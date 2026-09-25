Colombia

El papá y la viuda de Miguel Uribe Turbay están enfrentados por el registro de marca de su nombre: la SIC deberá decidir

La abogada Andrea Osorio sostuvo que María Claudia Tarazona presentó una oposición la solicitud hecha por Miguel Uribe Londoño, y por ende será la Superintendencia de Industria y Comercio la que tome la decisión final

La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá que decidir si le da la razón a Miguel Uribe Londoño o a Maria Claudia Tarazona, explicó la abogada especializada en derecho comercial Andrea Osorio - crédito @creando.legal/IG

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La abogada especializada en derecho comercial Andrea Osorio explicó que la controversia entre Miguel Uribe Londoño y María Claudia Tarazona por el uso del nombre de Miguel Uribe Turbay se tramita ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como una disputa de marca.

Según expuso en un video publicado en Instagram, el desenlace dependerá de si la entidad considera que existe autorización válida de quienes tienen derechos sobre el nombre y la imagen del fallecido senador y precandidato presidencial.

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Osorio detalló que Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, solicitó en abril de 2026 el registro de la denominación “Miguel Uribe Turbay” en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Esa categoría abarca, entre otros servicios, publicidad, promoción política y actividades relacionadas con organizaciones benéficas.

La abogada sostuvo que María Claudia Tarazona presentó una oposición a esa solicitud. De acuerdo con su explicación, la esposa de Uribe Turbay argumentó que el hijo de ambos, Alejandro, es quien debe ser reconocido como titular de los derechos patrimoniales ligados al nombre y la imagen de su padre, con ella como representante legal por tratarse de un menor de edad.

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El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025 durante un acto político en Bogotá y murió el 11 de agosto de ese año, tras más de dos meses de atención médica.

Las autoridades capturaron al presunto autor material, un adolescente de 15 años, además de otras personas vinculadas a la ejecución del crimen.

Andrea Osorio explicó que la disputa no se limita al parentesco

En su análisis, Osorio señaló que la oposición de Tarazona no se limita a mencionar el vínculo matrimonial o la existencia del hijo de la pareja.

La jurista puntualizó que el documento presentado ante la SIC también repasa la vida política de Miguel Uribe Turbay y refiere los hechos que terminaron con su muerte.

La estrategia, dijo la abogada, busca sustentar que el nombre y la imagen del dirigente político conforman un activo vinculado con su familia inmediata.

“El verdadero heredero de los derechos del nombre y la imagen de Miguel Uribe Turbay es su hijo Alejandro, quien al ser menor de edad se encuentra representado por ella”, expresó Osorio al resumir los argumentos de la oposición.

La experta comentó que la parte opositora considera que la solicitud de Uribe Londoño enfrenta una causal de irregistrabilidad.

“Le argumentan a la Superintendencia de Industria y Comercio que esta solicitud de marca tiene una causal de irregistrabilidad, específicamente porque no hay consentimiento de los herederos”, dijo Osorio.

La SIC debe analizar si el nombre puede registrarse como marca

La normativa andina sobre propiedad industrial contempla límites al registro de signos que puedan afectar la identidad o el prestigio de una persona.

El artículo 136, literal e), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que no pueden registrarse signos cuyo uso afecte indebidamente derechos de terceros, incluidos el nombre, la imagen o el prestigio de una persona natural, salvo que exista consentimiento.

Cuando se trata de una persona fallecida, el consentimiento debe provenir de quienes hayan sido declarados herederos.

Esa evaluación forma parte del examen de registrabilidad que debe realizar la SIC antes de decidir si concede o niega una marca.

El Consejo de Estado ha respaldado ese criterio en decisiones sobre marcas que reproducen el nombre de personas reconocidas.

En el caso relacionado con Frida Kahlo, la corporación confirmó que el registro de un signo que incorpora el nombre de una persona fallecida exige valorar la posible afectación a su identidad y prestigio, así como la existencia de la autorización correspondiente.

Osorio aclaró que, en este caso, Tarazona sostiene que los derechos de ella y de su hijo deben prevalecer sobre los que podría invocar el padre del senador. Esa conclusión, sin embargo, dependerá de la documentación sucesoral que se aporte y del análisis que realice la Superintendencia en el trámite de propiedad industrial.

La abogada agregó un elemento que pone otro obstáculo en el expediente. Mientras se opone a la petición presentada por Uribe Londoño, María Claudia Tarazona también habría solicitado el registro de la marca “Miguel Uribe Turbay”.

Así, la SIC deberá revisar dos solicitudes sobre la misma denominación y los argumentos presentados por cada una de las partes.

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