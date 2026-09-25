Presidente de la USO expuso los principales desafíos que deberá asumir Joaquín Gutiérrez al frente de Ecopetrol: “El reto es recuperar la confianza”

Martín Ravelo, presidente de la USO, se refirió a la llegada de Joaquín Gutiérrez a la presidencia de Ecopetro - crédito USO y Ecopetrol

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La junta directiva de Ecopetrol designó el jueves 24 de septiembre de 2026 a Joaquín Gutiérrez Caballero como nuevo presidente de la compañía, decisión que fue recibida por la Unión Sindical Obrera (USO) con expectativas frente a la gestión que iniciará el próximo lunes 28 de septiembre.

Martín Ravelo, presidente de la organización sindical, señaló que entre las prioridades de la nueva administración debe estar la recuperación de la confianza en la empresa.

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Tras conocerse el nombramiento, Ravelo indicó que los trabajadores esperan que el nuevo presidente implemente políticas orientadas a fortalecer a Ecopetrol y su papel dentro del sector energético colombiano. El dirigente también se refirió a la relación de la empresa con las regiones donde desarrolla sus actividades y a la generación de empleo en la industria petrolera.

“Nosotros le damos la bienvenida al doctor Joaquín Gutiérrez. Aspiramos, es la expectativa desde los trabajadores, que se implementen las políticas correctas para recuperar la soberanía y la seguridad energética de los colombianos, fortalecer a Ecopetrol como la empresa insignia del país, continuar con la transformación de los territorios, que los territorios sientan que la industria extractiva no es su enemigo, sino que, por el contrario, es su aliado prioritario y podamos seguir fortaleciendo el empleo digno que crea la industria petrolera y seguir transformando la vida de miles de familias a través de la construcción de más y mejores derechos en la organización sindical”, afirmó el líder sindical en declaraciones que otorgó a Caracol Radio.

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Los retos planteados por la USO

La organización sindical pidió continuar con la transformación de los territorios donde opera la industria petrolera - crédito Luisa González/REUTERS

Consultado específicamente sobre los desafíos que deberá asumir Gutiérrez al frente de la compañía estatal, Ravelo ubicó como uno de los principales asuntos la recuperación de la confianza y la credibilidad de Ecopetrol, particularmente en su relación con los mercados.

“Los retos que tiene el nuevo presidente son, primero que todo, recuperar la confianza en Ecopetrol, recuperar su credibilidad, especialmente con los mercados, desarrollar proyectos de envergadura que nos lleven a fortalecer el negocio original del petróleo y el gas y, por supuesto, establecer un relacionamiento fluido con los territorios en el país y con los trabajadores para hacer viables los proyectos que van en la vía de fortalecer el negocio original”, dijo el presidente de la USO.

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Las declaraciones fueron entregadas después de que Ecopetrol informara oficialmente la designación del nuevo presidente. En el comunicado, la empresa indicó que Gutiérrez Caballero tendrá como una de sus principales tareas “articular y construir puentes de confianza con el Estado, los trabajadores, las regiones, las comunidades, los inversionistas y los socios”.

El líder sindical aseguró que el nuevo presidente de Ecopetrol deberá desarrollar proyectos de envergadura - crédito Ecopetrol

Según la información divulgada por la compañía, la Junta Directiva tomó la decisión por unanimidad después de un proceso de selección que tuvo como premisa encontrar un dirigente con capacidad de articulación y de convertir los desafíos de la empresa en resultados concretos.

Ecopetrol señaló que el nuevo presidente asumirá sus funciones el 28 de septiembre y que su llegada marcará el inicio de una etapa que la propia compañía denominó como el propósito de impulsar el “renacer de Ecopetrol”. De acuerdo con el comunicado, este proceso estará relacionado con el fortalecimiento de las capacidades de la empresa y la recuperación de la confianza de sus grupos de interés.

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Quién es Joaquín Gutiérrez Caballero

Gutiérrez es administrador de empresas y cuenta con tres especializaciones: una en gerencia de proyectos de las telecomunicaciones, otra en derecho de las telecomunicaciones y una tercera en gerencia de servicios de salud.

De acuerdo con la información entregada por Ecopetrol, su trayectoria profesional ha estado relacionada con la gestión empresarial y el desarrollo de organizaciones en diferentes sectores productivos. La compañía señaló que ha participado en actividades vinculadas con los sectores jurídico, salud, construcción, agricultura y ganadería.

Gutiérrez reemplazará a Camilo Barco, quien ocupaba la presidencia de manera temporal - crédito @VillanueAle/X

Su llegada a Ecopetrol se produce después de que Camilo Barco ejerciera temporalmente la presidencia de la empresa, tras la salida de Juan Carlos Hurtado, quien había asumido el cargo y renunció una semana antes, de acuerdo con la información suministrada.

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El nombramiento también ocurre después de una modificación en la composición de la junta directiva de la petrolera. En la asamblea extraordinaria de accionistas realizada el 15 de septiembre fueron elegidos seis nuevos integrantes para completar el periodo institucional 2025-2029, mientras que tres miembros que ya pertenecían al órgano directivo fueron ratificados.

Los nuevos integrantes son Carlos Augusto Suárez Rojas, Jorge Alberto Jaller Jaramillo, José Camilo Manzur Jattin, Ludmila del Carmen Vergara Rosales, Betzy Patricia Martínez Zapatero y Claudia Margarita Lafaurie Taboada. A ellos se sumaron Luis Felipe Henao Cardona, Ricardo Rodríguez Yee y César Eduardo Loza Arenas, quienes permanecieron en la junta.

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