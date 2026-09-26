Abelardo de la Espriella se defendió de las críticas por tener una pistola al cinto: “Eso me impulsa”

El presidente respondió a los críticos que lo cuestionaron por portar un arma - crédito captura de pantalla @BluRadioCo/X

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El presidente Abelardo de la Espriella respondió públicamente a los cuestionamientos por portar un arma de fuego durante sus recorridos y operativos militares de las recientes jornadas.

En medio de cuestionamientos y acusaciones en redes sociales, el mandatario, durante una rueda de prensa, aseguró que las críticas no afectan su actuación y, por el contrario, lo motivan.

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“Que sigan criticando, que eso me impulsa”, afirmó De la Espriella al ser consultado por un periodista sobre el tema.

La pregunta hizo referencia, en especial, a las imágenes en las que el presidente aparece con un cinto armado, pero no acciona el instrumento. El mandatario no entregó más detalles sobre el uso de la pistola.

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