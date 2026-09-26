Colombia

María Fernanda Cabal reaccionó a informe que ‘destapó’ situación financiera de Rtvc tras el Gobierno Petro: “Caja de resonancia de la propaganda petrista”

A través de un comunicado del medio público, se informó que los estados financieros tras la salida de la administración de Gustavo Petro demostraron que la entidad quedó “sin un peso”

La exsenadora cuestionó los costos de producciones financiadas por el Gobierno Petro, como el documental de la vida del expresidente - crédito @MariaFdaCabal/X

Guardar

La exsenadora María Fernanda Cabal reaccionó de manera categórca al informe de Inravisión (antes Rtvc), que advierte sobre una situación financiera crítica en el Sistema de Medios Públicos, con un faltante de ingresos de $148.391 millones y compromisos superiores a los recursos efectivamente recaudados.

A través de sus redes sociales, Cabal aseguró que la nueva administración confirmó advertencias que había hecho durante el Gobierno anterior.

PUBLICIDAD

“¡Odio decir que lo advertí, pero sí lo advertí!”, escribió la excongresista. En su mensaje, la líder política cuestionó el manejo de los recursos del canal y señaló que la entidad habría destinado dinero a actividades que no contaban con soporte financiero, especialmente orientadas a la promoción del Gobierno Petro.

Rtvc se convirtió en la caja de resonancia de la propaganda petrista: millones derrochados en conciertos, convenios oscuros y pauta digital para inflar el ego del régimen”, afirmó.

De hecho, la exfuncionaria legislativa recordó el video en el que denunció los elevados costos del documental ‘Petro: décadas de lucha, un pueblo que decide’.

PUBLICIDAD

“¿Diez mil dólares costaron los derechos de transmisión del documental de Narciso Petro? ¿Hasta cuándo le pagamos sus vanidades cuando no hay plata para la gasolina, ni de la Policía, ni del Ejército, ni plata para medicamentos de los pacientes, ni plata para nada, porque a todo el mundo lo dejó en la olla? Así no se hace país, así no se hace patria. Por eso en el 2026 esto cambiará completamente. A respetar a la gente", dijo en su momento.

Según el comunicado oficial, con corte al 31 de agosto de 2026, Rtvc había recaudado $312.263 millones de los $460.654 millones previstos como ingresos para el año.

María Fernanda Cabal arremete contra RTVC
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se refirió a la situación financiera del sistema de medios públicos RTVC - crédito Colprensa - RTVC

La entidad también informó que había comprometido $356.566 millones, una cifra que supera en $44.303 millones los recursos efectivamente recibidos.

La entidad de medios públicos señaló que la administración anterior asumió compromisos relacionados con conciertos, eventos y otras actividades sin contar con recursos disponibles o recaudados. “Mientras se asumían esos compromisos, quedaron sin respaldo suficiente gastos indispensables y previsibles, entre ellos los servicios públicos, la energía y los arrendamientos de las estaciones”, indicó.

Advierten riesgo para la radio y la televisión públicas

El Sistema de Medios Públicos aseguró en el comunicado que actualmente no cuenta con caja suficiente para atender servicios públicos y arrendamientos de estaciones, situación que podría afectar la continuidad de la radio y la televisión públicas en varias zonas del país.

Frente a este panorama, Cabal lanzó fuertes críticas contra la gestión anterior. “No solo rasparon la olla: ¡se la robaron entera! Son unos depredadores del erario”, escribió.

Rtvc, a su vez, sostuvo que la falta de financiación no representa únicamente un problema administrativo, sino que puede afectar el acceso de los ciudadanos a información de interés general y el pluralismo en los medios de comunicación.

Comunicado oficial de Rtvc sobre la situación financiera que dejó el Gobierno Petro - crédito @MariaFdaCabal/X
Comunicado oficial de Rtvc sobre la situación financiera que dejó el Gobierno Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

Nueva administración pidió recursos adicionales

Por su parte, según el documento, la actual gerencia informó que priorizó el pago de la nómina, la seguridad social y la continuidad de la señal. Por ende, suspendió nuevos compromisos que no contaran con financiación desembolsada y ordenó revisar la ejecución presupuestal y contractual.

La entidad aseguró que estas medidas reducen el riesgo, pero no solucionan el déficit heredado. Por esa razón, solicitó el acompañamiento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Fondo Único de TIC y el Ministerio de Hacienda.

La entidad pidió construir una ruta de desembolsos y un plan de financiación para atender los servicios públicos, los arrendamientos de estaciones y otras obligaciones esenciales hasta el cierre de 2026.

