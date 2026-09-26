Colombia

Polémica por recorte en la JEP: denuncian supuestas presiones de funcionarios a comparecientes para frenar la reducción de $170.000 millones

La senadora María Clara Posada afirmó que recibió información según la cual integrantes de la jurisdicción estarían promoviendo solicitudes de medidas cautelares ante la Cidh para impedir una reducción de recursos para 2027

Según Posada, a los comparecientes se les habría planteado que una reducción de recursos podría afectar la continuidad de la JEP y llevar los procesos a la jurisdicción ordinaria, donde no se aplicarían las mismas reglas de la justicia transicional - crédito Leonardo Muñoz/EFE y JEP
Según Posada, a los comparecientes se les habría planteado que una reducción de recursos podría afectar la continuidad de la JEP y llevar los procesos a la jurisdicción ordinaria, donde no se aplicarían las mismas reglas de la justicia transicional - crédito Leonardo Muñoz/EFE y JEP
Guardar

La senadora María Clara Posada denunció una situación que, según manifestó, estaría ocurriendo luego de la decisión del Gobierno nacional de plantear un recorte de alrededor de $170.000 millones al presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para 2027. La medida está contemplada en el proyecto de Presupuesto General de la Nación, que ya fue aprobado en las comisiones del Senado y la Cámara y continúa su trámite legislativo.

La congresista aseguró que fue informada de que funcionarios de la JEP estarían ejerciendo presión sobre comparecientes pertenecientes a la fuerza pública para que soliciten ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) la adopción de medidas cautelares encaminadas a impedir el recorte presupuestal.

PUBLICIDAD

“Me informan que, presuntamente, funcionarios de la JEP estarían presionando a comparecientes de la Fuerza Pública para que soliciten a la CIDH la adopción de medidas cautelares, con el fin de impedir el recorte presupuestal. Cabe recordar que este recorte no es exclusivo del Tribunal, sino transversal a todas las entidades del Estado, en el marco de la grave situación fiscal que atraviesa el país”, escribió Posada en X.

Además señaló que, según la información que recibió, a los comparecientes también se les estaría indicando que, en caso de concretarse la reducción presupuestal, la JEP no podría continuar funcionando y los procesos pasarían a la jurisdicción ordinaria, sin las reglas especiales correspondientes a la justicia transicional. “También estarían diciéndoles que, de confirmarse el recorte, la JEP no podría funcionar y sus casos pasarían a la jurisdicción ordinaria sin las reglas especiales de la justicia transicional. De confirmarse esta situación, se configuraría una instrumentalización inadmisible de soldados y policías por parte de un Tribunal que los equiparó con el terrorismo y que no les respetó la garantía del juez natural”, señaló la senadora.

PUBLICIDAD

La senadora María Clara Posada denunció presuntas presiones de funcionarios de la JEP a comparecientes de la fuerza pública - crédito @MaclaPosada/X
La senadora María Clara Posada denunció presuntas presiones de funcionarios de la JEP a comparecientes de la fuerza pública - crédito @MaclaPosada/X

Como parte de los elementos que acompañaron su denuncia, la senadora afirmó que recibió un documento que estaría destinado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El texto lleva como asunto “Solicitud de medidas cautelares” y plantea la protección de las garantías judiciales, la protección judicial, la integridad personal y la seguridad jurídica de un compareciente ante la JEP.

En el documento, el solicitante señala que acude ante la Cidh para pedir medidas cautelares individuales, con fundamento en el artículo 25 del reglamento de la comisión, ante lo que describe como un riesgo grave y urgente que podría afectar sus derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como su integridad personal.

El escrito sostiene que la situación institucional que afecta a la JEP podría comprometer las condiciones materiales de seguridad, independencia, continuidad y efectividad del proceso judicial al que el compareciente se sometió voluntariamente. Entre los anexos mencionados aparece una copia de una proposición presupuestal mediante la cual se plantea el traslado de $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP para la vigencia de 2027, además de un registro de declaraciones públicas relacionadas con esa proposición.

