Concluyó el consejo de seguridad en Santa Marta tras el fin del paro armado de Acsn en Magdalena y La Guajira

El presidente De la Espriella aseguró que "aquí venimos a resolver con hechos, gerencia y compromiso patriótico en el propio territorio" - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella lideró un consejo de seguridad en Santa Marta, capital del Magdalena, en el que se anunciaron nuevas medidas de seguridad para esa ciudad, además de Ciénaga y la Troncal del Caribe, tras el cierre del paro armado a manos del grupo criminal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), que derivó en una militarización ordenada por el jefe de Estado en la región.

De acuerdo con la información confirmada por las instituciones departamentales, en el encuentro se aprobó una estrategia que contempla el aumento de la presencia de la fuerza pública, controles terrestres, patrullajes conjuntos, vigilancia aérea y acciones de inteligencia contra las organizaciones criminales que operan en el departamento.

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“El Magdalena está en mi corazón y no lo voy a dejar solo. Encabecé el encuentro «El milagro de las regiones» junto a los mandatarios locales para revisar punto por punto las necesidades del departamento y articular a todo mi gobierno en soluciones efectivas. Aquí venimos a resolver con hechos, gerencia y compromiso patriótico en el propio territorio", sostuvo el jefe de Estado en sus redes sociales.

El Gobierno anunció acciones contra el narcotráfico, la extorsión, el lavado de activos y las redes de apoyo de los grupos armados - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, comentó sobre el encuentro: “Seguimos avanzando en nuestra agenda con el presidente @ABDELAESPRIELLA. Hablamos de seguridad, de las inversiones que hemos realizado y de las necesidades que tenemos para seguir fortaleciendo las capacidades del Magdalena y recuperar la tranquilidad de nuestra gente”.

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Por su lado, durante su declaración, el mandatario informó que los integrantes de Los Pachenca, nombre con el que también se identifican las Acsn, que permanecen detenidos en una cárcel de Santa Marta, serán trasladados fuera del departamento.

“Están siendo trasladados de la cárcel, aquí en Santa Marta, todos los miembros de ‘Los Pachenca’ y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra que estaban detenidos aquí”, afirmó, citado por el medio caribeño Zona Cero.

El presidente Abelardo de la Espriella encabezó una reunión en Santa Marta para analizar la situación del Magdalena - crédito @CarlosPinedoC/X

De hecho, el primer dignatario dio este reporte en la mañana del 25 de septiembre: “En las últimas 24 horas, la Fuerza Pública reportó 72 capturas y seis narcoterroristas dados de baja. En Santa Marta fueron capturadas cuatro personas requeridas en extradición por Estados Unidos. También se incautaron más de 17.000 galones de insumos líquidos asociados al narcotráfico. ¡Los vamos a acabar!”.

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Por eso, el presidente agregó que los detenidos en los próximos días también serían enviados fuera de Santa Marta.

“Se van todos fuera del departamento y todos los que sean detenidos en los próximos días también se van fuera de Santa Marta, porque no tiene sentido que dejemos en los propios territorios, donde delinquen, a los presos más peligrosos”, señaló.

Reforzarán controles y patrullajes

El presidente De La Espriella aseguró en el mismo encuentro que el Magdalena cuenta con una presencia histórica de policías y militares. También anunció el fortalecimiento de las operaciones en zonas estratégicas del departamento.

“Nunca antes en la historia de Magdalena este departamento había tenido tanta presencia policial y militar”, sostuvo.

El jefe de Estado explicó que la fuerza pública reforzará sus capacidades en Santa Marta, Ciénaga y la Troncal del Caribe, de acuerdo con el medio mencionado. “Reforzamos la presencia aquí en Santa Marta, en Ciénaga y en la Troncal del Caribe y aumentamos los controles terrestres, los patrullajes conjuntos y la vigilancia aérea”, dijo.

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La estrategia también incluirá el uso coordinado de unidades terrestres, aéreas y acuáticas, junto con labores de inteligencia e investigación criminal, porque “la instrucción que he dado es profundizar esa intervención. Vamos a desplegar una estrategia de seguridad empleando, de manera articulada, nuestras capacidades terrestres, aéreas y acuáticas, además de la inteligencia combinada de todas nuestras fuerzas, la investigación criminal y el control territorial”, afirmó el mandatario.

Gobierno busca desmantelar estructuras criminales

El presidente aseguró que el objetivo de la operación no es únicamente responder a los delitos cometidos, sino afectar el poder de las organizaciones criminales en el territorio.

“La función hoy del Estado no es reaccionar contra el delito, sino que estamos aquí para desmantelar el poder criminal que los narcoterroristas tienen en el departamento”, indicó.

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Para alcanzar ese propósito, el Gobierno anunció acciones contra las fuentes de financiación de estos grupos.

Aumentarán los operativos terrestres, los patrullajes conjuntos y la vigilancia aérea en el departamento - crédito @mmarguiguerra/X

“Vamos a hacerlo atacando sus economías ilegales, atacando la fuente de financiación que es el narcotráfico, la extorsión y el lavado activos, y, por supuesto, persiguiéndolos a ellos como ya se ha hecho”, manifestó De La Espriella.

El mandatario también se refirió a los resultados de las operaciones en las que fue dado de baja alias Cholo. Aseguró que las acciones contra los cabecillas deben estar acompañadas por golpes a las redes económicas y logísticas de las organizaciones.

“Capturar a un delincuente o darlo de baja sirve, pero no es suficiente si su estructura conserva el dinero, las rutas, los testaferros y la capacidad de reemplazarlo”, concluyó.

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De acuerdo con el presidente, las nuevas medidas buscan recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades en Santa Marta, Ciénaga y los corredores viales del Magdalena.