Fondos originalmente previstos para áreas clave se destinaron a servicios digitales en pleno año electoral, informó Rtvc - crédito Inravisión
Fondos originalmente previstos para áreas clave se destinaron a servicios digitales en pleno año electoral, informó Rtvc - crédito Inravisión

El país debe conocer lo ocurrido: se dejaron compromisos sin respaldo y se pusieron en riesgo obligaciones básicas”, afirmó Rtvc.

La entidad agregó que los recursos adicionales son necesarios para sostener la infraestructura que garantiza el acceso a la información de millones de colombianos.

También se informó sobre una reunión extraordinaria realizada el 15 de agosto de 2026, en la que el Ministerio de las TIC y la dirección de Inravisión definieron un plan de acción para transformar la programación, revisar la contratación y fortalecer la gestión del sistema.

Según la administración actual, esa operación representaba cerca del 90% de los recursos y del personal disponible, en una programación que generó controversia por su orientación editorial y su relación con el Gobierno anterior.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalRtvcCrisis financieraGobierno PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno ya ha reubicado a cientos de reclusos para evitar que sigan delinquiendo: “Una cárcel no puede convertirse en el centro de operaciones”

El vocero de la Presidencia, Miller Soto, entregó detalles de la política integral que está implementando el presidente Abelardo de la Espriella para recuperar el control de los penales

Gobierno ya ha reubicado a cientos de reclusos para evitar que sigan delinquiendo: “Una cárcel no puede convertirse en el centro de operaciones”

Abelardo de la Espriella se defendió de las críticas por tener una pistola al cinto: “Eso me impulsa”

El jefe de Estado contestó a periodistas sobre los comentarios negativos que despertó el uso de un arma como parte de su indumentaria en operativos militares

Abelardo de la Espriella se defendió de las críticas por tener una pistola al cinto: “Eso me impulsa”

Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la muerte del joven Ricardo Andrés Rodríguez en operativo militar: “Deben adelantar una investigación”

La entidad informó que está acompañando a la familia del joven de 18 años, para que cuente con las garantías para acceder a la justicia

Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la muerte del joven Ricardo Andrés Rodríguez en operativo militar: “Deben adelantar una investigación”

Gobierno De la Espriella no cede ante suspensión de aspersión con glufosinato de amonio: impugnó el fallo

El Ministerio de Justicia radicó el recurso y afirmó que no se especificó el nivel de riesgo para que el juez tomara la decisión de parar la prueba piloto en el Putumayo

Gobierno De la Espriella no cede ante suspensión de aspersión con glufosinato de amonio: impugnó el fallo

Fiscalía podría perder facultad para suspender “de plano” órdenes de captura contra miembros de grupos armados: Consejo de Estado admitió demanda clave

La acción cuestionó la competencia atribuida al ente acusador y planteó que la suspensión de estas medidas debe contar con una valoración judicial independiente, conforme a los criterios fijados por la Corte Constitucional

Fiscalía podría perder facultad para suspender “de plano” órdenes de captura contra miembros de grupos armados: Consejo de Estado admitió demanda clave
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz le dedicó sentidas palabras a Shakira luego de compartir escenario: así respondió la colombiana

Alejandro Sanz le dedicó sentidas palabras a Shakira luego de compartir escenario: así respondió la colombiana

Luisa Fernanda W inició su despedida de soltera en Cartagena con una sorpresa en la lista de invitadas

Kris R y Mr. Stiven protagonizan una guerra de indirectas que salpicó a Karina García, Blessd, Westcol y un bebé en camino: así está la ‘tiradera’

El ‘embarazo’ de Yuli Ruiz era mentira: la modelo utilizó el anuncio para promocionar un nuevo emprendimiento

Hija de Yeison Jiménez alertó por presuntas estafas con el nombre del Criadero La Cumbre: “Otras ratas”

Deportes

Once Caldas jugará en medio de protestas y el enojo de los hinchas: “Las excusas se acaban, la paciencia también”

Once Caldas jugará en medio de protestas y el enojo de los hinchas: “Las excusas se acaban, la paciencia también”

Nuevo escándalo judicial en Atlético Nacional: Ian Poveda fue acusado de fraude y obstrucción a la justicia en Inglaterra

María Fernanda Herazo calificó de fracaso la gestión de la Federación Colombiana de Tenis y pidió cambios: “Acumulamos ocho años de atraso”

Independiente Medellín perderá por un buen tiempo a Juan Fernando Quintero: esta es la lesión del volante

Deportivo Cali vs. Santa Fe: hora y dónde ver en vivo por tv la gran final de vuelta de la Liga Femenina BetPlay