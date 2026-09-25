Colombia

Irán arremetió contra Colombia luego de rompiera las relaciones diplomáticas: “No está en posición de dar lecciones sobre terrorismo y drogas”

Teherán rechazó las acusaciones formuladas por Colombia y señaló una supuesta influencia de Estados Unidos e Israel en la decisión, mientras el Gobierno colombiano confirmó que la ruptura de relaciones diplomáticas entró en vigor el 19 de septiembre

El Gobierno colombiano justificó la medida por razones relacionadas con la seguridad nacional y hemisférica, la lucha contra el crimen transnacional y los presuntos vínculos de Irán con grupos terroristas y narcoterroristas - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Europa Press
El Gobierno colombiano justificó la medida por razones relacionadas con la seguridad nacional y hemisférica, la lucha contra el crimen transnacional y los presuntos vínculos de Irán con grupos terroristas y narcoterroristas - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Europa Press
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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán respondió el viernes 25 de septiembre de 2026 a la decisión del Gobierno de Colombia de romper las relaciones diplomáticas con la República Islámica y rechazó las acusaciones formuladas.

En un comunicado, la Cancillería iraní calificó los señalamientos colombianos de “infundados” y cuestionó las razones utilizadas para justificar la medida. La respuesta se produjo un día después de que la Cancillería colombiana hiciera pública la decisión, aunque precisó que esta había entrado en vigor el 19 de septiembre.

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El Gobierno colombiano explicó que la ruptura respondió a consideraciones relacionadas con la seguridad nacional y hemisférica, la lucha contra el crimen transnacional y los presuntos vínculos del Gobierno iraní con grupos terroristas internacionales y grupos narcoterroristas.

La Cancillería colombiana también mencionó las violaciones de derechos humanos que atribuye a las autoridades iraníes, ataques verificados contra países que no hacen parte del conflicto en Medio Oriente, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la obstrucción a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance del programa nuclear iraní.

En su pronunciamiento, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní sostuvo que rechaza “enérgicamente y por completo” las acusaciones del Gobierno colombiano contra la República Islámica y también condenó las imputaciones dirigidas contra una parte de las fuerzas armadas oficiales de Irán. Teherán afirmó que ninguna de las alegaciones presentadas por Colombia para justificar la ruptura es “válida ni lógica”, según su concepto.

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Irán cuestionó los argumentos de Colombia

Irán cuestionó los argumentos presentados por Colombia y sostuvo que las razones expuestas para romper los vínculos diplomáticos “no son válidas ni lógicas” - crédito Presidencia de Irán/WANA/Imagen facilitada a través de REUTERS y Presidencia de Colombia
Irán cuestionó los argumentos presentados por Colombia y sostuvo que las razones expuestas para romper los vínculos diplomáticos “no son válidas ni lógicas” - crédito Presidencia de Irán/WANA/Imagen facilitada a través de REUTERS y Presidencia de Colombia

El comunicado iraní señaló que la decisión colombiana afecta una relación diplomática con una trayectoria de más de medio siglo y sostuvo que la medida contradice el principio de respeto mutuo y perjudica los intereses de ambos países. La Cancillería de ese país afirmó además que la determinación colombiana habría sido adoptada bajo una supuesta influencia externa. En el documento, el Gobierno de Irán aseguró que la ruptura fue tomada únicamente bajo la influencia del régimen sionista y de los Estados Unidos”.

El pronunciamiento también incluyó cuestionamientos contra el Gobierno colombiano por su política frente al narcotráfico. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Colombia no estaría en posición de formular señalamientos sobre terrorismo y drogas debido a lo que Teherán describió como una supuesta vinculación con redes de producción y distribución de estupefacientes.

En ese contexto, Irán mencionó la incautación en Teherán, a finales del mes de Shahrivar, correspondiente a septiembre, de un cargamento de 55 kilogramos de cocaína que, según el comunicado iraní, procedía de Colombia y había sido trasladado directamente a territorio iraní por una red vinculada a personas influyentes en Colombia. El Ministerio iraní presentó este hecho como uno de los casos recientes de delitos transnacionales organizados que atribuyó al Gobierno colombiano.

El documento sostuvo que las autoridades colombianas debieron cooperar con Irán dentro de sus obligaciones jurídicas internacionales para identificar a los responsables del envío de ese cargamento y de otros similares. La acusación fue formulada por Teherán en el marco de su respuesta diplomática a Bogotá.

La Cancillería colombiana, por su parte, había sustentado su decisión en los factores descritos en su comunicado oficial. El Gobierno indicó que los hechos considerados para adoptar la medidadeterioraron la confianza de Colombia con el Gobierno de la República Islámica de Irán”.

La ruptura diplomática no supone, según la Cancillería colombiana, el fin de las relaciones consulares. El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que la medida no implica la ruptura de los vínculos consulares, de acuerdo con las disposiciones de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares.

