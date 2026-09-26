Colombia

Nuevo presidente de Ecopetrol anunció que la compañía tendrá una sede alterna en Barranquilla: el alcalde se pronunció

Joaquín Gutiérrez informó que su trabajo se enfocará, en parte, en la actividad exploratoria y en la incorporación de reservas

El presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, aseguró que asumirá los retos del cargo como una oportunidad - crédito Charlie Cordero/Reuters
El presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, aseguró que asumirá los retos del cargo como una oportunidad - crédito Charlie Cordero/Reuters
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En la ceremonia de “El Renacer de Ecopetrol”, llevada a cabo el 25 de septiembre de 2026 en Santa Marta, departamento de Magdalena, Joaquín Gutiérrez, nuevo presidente de Ecopetrol, informó que la estatal petrolera tendrá una nueva sede en la costa colombiana, específicamente, en la ciudad de Barranquilla. Su sede principal está en Bogotá.

Ecopetrol emergerá desde la costa, irrigando a todo el país. Barranquilla tendrá una nueva sede alterna. Será un abrazo entre el río y el mar, que acerca la energía del país a quienes la sueñan desde la orilla. Y así como Santa Marta ha sido cuna de historia y de mar, será también cuna de futuro. Con Sirius y demás yacimientos costa afuera, vamos a iluminar no solo el futuro de los samarios, sino el futuro de la soberanía energética en Colombia”, precisó Gutiérrez en el evento.

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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, reaccionó al anuncio del presidente de Ecopetrol. A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario local felicitó al administrador de Empresas y especialista en gerencia de salud por el cargo que ahora tiene en la estatal petrolera, que en la administración anterior estuvo bajo el liderazgo de Ricardo Roa.

Alejandro Char celebró anuncio de una sede de Ecopetrol en Barranquilla - crédito @AlejandroChar/X
Alejandro Char celebró anuncio de una sede de Ecopetrol en Barranquilla - crédito @AlejandroChar/X

¡Buenas noticias para Barranquilla! Quiero felicitar a Joaquín Gutiérrez por su designación como presidente de Ecopetrol, la empresa más importante de todos los colombianos. Sabemos que trabajará incansablemente para recuperarla, fortalecerla y sacarla adelante”, escribió Char en la red social.

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Posteriormente, agradeció a Gutiérrez por seleccionar a la ciudad para ubicar allí la sede alterna de la empresa. Además, aseguró que la capital del Atlántico podrá aportar al crecimiento del sector energético colombiano.

Gracias por confiar en Barranquilla y escoger nuestra ciudad como sede alterna de la Presidencia de Ecopetrol. Aquí encontrarán una ciudad que está lista para aportar, trabajar y seguir impulsando el desarrollo energético de Colombia. ¡Bienvenida Ecopetrol a Barranquilla!”, indicó.

El presidente de Ecopetrol aseguró que asume el cargo en medio de una crisis - crédito Luisa González/Reuters
El presidente de Ecopetrol aseguró que asume el cargo en medio de una crisis - crédito Luisa González/Reuters

En el evento desarrollado en Santa Marta, el presidente de Ecopetrol también se refirió a los retos que asumirá ahora que liderará la empresa petrolera, considerada la más importante del país.

Advirtió que asume el cargo en medio de una crisis. Sin embargo, aseguró que enfrentará los desafíos que se presenten durante su gestión, con el objetivo de garantizar avances en materia energética.

Según detalló, sus objetivos con respecto al manejo de Ecopetrol están relacionados con la actividad exploratoria y la incorporación de reservas, el abastecimiento de gas y el fortalecimiento del negocio de hidrocarburos en todas sus líneas. De igual manera, busca generar confiabilidad del sistema energético ante fenómenos climáticos y resolver los líos tributarios y judiciales que pesan sobre la empresa.

Debo decirles con toda franqueza que a lo largo de mi vida personal y profesional siempre he asumido las crisis como oportunidades. Y esta vez no será la excepción. Y esta vez no será la excepción. Y lo haré representando orgullosamente el compromiso de una nueva política pública, una que encarna lo que el pueblo colombiano votó, que se convirtió en mandato y que nació de una revolución ciudadana que hizo historia”, precisó.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que el presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, debe corregir errores de la administración anterior - crédito Charlie Cordero/Reuters
El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que el presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, debe corregir errores de la administración anterior - crédito Charlie Cordero/Reuters

De acuerdo con sus declaraciones, su trabajo en la compañía estará ligado a los valores de la honestidad, la transparencia, la firmeza, la disciplina y el consenso en la legalidad.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella, que también participó en la ceremonia, aseguró que Joaquín Gutiérrez tendrá que hacer frente a los resultados de las decisiones que tomó el gobierno del expresidente Gustavo Petro en materia energética.

En la administración anterior se puso en marcha una política de transición energética que frenó, en cierta medida, la exploración de hidrocarburos. A juicio del jefe de Estado, esa política fue errada.

Esa misión exige corregir uno de los errores más graves que se cometieron durante el régimen anterior. Durante un cuatrienio se impuso sobre el sector energético una visión ideológica perversa que confundió transición energética con renuncia y que le cerró la puerta a nuevos contratos de exploración”, indicó el mandatario.

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