La congresista afirmó haber recibido un documento dirigido a la CIDH, fechado el 21 de septiembre de 2026, en el que un compareciente solicita medidas cautelares para proteger sus garantías judiciales, protección judicial, integridad personal y seguridad jurídica - crédito @MaclaPosada/X
La congresista afirmó haber recibido un documento dirigido a la CIDH, fechado el 21 de septiembre de 2026, en el que un compareciente solicita medidas cautelares para proteger sus garantías judiciales, protección judicial, integridad personal y seguridad jurídica - crédito @MaclaPosada/X

El documento también plantea que una reducción presupuestal afectaría las condiciones de quienes actúan como comparecientes y podría generar una interrupción de la actuación judicial. Por esa razón, solicita a la Cidh que valore la petición con carácter urgente y adopte las medidas cautelares que considere necesarias.

La solicitud está fechada el 21 de septiembre de 2026 y aparece suscrita por un “Solicitante/Compareciente ante la JEP”.

Posada pidió investigar las presuntas presiones

La senadora pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar presuntas presiones denunciadas - crédito @MaclaPosada/X
La senadora pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar presuntas presiones denunciadas - crédito @MaclaPosada/X

Tras presentar la denuncia, la congresista anunció que acudirá a la Procuraduría General de la Nación para solicitar una actuación frente a los hechos que calificó como presuntas presiones indebidas. “Solicito respetuosamente a la Procuraduría General de la Nación que adelante una supervisión orientada a prevenir e investigar estas presuntas presiones indebidas. Asimismo, radicaré un derecho de petición ante la JEP para que se nos confirme si dicha comunicación fue elaborada por sus funcionarios”, manifestó Posada.

En el material entregado también aparece información financiera y contable de la JEP con corte al 30 de junio de 2026. Entre los datos relacionados con gastos generales orientados a proyectos de inversión figuran $82.164.803.980,96. El documento registra, entre otros conceptos, $40.149.056.579 en honorarios y $39.721.981.667,10 en servicios.

Asimismo, el reporte contiene información presupuestal de la JEP correspondiente a 2026, con datos sobre apropiación inicial, modificaciones, apropiación vigente, compromisos, obligaciones, pagos y recursos sin comprometer. Dentro de los registros aparecen partidas correspondientes a gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes, prestaciones sociales y otros conceptos.

El material también incluye un informe financiero de la JEP con corte al 30 de junio de 2026, en el que se registran más de $82.164 millones en gastos generales asociados a proyectos de inversión, incluidos recursos destinados a honorarios y prestación de servicios - crédito @MaclaPosada/X
El material también incluye un informe financiero de la JEP con corte al 30 de junio de 2026, en el que se registran más de $82.164 millones en gastos generales asociados a proyectos de inversión, incluidos recursos destinados a honorarios y prestación de servicios - crédito @MaclaPosada/X

A la denuncia de la senadora respondió el coronel en retiro Carlos Javier Soler, exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. “Me informaron lo mismo, senadora. Más de 14 comparecientes me contactaron y enviaron el correo de ‘adhesión’ a la petición ante el sistema interamericano. No les piden consentimiento: es ‘firme o firme’”, aseguró Soler.

El coronel en retiro también cuestionó la situación de los comparecientes de la fuerza pública y mencionó al Fondo de Defensa Técnica y Especializada (Fondetec) del Ministerio de Defensa como una instancia relacionada con la defensa de estos ciudadanos. En su pronunciamiento hizo además señalamientos sobre la gestión de anteriores funcionarios y pidió adoptar decisiones respecto del funcionamiento y presupuesto del fondo.

Soler planteó, entre otras solicitudes, el nombramiento de un director para Fondetec, un aumento de su presupuesto, la revisión de la composición del equipo de abogados y peritos y el estudio de una reforma de la Justicia Penal Militar. También sostuvo que, a su juicio, deberían fortalecerse las herramientas de defensa técnica para los integrantes de la Fuerza Pública.

