que este se ejecutó, el joven no estaba portando armas.

Piden esclarecer muerte de joven de 18 años tras operativo en Santa Marta - crédito @ColombiaOscura/X

“Él no estaba armado, estaba de civil. ¿Por qué lo hiciste? ¡Dame una respuesta! Quiero que se haga justicia. Es injusto lo que hicieron con el pelaito. Lo mataron, lo mataron injustamente. Era un niño”, afirmó la mujer en el video.

Ministerio de Defensa se pronunció sobre los hechos

El Ministerio de Defensa emitió un comunicado el 23 de septiembre en el que confirmó que, tras un proceso de verificación adelantado por las autoridades competentes, se pudo verificar que la persona que falleció en ese operativo sí es Ricardo Andrés Rodríguez Martínez.

Por otro lado, desmintió versiones sobre los hechos que indican que el joven era hijo de uno de los cabecilas de las Acsn. “Ninguna fuente de la fuerza pública ha afirmado que fuera hijo de alias Pinocho. Por tanto, las versiones que atribuyen tales declaraciones a la institucionalidad carecen de veracidad o sustento oficial y solo buscan desinformar”, precisó la cartera en la comunicación oficial.

El Ministerio de Defensa desmintió las versiones según las cuales Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, el joven de 18 años muerto durante una operación de la fuerza pública en Magdalena, habría sido confundido con un hijo de alias Pinocho - crédito Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa desmintió las versiones según las cuales Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, el joven de 18 años muerto durante una operación de la fuerza pública en Magdalena, habría sido confundido con un hijo de alias Pinocho - crédito Ministerio de Defensa

Por otro lado, sobre la muerte del joven, indicó que la Fiscalía General de la Nación y los peritos de Medicina Legal esclarecerán los hechos y determinarán cuáles eran las actividades que estaban desarrollando las personas que estaban en la zona donde se efectuó el despliegue militar y los motivos por los cuales se encontraban allí.

La cartera se puso a disposición de las autoridades para contribuir con la investigación. “El Ministerio de Defensa Nacional reitera su plena colaboración con la justicia, reafirma su compromiso con la verdad y rechaza la invención de versiones irresponsables para distorsionar la realidad de los hechos y confundir a la ciudadanía a partir de las actuaciones legítimas del Estado”, precisó.

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