El Gobierno iraní acusó a Colombia de tener vínculos con redes de narcotráfico y mencionó la incautación en Teherán de un cargamento de 55 kilogramos de cocaína que, según su comunicado, procedía de Colombia - crédito Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán
El Gobierno iraní acusó a Colombia de tener vínculos con redes de narcotráfico y mencionó la incautación en Teherán de un cargamento de 55 kilogramos de cocaína que, según su comunicado, procedía de Colombia - crédito Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán

El fin de las relaciones generó fuertes reacciones

La decisión colombiana fue anunciada oficialmente el 24 de septiembre, aunque tiene efectos desde el 19 de septiembre. De acuerdo con la información publicada por la Cancillería, las relaciones diplomáticas entre Colombia e Irán se establecieron el 28 de abril de 1975.

Además de la ruptura diplomática, el Gobierno colombiano informó el mismo 24 de septiembre que declaró como grupo terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La Cancillería señaló que la medida obedeció a la consideración de que esa organización representa un peligro para la paz y la seguridad internacional y añadió que varios países y organizaciones internacionales la clasifican como terrorista.

La respuesta iraní también incluyó una advertencia sobre las acciones que podría adoptar Teherán. “La República Islámica de Irán, en aras de salvaguardar sus intereses nacionales, adoptará las medidas necesarias frente a este enfoque injusto y hostil por parte del gobierno de Colombia”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní en el comunicado.

La decisión generó además pronunciamientos de funcionarios y figuras políticas de otros países y de Colombia. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, expresó en X su respaldo a la ruptura diplomática.

Felicito a Colombia 🇨🇴y al liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella por romper relaciones diplomáticas con el régimen iraní. Esta es una postura clara contra el terrorismo, el narcoterrorismo y las peligrosas ambiciones nucleares de Irán. El mundo libre debe permanecer unido contra el régimen iraní. ¡Firmes por el mundo libre!”, escribió. Su mensaje fue reportado el 25 de septiembre.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, respaldó públicamente la decisión colombiana y la relacionó con las posiciones de su Gobierno frente al terrorismo, el narcoterrorismo y el programa nuclear iraní - crédito @gidonsaar/X
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, respaldó públicamente la decisión colombiana y la relacionó con las posiciones de su Gobierno frente al terrorismo, el narcoterrorismo y el programa nuclear iraní - crédito @gidonsaar/X

En Colombia también se conocieron pronunciamientos de distintos sectores. El vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, cuestionó la decisión y señaló: “Tener canales diplomáticos no implica respaldar a un régimen; mientras que romper lazos diplomáticos con Irán sin presentar una sola prueba de amenaza concreta no es firmeza sino que nos compra enemistades heredadas. Le solicito a la @CancilleriaCol explicar esta determinación que afecta a Colombia”.

El vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, cuestionó la decisión de romper relaciones diplomáticas con Irán y solicitó a la Cancillería explicar las razones que llevaron al Gobierno a adoptar esta medida - crédito @alejoocampog/X
El vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, cuestionó la decisión de romper relaciones diplomáticas con Irán y solicitó a la Cancillería explicar las razones que llevaron al Gobierno a adoptar esta medida - crédito @alejoocampog/X

La exfiscal Angélica Monsalve se refirió a la respuesta iraní y escribió en X: “La República Islámica de Irán no es, ni de lejos, un modelo de democracia ni de respeto por las garantías ciudadanas. Pero hasta los regímenes que tienen enormes cuestionamientos pueden decir una verdad cuando la verdad es evidente. Y en este caso, hablando de Colombia, Irán está diciendo la pura verdad”.

La exfiscal Angélica Monsalve se refirió a las acusaciones formuladas por Irán contra Colombia y afirmó que, pese a sus cuestionamientos al Gobierno iraní, considera que algunos de los señalamientos realizados contra Colombia corresponden a hechos que, según ella, son evidentes - crédito @alazamo123/X
La exfiscal Angélica Monsalve se refirió a las acusaciones formuladas por Irán contra Colombia y afirmó que, pese a sus cuestionamientos al Gobierno iraní, considera que algunos de los señalamientos realizados contra Colombia corresponden a hechos que, según ella, son evidentes - crédito @alazamo123/X

La senadora María Fernanda Cabal también se pronunció sobre la ruptura: “Romper relaciones con el régimen iraní es una decisión que Colombia debió tomar hace tiempo. Petro prefirió acercarse a una dictadura que amenaza la paz y la seguridad en Medio Oriente. Nuestra política exterior debe defender la libertad y los derechos humanos, no las simpatías ideológicas de un gobernante”.

La senadora María Fernanda Cabal respaldó la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y sostuvo que la política exterior de Colombia debe estar orientada a la defensa de la libertad y los derechos humanos - crédito @MariaFdaCabal/X
La senadora María Fernanda Cabal respaldó la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y sostuvo que la política exterior de Colombia debe estar orientada a la defensa de la libertad y los derechos humanos - crédito @MariaFdaCabal/X

La controversia diplomática se produce mientras Colombia redefine varios aspectos de su política exterior y mantiene relaciones consulares con Irán pese al rompimiento de los vínculos diplomáticos.

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