Senadora del Centro Democrático denunció la cantidad de viajes internacionales que ha hecho la JEP y los millonarios viáticos : “Turismo judicial”

La senadora María Clara Posada cuestionó los gastos de viaje reportados por la Jurisdicción Especial para la Paz entre 2020 y 2026 - crédito Europa Press

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La senadora del Centro Democrático María Clara Posada cuestionó los gastos de viaje de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2020 y 2026, que, según las cifras que divulgó, sumaron $56.435 millones entre tiquetes, viáticos y gastos asociados.

La congresista afirmó que durante ese periodo los funcionarios de la entidad realizaron más de 75 desplazamientos internacionales.

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El pronunciamiento se produjo luego de que las Comisiones Económicas aprobaran un recorte presupuestal para la JEP. Además, debido a que la corporación judicial había advertido que la medida afectaría su funcionamiento, la senadora del partido uribista pidió que se expliquen los resultados de las comisiones realizadas dentro y fuera de Colombia.

La congresista del Centro Democrático afirmó que funcionarios del tribunal realizaron decenas de desplazamientos al exterior - crédito @MaclaPosada/X

“Anoche la JEP dijo que la entidad quedaba sometida a la quiebra con el recorte que aprobaron las Comisiones Económicas. Después de ver las cifras de viajes, la pregunta que nos queda a muchos es si la preocupación recaerá en que no podrán seguir viajando por el mundo como lo han venido haciendo estos años”, escribió la senadora en su cuenta de X.

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Por su parte, apenas se supo del recorte, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente del JEP, dijo, citado por Caracol Radio: “Somos conscientes de la crisis fiscal que enfrenta el país, pero con esa reducción que aprobaron ayer realmente nos dejan inoperantes”.

Posada aseguró que los viáticos de la JEP crecieron 191% entre 2022 y 2025

De acuerdo con el balance presentado por la legisladora, la JEP habría destinado $23.963 millones a tiquetes y $32.472 millones a viáticos y gastos de viaje de funcionarios y contratistas. Posada sostuvo que el segundo rubro aumentó 191% entre 2022 y 2025.

“El turismo judicial de este Tribunal, a nivel nacional e internacional, le ha costado al país”, afirmó. En su publicación mencionó destinos como Miami, Milán, Sevilla, Madrid, Denver, Chicago, Catania, Houston, Barcelona, Antofagasta y París.

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La senadora María Clara Posada presentó los índices por gastos en viáticos y tiquetes para funcionarios de la JEP - crédito @MaclaPosada/X

La senadora señaló que los viajes deben ser explicados por la entidad, en especial por su relación con las funciones de la justicia transicional y con la atención a víctimas del conflicto armado.

“¿Qué tienen que estar haciendo los funcionarios de este Tribunal en ciudades turísticas como Miami, Milán, Barcelona, París o Chicago con los gastos cubiertos por el Estado?”, cuestionó.

La congresista pidió aclarar un viaje de 14 días por París, Ginebra y Ámsterdam

Uno de los desplazamientos señalados por la senadora, según ella, “particularmente curioso”, corresponde a un viaje realizado entre noviembre y diciembre de 2025 por el magistrado Ramelli, y el magistrado auxiliar Fabián Camilo Martínez.

Según Posada, ambos permanecieron 14 días en París, Ginebra y Ámsterdam. La congresista planteó interrogantes sobre la justificación técnica de las escalas, aunque reconoció que parte de la agenda pudo estar relacionada con organismos internacionales ubicados en Ginebra o La Haya.

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Según la congresista, los funcionarios de la JEP realizaron más de 75 desplazamientos internacionales durante ese periodo - crédito @MaclaPosada/X

“Asumiendo que fueron a la ONU o al Cicr en Ginebra o a la CPI en La Haya, tomando tren desde Ámsterdam, ¿cuál fue la razón técnica para asistir presencialmente al otro destino?”, escribió Posada. También preguntó si algunas de esas actividades podían realizarse de forma virtual.

La senadora también se refirió a una comisión realizada entre el 15 y el 19 de julio de 2025 por Ramelli, Juan Ramón Martínez, Fabián Camilo Martínez y Julieta Lemaitre a Nueva York.

Los cuestionamientos se dieron después de la aprobación de un recorte presupuestal para la JEP en las Comisiones Económicas - crédito @MaclaPosada/X

Posada aseguró que en una factura publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) figura un presunto doble pago por los mismos tiquetes. “¿Qué sucedió ahí?”, preguntó en su hilo.

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La congresista planteó que la JEP debería dar explicaciones sobre el objeto, los resultados y el impacto de esos viajes. “Antes de quejarse por un recorte que les garantiza casi el mismo presupuesto de 2026, la JEP debería explicarle al país qué gestión realizaron sus miembros en estos viajes y cómo benefició directamente a las víctimas”, sostuvo.