El coronel en retiro Carlos Javier Soler respondió a la denuncia de la senadora Posada - crédito @CarlosSolerPa/X
El coronel en retiro Carlos Javier Soler respondió a la denuncia de la senadora Posada - crédito @CarlosSolerPa/X

Temas Relacionados

JEPRecorte presupuestalComparecientes de la JEPCidhMedidas cautelaresColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno ya ha reubicado a cientos de reclusos para evitar que sigan delinquiendo: “Una cárcel no puede convertirse en el centro de operaciones”

El vocero de la Presidencia, Miller Soto, entregó detalles de la política integral que está implementando el presidente Abelardo de la Espriella para recuperar el control de los penales

Gobierno ya ha reubicado a cientos de reclusos para evitar que sigan delinquiendo: “Una cárcel no puede convertirse en el centro de operaciones”

Abelardo de la Espriella se defendió de las críticas por tener una pistola al cinto: “Eso me impulsa”

El jefe de Estado contestó a periodistas sobre los comentarios negativos que despertó el uso de un arma como parte de su indumentaria en operativos militares

Abelardo de la Espriella se defendió de las críticas por tener una pistola al cinto: “Eso me impulsa”

Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la muerte del joven Ricardo Andrés Rodríguez en operativo militar: “Deben adelantar una investigación”

La entidad informó que está acompañando a la familia del joven de 18 años, para que cuente con las garantías para acceder a la justicia

Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la muerte del joven Ricardo Andrés Rodríguez en operativo militar: “Deben adelantar una investigación”

Gobierno De la Espriella no cede ante suspensión de aspersión con glufosinato de amonio: impugnó el fallo

El Ministerio de Justicia radicó el recurso y afirmó que no se especificó el nivel de riesgo para que el juez tomara la decisión de parar la prueba piloto en el Putumayo

Gobierno De la Espriella no cede ante suspensión de aspersión con glufosinato de amonio: impugnó el fallo

Fiscalía podría perder facultad para suspender “de plano” órdenes de captura contra miembros de grupos armados: Consejo de Estado admitió demanda clave

La acción cuestionó la competencia atribuida al ente acusador y planteó que la suspensión de estas medidas debe contar con una valoración judicial independiente, conforme a los criterios fijados por la Corte Constitucional

Fiscalía podría perder facultad para suspender “de plano” órdenes de captura contra miembros de grupos armados: Consejo de Estado admitió demanda clave
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz le dedicó sentidas palabras a Shakira luego de compartir escenario: así respondió la colombiana

Alejandro Sanz le dedicó sentidas palabras a Shakira luego de compartir escenario: así respondió la colombiana

Luisa Fernanda W inició su despedida de soltera en Cartagena con una sorpresa en la lista de invitadas

Kris R y Mr. Stiven protagonizan una guerra de indirectas que salpicó a Karina García, Blessd, Westcol y un bebé en camino: así está la ‘tiradera’

El ‘embarazo’ de Yuli Ruiz era mentira: la modelo utilizó el anuncio para promocionar un nuevo emprendimiento

Hija de Yeison Jiménez alertó por presuntas estafas con el nombre del Criadero La Cumbre: “Otras ratas”

Deportes

Once Caldas jugará en medio de protestas y el enojo de los hinchas: “Las excusas se acaban, la paciencia también”

Once Caldas jugará en medio de protestas y el enojo de los hinchas: “Las excusas se acaban, la paciencia también”

Nuevo escándalo judicial en Atlético Nacional: Ian Poveda fue acusado de fraude y obstrucción a la justicia en Inglaterra

María Fernanda Herazo calificó de fracaso la gestión de la Federación Colombiana de Tenis y pidió cambios: “Acumulamos ocho años de atraso”

Independiente Medellín perderá por un buen tiempo a Juan Fernando Quintero: esta es la lesión del volante

Deportivo Cali vs. Santa Fe: hora y dónde ver en vivo por tv la gran final de vuelta de la Liga Femenina BetPlay